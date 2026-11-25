Stellantis annonce la suppression de son équipe de nuit à l'usine de Sochaux à partir de janvier 2027, menaçant 500 emplois intérimaires. Cette réorganisation, qui réduit la production de véhicules et intensifie la précarité des travailleurs, s'inscrit dans un contexte financier difficile pour le constructeur automobile.

L’usine Stellantis de Sochaux, dans le Doubs, s’apprête à connaître une importante réorganisation de son activité industrielle. Le constructeur automobile prévoit de supprimer son équipe de nuit à compter de janvier 2027, une décision qui devrait entraîner la fin des missions de quelque 500 travailleurs intérimaires. Cette annonce suscite des inquiétudes quant aux perspectives d’emploi dans le bassin industriel sochalien.

Annoncée mardi 24 novembre lors d’un comité social et économique extraordinaire, cette décision s’accompagnera d’une réduction des cadences de production. Le site, qui assemble notamment les Peugeot 3008 et 5008, passera de 1 050 à 850 véhicules par jour. Mise en place en novembre 2024 pour accompagner le lancement commercial de ces deux modèles, l’équipe de nuit au montage disparaîtra au profit d’une organisation reposant sur deux équipes de journée.

Les syndicats dénoncent les conséquences sociales de cette décision

Les salariés en CDI actuellement affectés au travail de nuit seront réintégrés dans les équipes de journée, sur des postes occupés jusqu’à présent par des intérimaires. Ces derniers pourront terminer leur mission, mais leurs contrats ne devraient pas être renouvelés. Les organisations syndicales dénoncent une décision brutale et s’inquiètent de ses répercussions sur l’économie locale. La direction a également annoncé des journées supplémentaires de chômage partiel en décembre et en janvier.

Cette réorganisation intervient dans un contexte difficile pour Stellantis, confronté à une concurrence internationale croissante et à des difficultés financières. Le constructeur automobile a enregistré une perte nette de 453 millions d’euros au troisième trimestre 2026. Malgré la suppression de l’activité nocturne au montage, une équipe de nuit sera maintenue dans l’atelier de préparation des batteries, en raison de la demande pour les versions électriques des Peugeot 3008 et 5008.