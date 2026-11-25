Xavier Niel devient le premier actionnaire d'Edenred en acquérant 10,55 % du capital via sa société Rock Investment. Cet investissement, réalisé dans un contexte délicat pour le groupe en Bourse, reflète la stratégie diversifiée de Niel, visant à influencer les orientations d'Edenred tout en poursuivant ses ambitions au-delà des télécommunications.

Le fondateur de Free poursuit la diversification de ses investissements. Xavier Niel est devenu le premier actionnaire d’Edenred, le groupe français notamment connu pour ses Ticket Restaurant. Par l’intermédiaire de Rock Investment, société contrôlée par sa holding familiale NJJ, l’homme d’affaires a franchi le seuil symbolique de 10 % du capital, selon une déclaration publiée mardi 24 novembre par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Rock Investment détient désormais l’équivalent de près de 25 millions d’actions, représentant 10,55 % du capital et 10,42 % des droits de vote d’Edenred. Cette participation repose en partie sur des instruments financiers assimilés à des actions. Entré au capital du groupe en juillet dernier, Xavier Niel entend poursuivre ses investissements et obtenir une représentation au conseil d’administration, sans pour autant envisager une prise de contrôle de l’entreprise.

Une offensive financière dans un groupe fragilisé en Bourse

Cette montée au capital intervient alors qu’Edenred traverse une période délicate sur les marchés financiers. Le groupe avait quitté le CAC 40 en décembre 2025, après avoir perdu plus de 40 % de sa valeur boursière sur l’ensemble de l’année. Ses résultats économiques demeurent néanmoins solides, avec un chiffre d’affaires proche de trois milliards d’euros en 2025 et un bénéfice net de 521 millions d’euros, en progression de 2,8 %.

Ce nouvel investissement illustre la stratégie de diversification de Xavier Niel, dont les ambitions dépassent largement le secteur des télécommunications. Déjà présent dans l’immobilier commercial, les médias et les nouvelles technologies, le milliardaire français renforce désormais son exposition au marché des avantages sociaux et des solutions de paiement destinées aux entreprises. Son éventuelle entrée au conseil d’administration d’Edenred pourrait lui permettre de peser davantage sur les orientations stratégiques du groupe.