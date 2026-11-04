Shein annonce un investissement de 500 millions d'euros en Pologne pour renforcer sa logistique européenne, visant à accélérer les livraisons et à créer 10 000 emplois d'ici fin 2026. Ce développement doit faciliter le traitement des commandes tout en répondant aux nouvelles réglementations européennes sur les importations.

Le géant du commerce en ligne Shein a annoncé, mercredi 4 novembre 2026, un investissement de 500 millions d’euros pour agrandir sa principale plateforme logistique européenne, située près de Wrocław, en Pologne. Cette opération doit permettre d’accélérer les livraisons, de développer les capacités de stockage et de renforcer la présence du groupe sur le marché européen, alors que l’Union européenne durcit sa réglementation sur les petits colis importés.

Shein poursuit son implantation industrielle et logistique en Europe. Le groupe de commerce électronique a annoncé un investissement supplémentaire de 500 millions d’euros dans son centre de distribution situé en Basse-Silésie, dans le sud-ouest de la Pologne. Cette nouvelle enveloppe porte à un milliard d’euros le montant total investi par l’entreprise dans le pays depuis 2022. L’objectif est de faire de cette plateforme l’un des principaux centres de traitement des commandes destinées aux consommateurs européens. En rapprochant ses stocks des marchés de consommation, Shein entend réduire sa dépendance aux expéditions directes depuis l’Asie et améliorer la rapidité de ses livraisons.

L’extension du site doit porter sa superficie totale à près d’un million de mètres carrés, soit une augmentation d’environ 25 % des capacités d’entreposage. Pour gérer ces volumes, l’entreprise prévoit de déployer plus de 6 500 robots autonomes chargés notamment du réapprovisionnement, du tri et de la préparation des commandes. Shein affirme que les produits déjà stockés dans ses entrepôts polonais peuvent être livrés en 48 heures sur certains marchés européens. Cette stratégie vise à répondre aux attentes des consommateurs, habitués à des délais de livraison de plus en plus courts, tout en optimisant les coûts liés au transport et à la distribution.

Jusqu’à 10 000 emplois en Pologne d’ici la fin de l’année

Le développement de cette plateforme doit également avoir des conséquences sur l’emploi local. Selon Shein, les effectifs liés à ses activités logistiques en Pologne devraient dépasser 10 000 personnes d’ici la fin de l’année 2026. L’expansion annoncée représente environ 2 000 postes supplémentaires par rapport aux effectifs actuels. Les emplois concernent principalement la logistique, la gestion des stocks, les opérations d’entrepôt et les technologies utilisées pour automatiser les installations. L’entreprise travaille notamment avec Logicor, spécialiste de l’immobilier logistique, pour développer ses infrastructures dans la région de Wrocław.

Le groupe met également en avant ses relations avec les entreprises polonaises. Plus de 230 petites et moyennes entreprises locales fourniraient désormais des prestations liées au transport, à l’emballage ou aux services professionnels. Parallèlement, Shein affirme accueillir plus de 500 marques et distributeurs polonais sur sa marketplace depuis son lancement dans le pays en avril 2025. Cette activité illustre l’évolution de son modèle économique, historiquement centré sur la vente de vêtements à bas prix, vers une plateforme permettant également à des vendeurs tiers de commercialiser leurs produits auprès d’une clientèle internationale.

Une réponse au durcissement de la réglementation européenne

Cet investissement intervient dans un contexte réglementaire moins favorable aux plateformes spécialisées dans les produits à bas prix importés d’Asie. Depuis juillet 2026, l’Union européenne applique des frais de trois euros aux petits colis d’une valeur inférieure à 150 euros provenant de pays extérieurs au marché communautaire. Une nouvelle charge de deux euros est également entrée en vigueur le 1er novembre. Ces mesures visent notamment à répondre à l’augmentation considérable des importations de faible valeur et aux préoccupations concernant la concurrence entre les plateformes internationales et les distributeurs européens.

Pour Shein, le développement d’une plateforme logistique à l’intérieur de l’Union européenne présente donc un intérêt stratégique. En stockant davantage de marchandises en Pologne avant leur distribution vers d’autres États membres, l’entreprise peut limiter le recours aux expéditions individuelles directement envoyées depuis des pays tiers. Cette organisation ne supprime pas les obligations douanières applicables aux marchandises importées, mais elle permet de rationaliser leur traitement et leur circulation sur le marché européen. Elle pourrait également contribuer à réduire certains coûts de livraison, alors que les nouvelles taxes exercent une pression supplémentaire sur le modèle économique des plateformes de commerce à bas prix.

Un investissement majeur malgré le ralentissement des ventes

L’annonce intervient alors que Shein traverse une période de ralentissement sur plusieurs marchés. Selon les résultats financiers communiqués par l’entreprise, ses ventes européennes ont reculé de 14 % au deuxième trimestre 2026, dans un contexte marqué par les changements réglementaires et la hausse de certains prix. Le bénéfice net du groupe a également enregistré une forte baisse. L’Europe demeure néanmoins un marché essentiel pour Shein, représentant environ 34 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre. L’entreprise cherche donc à consolider sa position face à la concurrence d’Amazon, de Temu et d’AliExpress, qui développent eux aussi leurs capacités de distribution sur le continent.

Au-delà de l’amélioration des délais de livraison, l’investissement polonais révèle une transformation plus profonde du commerce électronique international. Les plateformes qui ont construit leur croissance sur l’expédition directe de produits à bas prix doivent désormais composer avec des exigences réglementaires plus strictes et des consommateurs toujours plus attentifs à la rapidité du service. En consacrant 500 millions d’euros supplémentaires à son infrastructure européenne, Shein fait le choix d’une implantation logistique durable. Cette stratégie pourrait renforcer sa compétitivité, mais elle ne répond pas à elle seule aux critiques qui entourent son modèle de production, notamment concernant les conditions de travail, la durabilité des produits et leur impact environnemental. L’évolution de ses résultats commerciaux permettra de mesurer l’efficacité de cette nouvelle organisation.