Airbus voit le marché des services aéronautiques dépasser 420 milliards de dollars d’ici 2045

Le marché mondial des services aéronautiques devrait dépasser 420 milliards de dollars d'ici 2045, en raison de l'augmentation du trafic aérien et des besoins en maintenance. Airbus anticipe aussi la nécessité de 2,4 millions de professionnels supplémentaires, tout en visant à renforcer sa présence sur l'ensemble du cycle de vie des avions.

Le marché mondial des services aéronautiques pourrait connaître une croissance spectaculaire au cours des vingt prochaines années. Selon les nouvelles prévisions publiées mercredi 14 octobre 2026 par Airbus, ce secteur devrait dépasser 420 milliards de dollars par an à l’horizon 2045, soit plus du double de sa valeur actuelle. Le constructeur européen table sur une progression annuelle moyenne de 3,8 %, portée par l’augmentation du trafic aérien, l’expansion des flottes commerciales et les besoins croissants des compagnies en matière de maintenance, de formation et de solutions numériques. Ces perspectives illustrent l’importance grandissante des activités qui accompagnent les avions tout au long de leur exploitation.

Airbus anticipe une flotte mondiale d’environ 45 550 appareils commerciaux en 2045. L’arrivée de nouveaux avions ne constitue toutefois qu’une partie des besoins du secteur. Les compagnies devront également entretenir leurs appareils, moderniser leurs équipements et former les personnels nécessaires à leur exploitation. Pour les constructeurs comme pour les entreprises spécialisées, ces activités représentent un marché stratégique, susceptible de générer des revenus réguliers sur plusieurs décennies. Airbus entend renforcer sa présence dans cet environnement, où la concurrence porte autant sur la qualité des services que sur les performances des avions.

La maintenance, principal moteur de la croissance

La maintenance devrait représenter l’une des composantes les plus importantes de ce marché. Airbus estime que les opérations réalisées sur les équipements démontés des avions, notamment les moteurs et certains systèmes techniques, pourraient atteindre 217 milliards de dollars en 2045. Cette progression s’explique par l’augmentation du nombre d’appareils en circulation, mais également par leur vieillissement et par la complexité croissante des technologies embarquées. Les compagnies aériennes doivent respecter des exigences strictes de sécurité tout en limitant le temps pendant lequel leurs avions restent immobilisés.

Dans ce contexte, les services de maintenance deviennent un enjeu économique majeur. Chaque journée d’immobilisation peut représenter un coût important pour un transporteur, particulièrement lorsque les appareils sont utilisés sur des lignes très fréquentées. Les compagnies cherchent donc à anticiper les opérations techniques, à sécuriser leur approvisionnement en pièces détachées et à améliorer la disponibilité de leurs flottes. Cette évolution favorise le développement de contrats de maintenance de longue durée et de partenariats avec les constructeurs et les équipementiers.

Le numérique transforme l’entretien des appareils

Les nouvelles technologies prennent également une place croissante dans l’exploitation des avions commerciaux. Grâce aux données recueillies pendant les vols, les compagnies et les prestataires techniques peuvent surveiller le fonctionnement de nombreux équipements et repérer certains signes annonciateurs d’une défaillance. Cette maintenance dite prédictive permet de mieux organiser les interventions, de réduire les immobilisations imprévues et d’optimiser l’utilisation des pièces de rechange. L’intelligence artificielle pourrait progressivement renforcer ces capacités d’analyse, notamment en facilitant l’exploitation de volumes importants de données techniques.

Les services numériques ne se limitent pas à la maintenance. Airbus identifie également des perspectives dans la connectivité à bord, l’amélioration des systèmes informatiques et la modernisation des cabines. Les compagnies aériennes cherchent à proposer de nouveaux services aux passagers tout en améliorant leur efficacité opérationnelle. Pour le constructeur européen, ces transformations ouvrent des possibilités de développement au-delà de la vente d’appareils neufs. Elles renforcent également l’importance des relations commerciales entretenues avec les transporteurs pendant toute la durée d’exploitation de leurs flottes.

Plus de 2,4 millions de professionnels supplémentaires nécessaires

La croissance du transport aérien devrait également entraîner d’importants besoins de recrutement. Airbus estime que le secteur nécessitera plus de 2,4 millions de professionnels supplémentaires d’ici 2045. Parmi eux figureraient environ 730 000 techniciens de maintenance, 660 000 pilotes et plus d’un million de membres d’équipage de cabine. Ces prévisions mettent en évidence l’ampleur des besoins de formation dans une industrie où de nombreux métiers exigent des qualifications spécifiques, des certifications réglementaires et une actualisation régulière des compétences.

Le recrutement constitue déjà une préoccupation pour plusieurs acteurs de l’aéronautique. La formation d’un pilote ou d’un technicien spécialisé nécessite du temps et des investissements importants. Les compagnies devront également anticiper les départs à la retraite et l’évolution des compétences liées aux nouvelles générations d’appareils. Les organismes de formation, les écoles aéronautiques et les entreprises spécialisées pourraient ainsi bénéficier de cette croissance. Le développement des simulateurs et des outils pédagogiques numériques devrait accompagner cette transformation.

Airbus veut renforcer sa présence sur toute la durée de vie des avions

Pour Airbus, les prévisions publiées cette semaine confirment que les services constituent un relais de croissance important dans une industrie historiquement dominée par la fabrication et la livraison d’appareils. Les activités de maintenance, de formation et d’assistance technique permettent de maintenir des relations commerciales sur plusieurs décennies avec les compagnies aériennes. Elles offrent également des perspectives de revenus moins directement liées au rythme des nouvelles commandes, même si elles restent dépendantes de l’évolution du trafic aérien mondial.

Ces projections demeurent toutefois tributaires de plusieurs facteurs, notamment la croissance économique, le prix de l’énergie, les contraintes environnementales et les capacités d’investissement des compagnies. La modernisation des flottes et les objectifs de réduction des émissions pourraient également modifier les besoins techniques au cours des prochaines années. Avec un marché des services susceptible de dépasser 420 milliards de dollars en 2045, Airbus entend se positionner sur l’ensemble de la chaîne de valeur aéronautique. Une stratégie qui témoigne de la transformation progressive du secteur, dans lequel la performance économique ne dépend plus uniquement du nombre d’avions vendus, mais aussi des services proposés pendant leur exploitation.