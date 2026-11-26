Temu s'engage à réviser ses pratiques commerciales pour mieux protéger les consommateurs européens, suite à des pressions de la Commission européenne et à des actions des autorités nationales. Parmi les changements, la plateforme promet de lutter contre les fausses promotions, d'améliorer la transparence des prix et de simplifier les procédures de remboursement.

Sous la pression de la Commission européenne, le géant chinois du commerce en ligne Temu s’est engagé, jeudi 26 novembre, à modifier plusieurs de ses pratiques commerciales. La plateforme promet notamment de lutter contre les fausses promotions, de faciliter les remboursements et de mettre fin aux techniques de vente incitant aux achats impulsifs.

Ces engagements font suite à une action coordonnée de la Commission européenne et du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, menée par les autorités belges, allemandes et irlandaises. Depuis novembre 2024, Temu était dans le viseur des autorités européennes pour plusieurs pratiques commerciales contraires à la réglementation communautaire. La plateforme devra notamment améliorer la transparence de ses prix, en distinguant les véritables réductions des simples comparaisons tarifaires.

L’entreprise chinoise s’engage également à renforcer la lutte contre les faux avis grâce à un dispositif de détection avant leur publication. Les consommateurs disposeront d’informations plus précises sur le calcul des notes attribuées aux produits. Temu prévoit aussi de simplifier les procédures de retour et de rétractation, avec des remboursements effectués sous quatorze jours et une assistance accessible dans toutes les langues officielles de l’Espace économique européen.

Des sanctions financières en cas de non-respect des engagements

La plateforme devra également supprimer certains mécanismes destinés à accélérer les décisions d’achat, notamment les messages signalant une disponibilité imminente des stocks de manière à faire pression sur les clients. Les jeux imposés aux utilisateurs pour accéder à la plateforme, comme les roues de la fortune, devront disparaître. Les autorités nationales surveilleront l’application de ces engagements, dont le non-respect pourrait entraîner des sanctions atteignant 4 % ou davantage du chiffre d’affaires annuel de Temu dans les États membres concernés.

Cette décision ne met toutefois pas fin aux autres procédures européennes visant le groupe chinois. Le 17 novembre, la Commission européenne avait conclu, à titre préliminaire, que Temu ne déployait pas suffisamment de mesures pour empêcher la commercialisation de produits illégaux ou dangereux. En mai 2026, la plateforme avait déjà écopé d’une amende de 200 millions d’euros pour des manquements à ses obligations d’évaluation des risques au titre du règlement européen sur les services numériques (DSA).

Sources citées dans l’article Commission européenne · Réseau de coopération en matière de protection des consommateurs