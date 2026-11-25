Un mouvement de grève imprévu perturbe le trafic Eurostar entre Paris et Londres ce 25 novembre, entraînant l'annulation de sept trains et des retards. Eurostar conseille de reporter les voyages et offre des remboursements, tandis que les revendications des grévistes restent non précisées. Aucune information sur la durée du mouvement n'est disponible.

Les voyageurs empruntant l’Eurostar entre la France et le Royaume-Uni font face à d’importantes perturbations ce mercredi 25 novembre. Un mouvement de grève imprévu d’une partie du personnel de la compagnie ferroviaire a entraîné plusieurs suppressions de trains dans les deux sens. Eurostar recommande aux passagers qui en ont la possibilité de reporter leur déplacement.

La compagnie a annoncé l’annulation de sept trains sur son réseau, tandis que plusieurs autres liaisons enregistrent des retards. Le mouvement social concerne notamment des conducteurs et des chefs de bord basés à Paris. Des répercussions ont également été constatées à Bruxelles, alors que d’autres destinations européennes pourraient être indirectement affectées par cette mobilisation.

Les voyageurs pourront obtenir un remboursement intégral

Eurostar invite les passagers dont le train a été supprimé à ne pas se rendre en gare. Les clients concernés pourront modifier gratuitement leur réservation pour une autre date, sous réserve des places disponibles, ou demander le remboursement intégral de leur billet inutilisé. La compagnie recommande également aux voyageurs de consulter régulièrement les informations relatives à leur trajet avant leur départ.

Les revendications à l’origine de ce mouvement social n’ont pas été précisées par Eurostar, qui appelle les organisations syndicales à poursuivre les discussions avec la direction. Détenue majoritairement par SNCF Voyageurs, la compagnie exploite des liaisons internationales vers le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Aucune indication précise concernant la durée du mouvement n’a été communiquée à ce stade.