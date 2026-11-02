Ryanair fait face à des défis financiers croissants dus à l'augmentation du prix du kérosène, envisageant un gel des salaires et un ralentissement des recrutements. La compagnie intègre l'intelligence artificielle pour optimiser sa gestion et réduire ses coûts, anticipant des hausses de prix pour les passagers en 2027, malgré une fréquentation en hausse.

Ryanair se prépare à une nouvelle période de turbulences financières. La compagnie aérienne irlandaise a annoncé lundi 2 novembre 2026 envisager un gel temporaire des salaires, un ralentissement des recrutements et un recours accru à l’intelligence artificielle pour réduire ses dépenses. En cause : la flambée du prix du kérosène, alimentée par le conflit au Moyen-Orient, qui pourrait entraîner une augmentation de deux milliards d’euros de sa facture de carburant lors de l’exercice financier se terminant en mars 2028. Malgré une fréquentation toujours dynamique, le premier transporteur aérien européen en nombre de passagers voit ses marges se contracter et prévient que les billets d’avion pourraient devenir sensiblement plus chers dès l’année prochaine.

Les derniers résultats financiers publiés par Ryanair illustrent cette pression croissante. Entre avril et septembre 2026, la compagnie a transporté 125,8 millions de passagers, soit une progression de 6 % sur un an. Son chiffre d’affaires a augmenté de 3 %, atteignant 10,08 milliards d’euros, mais ses coûts d’exploitation ont progressé de 10 %, à 7,69 milliards d’euros. Conséquence directe : son bénéfice net semestriel a reculé de 15 %, à 2,15 milliards d’euros. Le prix du carburant non couvert par des contrats à prix fixe a notamment doublé pendant cette période. Ryanair bénéficie encore d’une protection financière importante, puisque 80 % de ses besoins en carburant sont couverts jusqu’en mars 2027 à environ 67 dollars le baril. Mais cette situation pourrait rapidement se dégrader : pour l’exercice suivant, seuls 25 % des besoins sont actuellement couverts, à un prix nettement supérieur de 95 dollars le baril. Le directeur général Michael O’Leary estime que les tensions sur les prix pourraient se prolonger pendant une grande partie de l’année 2027.

L’intelligence artificielle au cœur d’un nouveau plan d’économies

Face à cette perspective, Ryanair examine plusieurs pistes pour préserver sa rentabilité. La compagnie pourrait notamment renégocier certains accords salariaux arrivant à échéance, avec la possibilité d’imposer des gels temporaires de rémunération. Elle prévoit également de ralentir les recrutements de pilotes et de personnels navigants, tout en recherchant des gains de productivité dans l’organisation des équipages. L’intelligence artificielle doit jouer un rôle croissant dans cette stratégie. Michael O’Leary souhaite notamment développer son utilisation dans la planification des vols, la gestion opérationnelle et les fonctions administratives. Selon le dirigeant, les outils numériques ont déjà permis d’améliorer l’utilisation des appareils et d’accroître la capacité du réseau d’environ 4 %. Pour une compagnie exploitant plusieurs centaines d’avions, l’optimisation des rotations, des horaires et des ressources humaines représente un levier financier considérable. Ces orientations restent toutefois à préciser, notamment concernant leurs conséquences concrètes sur les conditions de travail des salariés.

Cette politique d’économies pourrait également se traduire par une hausse des prix pour les voyageurs. Ryanair estime que les tarifs des vols court-courriers en Europe augmenteront sensiblement en 2027, les compagnies devant répercuter une partie de la hausse du kérosène sur leurs clients. Mais cette augmentation ne devrait pas suffire à absorber entièrement les deux milliards d’euros de dépenses supplémentaires anticipés. Le transporteur a déjà réduit son objectif annuel de fréquentation de 216 à 214 millions de passagers, en supprimant certaines liaisons hivernales jugées insuffisamment rentables. Parallèlement, Ryanair poursuit le renouvellement de sa flotte avec l’arrivée prévue de Boeing 737 MAX 10 au printemps 2027, des appareils offrant davantage de sièges tout en consommant moins de carburant. Cette stratégie illustre les défis auxquels l’ensemble du secteur aérien européen est confronté : maîtriser des coûts énergétiques de plus en plus imprévisibles, préserver des billets accessibles et maintenir la rentabilité des opérations. Pour Ryanair, l’intelligence artificielle pourrait devenir un instrument central de cette transformation, mais son développement risque également de raviver les débats sur l’emploi et les rémunérations dans le transport aérien.