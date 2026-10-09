Uniqlo bat tous les records malgré les dérèglements climatiques et affiche des bénéfices historiques

Uniqlo enregistre des bénéfices historiques malgrè des défis climatiques, affichant un bénéfice net record de 542,5 milliards de yens pour l'exercice 2026. La croissance internationale compense les baisses de ventes au Japon, avec une expansion réussie en Europe et en Amérique du Nord, malgré des prévisions exigeantes pour l'avenir.

Le géant japonais de l’habillement Uniqlo continue d’enchaîner les performances financières exceptionnelles. Sa maison mère, Fast Retailing, a annoncé jeudi 8 octobre un bénéfice net record de 542,5 milliards de yens, soit environ 3 milliards d’euros, pour son exercice annuel clos le 31 août 2026. Une progression de 25,3 % sur un an qui marque le cinquième exercice record consécutif du groupe. Son chiffre d’affaires a également augmenté de 16,6 %, atteignant 3 963,3 milliards de yens, tandis que son bénéfice opérationnel a bondi de 31,7 %, à 743,1 milliards de yens. Cette croissance intervient pourtant dans un environnement commercial perturbé par les conditions météorologiques, particulièrement en Europe, où les épisodes de chaleur prolongée ont pesé sur les ventes de vêtements destinés aux saisons froides. Malgré ces difficultés, Uniqlo confirme sa capacité à poursuivre son expansion internationale et à renforcer sa position face aux autres grandes enseignes mondiales du prêt-à-porter.

Les températures inhabituellement élevées enregistrées en Europe ces derniers mois ont directement affecté les habitudes de consommation. Entre juin et août, les fortes chaleurs ont freiné les achats de vêtements de la collection automne-hiver, empêchant Fast Retailing d’atteindre pleinement ses prévisions de ventes. Au Japon, la situation météorologique a également compliqué l’activité commerciale. Les ventes d’Uniqlo ont reculé de 4 % au quatrième trimestre, notamment en raison de températures moins élevées qu’habituellement durant certaines périodes et de conditions climatiques défavorables, dont plusieurs épisodes de typhons. Ces variations illustrent une difficulté grandissante pour l’industrie textile, dont le modèle économique repose traditionnellement sur des collections organisées autour de saisons relativement prévisibles. Pour les grandes enseignes, l’évolution des températures rend désormais plus complexe l’anticipation des besoins des consommateurs et la gestion des stocks.

Une expansion internationale qui compense les difficultés climatiques

Malgré ces perturbations, Fast Retailing bénéficie d’une croissance particulièrement dynamique hors du Japon. Les activités internationales d’Uniqlo ont enregistré une hausse de 26,2 % de leur chiffre d’affaires, à 2 411,1 milliards de yens, tandis que leur bénéfice d’exploitation a progressé de 44,1 %. Le groupe profite notamment de son développement en Europe et en Amérique du Nord, où l’ouverture de nouveaux magasins et le renforcement de la notoriété de l’enseigne soutiennent les ventes. Pour la première fois, le chiffre d’affaires cumulé réalisé sur ces deux marchés a dépassé celui de la Chine, longtemps considérée comme le principal moteur de la croissance internationale d’Uniqlo. Le marché chinois présente néanmoins des signes d’amélioration après plusieurs exercices difficiles. Cette diversification géographique constitue un avantage stratégique pour Fast Retailing, qui réduit progressivement sa dépendance à certaines régions tout en développant une offre de vêtements fonctionnels et polyvalents, commercialisés sous le concept « LifeWear ».

Le groupe japonais ne compte pas ralentir son développement. Pour l’exercice 2026-2027, Fast Retailing prévoit une nouvelle progression de ses ventes, attendues à 4 450 milliards de yens, soit une croissance d’environ 12 %. Son bénéfice net pourrait atteindre 560 milliards de yens, tandis que son résultat opérationnel est anticipé à 830 milliards de yens. Ces perspectives traduisent la confiance de la direction dans la solidité de son modèle commercial, malgré les incertitudes économiques et climatiques. Le fondateur du groupe, Tadashi Yanai, ambitionne toujours de faire d’Uniqlo la première enseigne mondiale de prêt-à-porter, devant les grands concurrents européens comme Zara et H&M. Pour atteindre cet objectif, Fast Retailing devra continuer à adapter ses collections aux évolutions de la demande, aux nouvelles habitudes de consommation et aux conséquences des variations météorologiques. Avec cinq exercices records consécutifs, le groupe démontre pour l’instant que sa stratégie internationale lui permet de surmonter les difficultés rencontrées sur certains marchés, tout en renforçant sa rentabilité.