«Je n’ai rien à faire ici, je ne suis pas DJ»: Cyril Hanouna explique pourquoi il quitte Fun Radio et affirme refuser de «cachetonner» en passant des disques

Cyril Hanouna quitte Fun Radio après des désaccords sur le format de son émission, ne se reconnaissant plus dans le rôle de DJ. Préférant se concentrer sur un programme d'actualités et de débats, il refuse de 'cachetonner' pour des interventions légères. Son départ, acté d'un commun accord, survient après des audiences décevantes.

Cyril Hanouna a expliqué ce lundi les raisons de son départ de Fun Radio, quelques heures après l’annonce de l’arrêt de son émission Ça va secouer. L’animateur assure ne plus se reconnaître dans le format musical que souhaitait lui imposer la station. « J’adore Fun Radio, mais je ne suis pas DJ », a-t-il lancé, affirmant préférer partir plutôt que de toucher son salaire pour simplement diffuser de la musique.

« Pourquoi me payer aussi cher pour faire si peu ? »

Au cours de sa dernière émission, Cyril Hanouna a tenu à expliquer les désaccords qui ont conduit à la fin de sa collaboration avec Fun Radio. L’animateur souhaitait développer un programme davantage consacré à l’actualité, aux débats et aux échanges avec les auditeurs. La direction privilégiait au contraire une émission musicale, avec des interventions plus courtes entre les titres diffusés.

Une conception de la radio qui ne lui convenait plus. « Ils voulaient que j’envoie des disques, que je dise deux, trois anecdotes », a-t-il expliqué, avant de poser une question à ses dirigeants : « Pourquoi me payer aussi cher pour faire si peu ? »

Cyril Hanouna affirme avoir lui-même suggéré à Fun Radio de confier la tranche de 16 heures à 18 heures à un animateur moins coûteux, estimant qu’un jeune talent pourrait parfaitement assurer cette mission. Pour lui, sa présence n’a de sens que s’il peut proposer un véritable programme de débats et de divertissement.

« Je n’ai rien à faire ici » : Hanouna ne veut plus jouer les DJ

L’animateur a insisté sur son sentiment de décalage avec la programmation de Fun Radio. Habitué aux échanges sur l’actualité, aux débats et aux réactions des auditeurs, il considère que son style correspond davantage à celui d’une radio généraliste. Il a notamment rappelé son passage sur Europe 1, où il animait une émission de débats qui enregistrait, selon lui, d’excellentes audiences.

Évoquant son quotidien sur Fun Radio, Cyril Hanouna a ironisé sur les anecdotes légères qu’il était censé raconter entre deux morceaux. Il a ainsi pris l’exemple d’une histoire insolite concernant un homme en Hongrie ayant mis ses chaussettes à l’envers, pour illustrer le type de contenu qu’il ne souhaitait plus présenter.

L’animateur a alors répété : « Je n’ai rien à faire ici, je le pense vraiment. »

« Je ne vais pas cachetonner » : Hanouna refuse de rester uniquement pour son salaire

Cyril Hanouna assure qu’il aurait parfaitement pu poursuivre son émission sans faire de vagues, en diffusant plusieurs titres par heure tout en continuant à percevoir sa rémunération.

Mais il affirme refuser cette situation, estimant qu’elle ne correspond ni à ses ambitions ni à sa manière de travailler. « Je ne vais pas cachetonner en radio tous les jours de 16h à 18h », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Je n’ai pas envie d’être un imposteur. »

Selon ses explications, il a donc proposé à la direction de mettre un terme à leur collaboration, considérant que cette décision était préférable pour les deux parties. Dans son communiqué officiel, Fun Radio a confirmé cette incompatibilité éditoriale, précisant que l’émission de débats souhaitée par Cyril Hanouna ne correspondait pas au format musical de la station.

Un départ après des audiences désastreuses et des tensions avec Fun Radio

Ces déclarations ont lieu alors que la situation est particulièrement difficile pour Cyril Hanouna sur Fun Radio. Les derniers résultats de Médiamétrie avaient révélé que sa tranche quotidienne ne réunissait plus que 154 000 auditeurs en moyenne. Ces audiences décevantes avaient poussé l’animateur à revoir profondément son émission.

Quelques jours auparavant, Cyril Hanouna avait d’ailleurs vivement critiqué la direction de Fun Radio pour son manque de promotion, dénonçant notamment l’absence de campagnes publicitaires destinées à faire connaître son programme.

Le 16 novembre, il avait lancé une nouvelle formule baptisée Ça va secouer, avec davantage d’actualité et de débats. Mais cette tentative de relance n’aura duré qu’une semaine.

Comme annoncé quelques heures avant ses explications à l’antenne, Fun Radio et l’animateur ont officiellement décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord. Sa dernière émission a été programmée ce lundi 23 novembre, avant son remplacement par une playlist musicale dès le mardi 24 novembre.

Cyril Hanouna reste sur W9 et prépare de nouvelles émissions sur M6

Malgré son départ de Fun Radio, Cyril Hanouna ne quitte pas le groupe M6. L’animateur a tenu à souligner ses bonnes relations avec la direction et confirmé son intention de poursuivre ses activités télévisuelles.

Il continue notamment d’animer Tout beau, tout n9uf sur W9 et prépare plusieurs nouveaux projets pour les chaînes du groupe, dont Les 12 travaux de Baba, une nouvelle émission destinée à M6.

Pour Cyril Hanouna, la page Fun Radio est donc définitivement tournée. Après plusieurs changements de formule, des audiences en forte baisse et des désaccords éditoriaux, l’animateur met fin à son expérience radiophonique, tout en poursuivant sa carrière à la télévision.