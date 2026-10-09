RTL fête ses 60 ans avec 60 heures de programmes exceptionnels et une photo historique réunissant ses plus grandes voix (Photo : Philippe PETIT / PARIS MATCH)

RTL célèbre ses 60 ans avec une programmation spéciale de 60 heures, mettant en avant ses émissions et animateurs emblématiques. Parmi les événements marquants, le retour de La Bonne Touche et une photographie historique rassemblant de grandes voix de la station soulignent son héritage et son évolution dans le paysage médiatique.

RTL célèbre ses 60 ans avec une programmation exceptionnelle de 60 heures jusqu’à dimanche. Pour cet anniversaire, la station fait revivre ses émissions cultes, retrouve des animateurs emblématiques et multiplie les rendez-vous spéciaux. Parmi les événements annoncés figure le retour de La Bonne Touche, avec Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna, ce vendredi à 11h30. Les festivités s’accompagnent également d’une photographie historique réalisée par Paris Match, réunissant plusieurs générations de personnalités de la station.

60 heures de programmes pour célébrer l’histoire de RTL

Les festivités ont débuté jeudi à midi et se poursuivent jusqu’au dimanche à minuit. Pendant ces 60 heures, RTL met son histoire à l’honneur avec une programmation consacrée aux émissions qui ont marqué plusieurs générations d’auditeurs.

L’anniversaire permet de retrouver les grands rendez-vous de la station, ses archives, ses animateurs historiques et les voix qui ont contribué à sa popularité. Information, divertissement, musique, humour et souvenirs radiophoniques occupent une place importante dans cette programmation spéciale.

La station fait également revivre plusieurs émissions emblématiques. Parmi les rendez-vous les plus attendus, Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna reforment leur duo pour une édition exceptionnelle de La Bonne Touche, ce vendredi 9 octobre à 11h30. Le retour de ce jeu populaire permet de retrouver une émission qui a longtemps accompagné les auditeurs de RTL.

Une photographie historique avec les grandes voix de RTL

Pour accompagner ces 60 ans, Paris Match a organisé une séance photo réunissant une quarantaine de personnalités emblématiques de RTL. Le cliché, réalisé par le photographe Philippe Petit, rassemble plusieurs générations d’animateurs et de journalistes qui ont marqué l’histoire de la station.

Parmi les personnalités réunies figurent notamment Michel Drucker, Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel, Patrick Sabatier, Julien Courbet, Anne-Sophie Lapix et Amandine Bégot. Cette rencontre permet de réunir des figures historiques de la radio et des voix qui occupent aujourd’hui une place importante sur l’antenne.

RTL a également dévoilé des images des coulisses de cette séance photo. Les personnalités présentes apparaissent dans une ambiance détendue, échangeant et plaisantant entre les prises de vue. Pour une radio dont les animateurs sont d’abord connus par leur voix, cette photographie collective constitue un souvenir particulier.

De Philippe Bouvard à Laurent Ruquier, plusieurs générations de grandes voix

L’histoire de RTL est indissociable des personnalités qui ont accompagné son développement. Philippe Bouvard reste notamment associé aux Grosses Têtes, émission qu’il a animée pendant plusieurs décennies avant de passer le relais à Laurent Ruquier en 2014.

Jean-Pierre Foucault, Fabrice, André Torrent, Georges Lang, Jacques Pradel, Patrick Sabatier et Julien Courbet font également partie des animateurs qui ont contribué à la notoriété de la station. Leurs émissions ont accompagné le quotidien de millions d’auditeurs, parfois pendant plusieurs décennies.

RTL a aussi construit sa réputation autour de ses rendez-vous d’information, de ses interviews politiques, de ses journaux et de ses programmes sportifs. Cette diversité explique la place particulière occupée par la station dans l’histoire de l’audiovisuel français.

Pourquoi RTL fête ses 60 ans alors que son histoire remonte aux années 1930

L’anniversaire célébré en octobre 2026 correspond aux 60 ans de l’adoption du nom RTL, en 1966. La station est pourtant bien plus ancienne, puisqu’elle est l’héritière de Radio Luxembourg, dont les émissions ont commencé en 1933.

Le changement de nom intervient dans une période de modernisation de la radio. Radio Luxembourg devient RTL, abréviation de Radio Télé Luxembourg, et développe progressivement une identité qui lui permet de s’imposer parmi les grandes stations françaises.

Depuis, RTL a traversé plusieurs générations d’auditeurs, de profondes transformations du paysage médiatique et l’apparition de nouveaux modes d’écoute. La station poursuit aujourd’hui son activité à la radio, mais également sur les plateformes numériques et à travers ses podcasts.

Avec ces 60 heures de programmes exceptionnels et la photographie collective réalisée par Paris Match, RTL célèbre à la fois son passé et les personnalités qui continuent de faire vivre son antenne.