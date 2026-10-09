Cyril Hanouna et Jean-Pierre Foucault reforment leur duo mythique sur RTL: «La Bonne Touche» de retour pour les 60 ans de la station

Cyril Hanouna et Jean-Pierre Foucault retrouvent leur duo mythique ce vendredi sur RTL à 11h30 pour une émission spéciale de La Bonne Touche, à l'occasion des 60 ans de la station. Ce retour, après quinze ans de séparation, s'inscrit dans une célébration plus large de l'histoire de RTL.

Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna vont se retrouver derrière le même micro ce vendredi à 11h30 sur RTL. À l’occasion de son 60e anniversaire, la station a décidé de réunir les deux animateurs pour une édition exceptionnelle de La Bonne Touche, le célèbre jeu radiophonique qu’ils ont présenté ensemble entre 2006 et 2011. Le programme sera diffusé jusqu’à 12h30, dans le cadre des festivités organisées par RTL pour célébrer ses 60 ans.

Le retour du duo qui avait fait les beaux jours de RTL

Lancée en septembre 2006, La Bonne Touche avait rapidement trouvé sa place dans la grille de RTL. Diffusée du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30, l’émission reposait sur un principe original : les auditeurs participaient à plusieurs jeux dissimulés derrière les touches d’un téléphone, avec des questions de culture générale, des défis et des sommes d’argent à remporter.

Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna formaient alors un tandem associant l’expérience du présentateur de Qui veut gagner des millions ? et l’humour de son jeune partenaire. Les deux hommes ont animé le programme pendant près de 5 ans, avant leur séparation radiophonique en juin 2011.

À cette époque, Cyril Hanouna avait annoncé son intention de rejoindre Virgin Radio pour y présenter une matinale. RTL avait alors décidé de l’écarter de La Bonne Touche avant la fin de la saison. Jean-Pierre Foucault avait poursuivi l’émission, d’abord avec Christophe Dechavanne, puis avec Éric Laugérias et Jade. Le programme avait finalement disparu de l’antenne en 2014, après 8 années d’existence.

Des retrouvailles 15 ans après leur séparation sur RTL

Le rendez-vous du vendredi 9 octobre permettra donc à Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna de reformer leur duo sur la station, 15 ans après la fin de leur collaboration dans ce jeu. Les deux hommes n’avaient toutefois pas cessé de travailler ensemble après leur départ de RTL. En 2014, Jean-Pierre Foucault avait notamment rejoint Cyril Hanouna dans Les Pieds dans le plat, diffusé sur Europe 1.

Depuis, leurs carrières ont suivi des trajectoires différentes. Jean-Pierre Foucault reste notamment associé à la présentation de Miss France sur TF1, un rendez-vous qu’il affirme vouloir continuer à animer tant que sa santé le lui permettra. De son côté, Cyril Hanouna poursuit ses activités télévisuelles sur W9 avec Tout beau, tout n9uf, dont les horaires ont été élargis à la rentrée 2026. L’animateur prépare également son retour exceptionnel à la présentation du Morning Live sur M6, prévu au printemps 2027.

Un jeu déjà relancé cet été

Si les retrouvailles de Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna constituent l’un des rendez-vous des célébrations, La Bonne Touche avait déjà retrouvé l’antenne de RTL à plusieurs reprises ces dernières années. À l’été 2026, la station avait notamment confié le retour du célèbre jeu à Laurence Boccolini et Olivier Minne. Les deux animateurs s’étaient partagé la présentation du programme pendant la période estivale. Cette fois, RTL a choisi de faire revenir les deux présentateurs historiques du jeu pour une émission d’une heure.

RTL célèbre ses 60 ans avec le retour de ses grandes voix

Les retrouvailles de Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna font partie d’une programmation spéciale organisée du jeudi 8 au dimanche 11 octobre. La station célèbre les 60 ans de l’adoption du nom RTL, le 11 octobre 1966, lorsque Radio Luxembourg avait changé d’identité. Pendant ces quatre jours, la radio propose 60 heures de programmes exceptionnels, avec le retour de plusieurs personnalités qui ont marqué son histoire.

Après La Bonne Touche, les auditeurs pourront notamment retrouver Jean-Jacques Bourdin à 13h dans Les Auditeurs ont la parole. D’autres émissions historiques, comme On refait le match et Les routiers sont sympa, feront également leur retour le samedi.

Pour Jean-Pierre Foucault et Cyril Hanouna, le rendez-vous est fixé ce vendredi, de 11h30 à 12h30, sur RTL, 20 ans après les débuts de leur duo dans La Bonne Touche.