Présidentielle : François Ruffin retire sa candidature et dénonce «l’impasse» de sa campagne

François Ruffin se retire de la course présidentielle de 2027, dénonçant l'impasse des divisions au sein de la gauche et l'échec de sa proposition de grande primaire. Bien qu'il n'apporte son soutien à aucun candidat, il continue son engagement politique via son mouvement Debout ! et reste député de la Somme.

Coup de théâtre dans la course à l’Élysée. François Ruffin a annoncé ce samedi qu’il retirait sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Le député de la Somme, qui défendait depuis plusieurs mois l’organisation d’une grande primaire réunissant l’ensemble des forces de gauche, reconnaît l’échec de cette démarche. Dans un communiqué, il dénonce les divisions persistantes de son camp politique et souhaite bonne campagne aux candidats toujours en lice, sans apporter son soutien à l’un d’entre eux.

« Les appareils ont rejeté cette grande primaire »

François Ruffin explique sa décision par l’impossibilité de parvenir à un accord entre les différentes formations de gauche. Depuis plusieurs mois, le fondateur du mouvement Debout ! plaidait pour une primaire allant « de Poutou à Hollande », afin de désigner une candidature commune capable de remporter l’élection présidentielle.

Mais cette proposition n’a pas été retenue par les principaux partis concernés.

Dans son communiqué, le député déplore : « Les appareils ont rejeté cette grande primaire et le duel des deux gauches irréconciliables est installé. »

Il estime que les candidatures situées en dehors des deux principaux pôles de la gauche ne disposent plus d’une dynamique leur permettant d’envisager la victoire. François Ruffin prend ainsi « acte de l’impasse » de sa propre campagne, à moins de cinq mois du premier tour.

Une campagne qui plafonnait entre 1 et 3% dans les sondages

Cette décision intervient alors que François Ruffin peinait à s’imposer dans les enquêtes d’opinion. Sa candidature recueillait généralement entre 1 et 3% des intentions de vote.

Ancien allié de Jean-Luc Mélenchon, avec lequel il a rompu politiquement en 2024, le député avait choisi de défendre une ligne autonome, notamment axée sur le travail, les salaires et les catégories populaires.

Le 6 novembre dernier, François Ruffin avait déjà évoqué la possibilité de retirer sa candidature si une solution permettait de faire barrage à Marine Le Pen au second tour.

Il avait néanmoins précisé qu’il ne considérait pas Jean-Luc Mélenchon comme la personnalité susceptible de réaliser ce rassemblement.

Quelques semaines auparavant, il avait également dressé un constat sévère sur les difficultés électorales de la gauche, estimant qu’une majorité de Français rejetait son camp politique.

Aucun ralliement : Ruffin ne soutient ni Mélenchon ni un autre candidat

Malgré son retrait, François Ruffin ne donne aucune consigne de ralliement. Il ne désigne aucun successeur et n’apporte son soutien à aucune des personnalités engagées dans la course à l’Élysée.

Dans son communiqué, il souhaite « bon courage et bonne campagne » aux candidats de gauche encore en lice, qu’il appelle à agir avec responsabilité et à défendre un projet susceptible de rassembler une majorité.

Sa décision intervient également quelques jours après une ouverture de Marine Tondelier en direction de Jean-Luc Mélenchon. La dirigeante écologiste a reconnu la dynamique électorale du leader insoumis et proposé de travailler à une coalition autour de lui.

François Ruffin ne s’associe toutefois à aucune de ces démarches dans son annonce du 21 novembre.

« Le combat continue » : Ruffin poursuit son engagement avec Debout !

Le retrait de la présidentielle ne signifie pas l’arrêt de son activité politique. François Ruffin affirme vouloir poursuivre son engagement à travers son mouvement Debout !.

« Le combat continue », assure le député, qui entend défendre la reconnaissance du travail et des professions populaires.

Il réaffirme également son opposition au Rassemblement national, qu’il présente comme son principal adversaire politique. Dans son communiqué, il dénonce notamment les propositions économiques et sociales du parti ainsi que ses positions sur l’immigration et l’identité nationale.

François Ruffin reste député de la Somme et conserve la direction de son mouvement politique.

Avec ce retrait annoncé le 21 novembre, la présidentielle de 2027 compte donc un candidat déclaré de moins à gauche. François Ruffin quitte la compétition sans accord de rassemblement et sans désigner de candidat à soutenir.