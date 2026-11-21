Clémentine Autain appelle à voter Mélenchon, mais refuse « la mise au pas des partenaires »

Clémentine Autain appelle à soutenir Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2027 tout en restant ferme sur le respect des diverses sensibilités politiques au sein de son mouvement, L’Après. Elle insiste sur la nécessité de compromis et reconnaît des désaccords persistants avec Mélenchon, notamment sur des questions internationales.

Deux ans après sa rupture avec La France insoumise, Clémentine Autain plaide pour un soutien à Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2027. La députée de Seine-Saint-Denis a pris position jeudi 19 novembre, dans une note publiée sur son site, au lendemain de l’ouverture de Marine Tondelier à une coalition autour du candidat insoumis.

Ce choix personnel doit encore être débattu au sein de L’Après, le mouvement constitué à l’été 2024 par d’anciens insoumis, parmi lesquels Alexis Corbière, Raquel Garrido et Danielle Simonnet. Son parlement se réunira les 12 et 13 décembre, avant un vote des militants qui s’achèvera le 15. Autain souhaite que son organisation participe aux discussions sur le rassemblement.

Des compromis exigés et des désaccords maintenus

La députée pose plusieurs conditions politiques. Elle réclame le respect des différentes sensibilités pendant la campagne, une volonté de gouverner ensemble et des compromis entre partenaires. Elle demande également un accord sur le programme et sur la répartition des circonscriptions pour les élections législatives. Son avertissement vise explicitement à éviter « la mise au pas des partenaires ».

Clémentine Autain assume par ailleurs la persistance de divergences avec Mélenchon. Elle cite l’Ukraine, l’appréciation du danger antisémite et les rapports avec les corps intermédiaires. À ses yeux, ces désaccords doivent pouvoir coexister avec un engagement commun sur les inégalités, le climat, les services publics ou la justice fiscale.

Au sein de L’Après, elle peut compter sur le soutien du député Hendrik Davi, qui a lui aussi défendu jeudi l’option Mélenchon sur BFMTV. La consultation de décembre déterminera si cette position devient celle du mouvement, et avec quel mandat pour négocier une coalition.