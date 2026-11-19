Gabriel Attal utilise l'humour pour promouvoir sa proposition d'une voiture électrique à 10 000 euros dans une vidéo inspirée de GTA 6. Bien que reçue avec des réactions variées sur les réseaux sociaux, cette initiative s'inscrit dans sa campagne présidentielle pour 2027, visant à faciliter l'accès aux véhicules électriques pour les ménages modestes.

« Voler des voitures, ce n’est pas bien. Permettre aux Français d’avoir une voiture électrique, c’est bien. » Gabriel Attal a choisi une méthode pour le moins insolite pour défendre sa proposition d’une voiture électrique à 10 000 euros. À l’occasion de la sortie de GTA 6, ce jeudi, l’ancien Premier ministre a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo reprenant les codes du célèbre jeu vidéo de Rockstar Games. Une manière de faire campagne en mêlant humour, jeu vidéo et promesse électorale.

Gabriel Attal dans la peau d’un voleur de voitures de GTA 6

Dans cette vidéo publiée mercredi sur Instagram, Gabriel Attal apparaît dans un univers inspiré de Grand Theft Auto, dont le sixième épisode sort officiellement ce jeudi. Le responsable politique est d’abord représenté comme un personnage de jeu vidéo, dans un décor parisien, avec une petite Renault. Il se met ensuite en scène en train de s’approcher d’une voiture pour tenter de la voler, reprenant l’une des activités emblématiques de la franchise.

Mais l’ancien Premier ministre interrompt rapidement son imitation pour adresser un message politique aux internautes : « Voler une voiture, c’est pas bien. Permettre aux Français d’avoir une voiture électrique, c’est bien. »

Il poursuit en défendant sa proposition : « Je veux que tous les Français puissent passer à l’électrique. C’est bon pour le pouvoir d’achat, c’est bon pour l’indépendance de la France et c’est bon pour la planète. »

Cette publication accompagne la sortie très attendue de GTA 6, l’un des événements les plus importants de l’année dans l’industrie du jeu vidéo.

Une voiture électrique française à 10 000 euros : la promesse de Gabriel Attal

Derrière cette vidéo humoristique, Gabriel Attal cherche à promouvoir l’une des mesures de son programme pour l’élection présidentielle de 2027 : permettre aux Français d’acheter une voiture électrique française à 10 000 euros.

L’ancien chef du gouvernement avait notamment présenté cet objectif lors d’un meeting organisé à Lyon, le 10 octobre. Il souhaite développer des modèles électriques moins chers, soutenir la production automobile française et faciliter l’accès aux véhicules propres pour les ménages disposant de revenus modestes.

Son programme prévoit également d’amplifier le leasing social, de l’étendre davantage aux véhicules électriques d’occasion et de proposer une prime pour l’acquisition de véhicules propres de seconde main. Le déploiement des bornes de recharge fait aussi partie des mesures défendues par le responsable de Renaissance.

Le prix de 10 000 euros reste toutefois, à ce stade, un objectif politique et industriel. Il ne correspond pas à une nouvelle voiture déjà commercialisée dans le cadre d’un dispositif annoncé par Gabriel Attal.

Une vidéo qui provoque des moqueries sur les réseaux sociaux

La publication n’est pas passée inaperçue. Alors que GTA 6 monopolise l’attention des amateurs de jeux vidéo, Gabriel Attal a rapidement dépassé les 500 000 vues sur Instagram. Mais les réactions sont contrastées, entre soutiens à sa proposition et internautes qui tournent en dérision sa mise en scène.

Certains commentaires critiquent notamment l’utilisation présumée de l’intelligence artificielle pour produire une partie des images. D’autres se moquent de cette tentative de reprendre les codes d’un jeu vidéo extrêmement populaire pour promouvoir une mesure politique.

En pleine campagne présidentielle, Gabriel Attal multiplie les initiatives

Cette vidéo apparaît alors que Gabriel Attal intensifie sa campagne pour l’élection présidentielle de 2027. Le président de Renaissance a récemment défendu ses propositions sur le pouvoir d’achat face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, notamment en promettant une augmentation du salaire net des travailleurs. Il a également affirmé qu’il renoncerait à sa candidature s’il perdait une éventuelle primaire de la droite et du centre.

En attendant les prochaines étapes de la campagne, Gabriel Attal poursuit sa communication sur les réseaux sociaux. Sa vidéo consacrée à GTA 6 a été publiée la veille de la sortie mondiale du jeu, ce jeudi 19 novembre, sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.