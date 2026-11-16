Lors du débat organisé par LCI et TF1, cinq candidats à la présidentielle exposent leurs propositions sur le pouvoir d'achat et la solidarité, révélant des visions divergentes. Alors que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'opposent sur les stratégies économiques, d'autres, comme Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann, explorent des solutions alternatives sur le logement et la redistribution des richesses.

Cinq candidats à l’élection présidentielle, cinq visions de la société française et une même question : comment permettre aux Français de vivre dignement de leur travail et de leurs revenus ? Ce lundi 16 novembre, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Raphaël Glucksmann se sont retrouvés pour un grand débat organisé par TF1 et LCI en partenariat avec les Restos du Cœur. Animée par Gilles Bouleau et Amélie Carrouër, l’émission s’est déroulée dans un entrepôt francilien de l’association, à la veille du lancement de sa 42e campagne d’hiver. Un cadre symbolique, alors que les Restos du Cœur annoncent avoir accueilli 1,4 million de personnes au cours de leur dernière campagne, distribuant 186 millions de repas. Face aux questions de bénévoles et de bénéficiaires, les prétendants à l’Élysée ont défendu des solutions parfois radicalement opposées sur les salaires, les prix, le logement, la fiscalité et la solidarité. Seul absent parmi les principaux candidats initialement invités, Édouard Philippe avait choisi de présider le conseil municipal du Havre, consacré au budget de sa commune.

La première confrontation s’est concentrée sur le pouvoir d’achat, au cœur des mobilisations sociales qui traversent le pays depuis plusieurs semaines. Marine Le Pen a défendu une baisse de la TVA sur certains produits de première nécessité, ainsi qu’un taux réduit de 5,5 % sur plusieurs énergies, notamment l’électricité et le gaz. Pour la candidate du Rassemblement national, la diminution de ces prélèvements constitue un moyen d’alléger rapidement les dépenses quotidiennes des ménages. Jean-Luc Mélenchon a proposé une démarche différente, fondée sur un « état d’urgence social », l’augmentation du Smic à 1 700 euros nets, le blocage de certains prix essentiels et un encadrement des marges réalisées par les grandes entreprises de l’agroalimentaire. Le dirigeant insoumis considère que la hausse des rémunérations doit s’accompagner d’une intervention publique plus importante pour empêcher les prix d’absorber les gains de pouvoir d’achat.

Bruno Retailleau a vivement contesté les propositions de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la fixation des prix. Le président des Républicains estime qu’un contrôle trop strict risquerait de désorganiser certains marchés et de provoquer des pénuries. Il défend une politique fondée sur la réduction des cotisations sociales et la valorisation du travail, tout en souhaitant limiter davantage certaines prestations sociales. Les échanges entre les deux candidats ont rapidement pris un tour plus personnel. « Vous vivez pas mal, vous », a notamment lancé Bruno Retailleau à Jean-Luc Mélenchon, avant de le qualifier de « monomaniaque ». Derrière ces piques, le désaccord porte sur deux conceptions économiques : l’une privilégiant l’intervention de l’État sur les prix et les revenus, l’autre mettant davantage l’accent sur les prélèvements et les incitations à travailler. Les deux candidats ont ainsi opposé des solutions dont les conséquences pour les entreprises, les salariés et les finances publiques seraient très différentes.

Gabriel Attal a tenté de se distinguer des deux camps en présentant une mesure destinée à augmenter directement le salaire net. Le président de Renaissance propose de supprimer la contribution sociale généralisée prélevée sur les rémunérations, avec un gain pouvant atteindre 270 euros nets supplémentaires par mois pour certains salariés. Il a invité les téléspectateurs à regarder leur bulletin de paie pour identifier la ligne qu’il souhaite faire disparaître. L’ancien Premier ministre conteste les baisses de TVA proposées par Marine Le Pen et le blocage des prix défendu par Jean-Luc Mélenchon, estimant que ces mesures ne répondent pas suffisamment à la question du revenu disponible. Sa proposition soulève néanmoins un enjeu financier important : la CSG contribue au financement de la protection sociale et sa suppression sur les salaires nécessiterait de compenser plusieurs dizaines de milliards d’euros de recettes. Gabriel Attal assure vouloir mobiliser des économies de fonctionnement de l’État, sans que les modalités détaillées aient été entièrement précisées au cours du débat.

Raphaël Glucksmann a, pour sa part, placé la redistribution des richesses au cœur de son intervention. Le candidat de Place publique et du Parti socialiste considère que la lutte contre la pauvreté ne peut reposer uniquement sur une augmentation des revenus du travail ou sur des baisses de taxes. Il défend une contribution plus importante des patrimoines les plus élevés, notamment à travers une fiscalité renforcée sur les grandes successions, et souhaite accroître les moyens consacrés à la solidarité. L’eurodéputé a également insisté sur les difficultés rencontrées par les jeunes, les familles modestes et les personnes qui ne parviennent plus à faire face au coût du logement. Une orientation qui le distingue de Gabriel Attal et de Bruno Retailleau, davantage favorables aux réductions de prélèvements, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon, dont il ne partage pas toutes les propositions économiques. Les échanges ont ainsi montré que les divergences à gauche demeurent importantes, malgré un diagnostic commun sur l’aggravation de la précarité.

Logement, pauvreté étudiante et aides sociales : des désaccords jusque sur le rôle de l’État

La question du logement a provoqué de nouvelles confrontations. Marine Le Pen a défendu la priorité nationale dans l’attribution des logements sociaux, considérant que les Français doivent être prioritaires dans l’accès au parc HLM. Raphaël Glucksmann lui a immédiatement opposé le risque d’une politique de « ségrégation spatiale » reposant sur une distinction de nationalité. Le candidat social-démocrate souhaite développer la construction de logements sociaux et maintenir des dispositifs d’encadrement des loyers dans les zones où les prix sont particulièrement élevés. Jean-Luc Mélenchon défend un objectif beaucoup plus ambitieux en matière de construction, avec 400 000 logements sociaux supplémentaires par an. Pour financer cette politique, il souhaite notamment mobiliser davantage l’épargne réglementée et envisage de renforcer les mécanismes de réquisition des logements vacants. Les échanges ont mis en évidence des désaccords sur les critères d’attribution des HLM, mais également sur la place que l’État doit prendre dans la régulation du marché immobilier.

Bruno Retailleau a choisi une autre approche, en défendant la priorité aux personnes qui travaillent et aux familles avec enfants dans l’accès aux logements sociaux. Le candidat LR souhaite également favoriser l’accession à la propriété des locataires HLM et supprimer l’encadrement des loyers, qu’il considère comme un frein à l’investissement locatif. Ces propositions s’inscrivent dans son programme plus général de réduction de certaines contraintes administratives et de modification des aides sociales. Sur le terrain éducatif, le débat a également réservé un échange inattendu entre Bruno Retailleau et Jean-Luc Mélenchon autour de Parcoursup. Interrogé directement par le candidat insoumis sur la suppression de la plateforme, le président des Républicains s’est montré favorable à sa disparition. Les deux hommes se sont toutefois rapidement opposés sur l’apprentissage et les moyens d’améliorer l’accès des jeunes à l’emploi, Jean-Luc Mélenchon reprochant notamment à son adversaire de présenter comme nouvelle une mesure déjà existante.

La précarité étudiante a constitué un autre moment important de la soirée. Jean-Luc Mélenchon a défendu la création d’une allocation d’autonomie de 1 337 euros, destinée à garantir aux étudiants des ressources suffisantes pour poursuivre leurs études sans dépendre entièrement de leur famille ou d’un emploi alimentaire. Il souhaite notamment financer cette mesure par une fiscalité renforcée sur les très grandes successions. Raphaël Glucksmann a proposé, de son côté, un pass mobilité à un euro par jour pour les moins de 25 ans, afin de réduire le coût des déplacements et de faciliter l’accès aux études comme à l’emploi. Gabriel Attal a davantage insisté sur la simplification de l’accès aux prestations sociales, notamment par le développement de la « solidarité à la source », destinée à limiter le non-recours aux aides. Les candidats ont ainsi confronté plusieurs conceptions de l’autonomie des jeunes : création d’un revenu spécifique, baisse de certaines dépenses contraintes ou amélioration de l’accès aux dispositifs existants.

Le rôle des associations a enfin donné lieu à un échange marqué entre Marine Le Pen et Raphaël Glucksmann. La candidate du Rassemblement national a défendu l’idée que les associations bénéficiant de fonds publics devaient rester « apolitiques ». Raphaël Glucksmann a contesté cette conception, estimant qu’une organisation de solidarité devait pouvoir critiquer les décisions des pouvoirs publics sans craindre de perdre ses financements. La confrontation porte sur un sujet sensible : les conditions d’attribution des subventions publiques et la liberté d’expression des structures associatives. Gabriel Attal a assuré qu’il souhaitait préserver les soutiens publics et les avantages fiscaux accordés au secteur, tout en reconnaissant que la pauvreté n’avait pas reculé pendant les années où il avait exercé des responsabilités gouvernementales.