Jean-Luc Mélenchon annonce son projet de créer 500 000 places de crèche dans un nouveau service public, tout en prévoyant de cesser les financements aux crèches privées. Il souligne les difficultés de garde rencontrées par les parents, mais n'a pas précisé le chiffrage ni les modalités d'application de cette promesse ambitieuse.

Jean-Luc Mélenchon veut faire de la petite enfance l’un des grands chantiers de son programme présidentiel. Invité ce jeudi 12 novembre du grand oral organisé par franceinfo à la Maison de la Radio, le candidat de La France insoumise a annoncé son intention de créer 500 000 places de crèche dans le cadre d’un nouveau service public de la petite enfance. Il souhaite également mettre fin aux financements publics accordés aux crèches privées, considérant que les moyens de l’État doivent être prioritairement consacrés aux structures publiques. Mais interrogé sur le coût d’un tel dispositif, le dirigeant insoumis n’a pas été en mesure de présenter une estimation précise. « Le chiffrage arrive », a-t-il simplement répondu aux journalistes, laissant ouverte la question du financement de cette promesse.

Jean-Luc Mélenchon justifie sa proposition par les difficultés rencontrées par de nombreux parents pour trouver une solution de garde. « Un parent sur deux reste sans solution », affirme-t-il, estimant que le manque de places en crèche empêche certains Français, particulièrement des femmes, de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle. Il dénonce une situation dans laquelle les parents doivent simultanément s’occuper de leurs enfants et répondre aux exigences de leur employeur. Le candidat insoumis critique également les politiques visant à repousser l’âge de départ à la retraite, considérant qu’elles réduisent la disponibilité des grands-parents pour aider les familles. Pour lui, la création de nouvelles places doit donc s’accompagner d’un véritable développement du service public, et pas seulement d’une augmentation du nombre de structures existantes.

Un chantier considérable pour les finances publiques et le recrutement

La réalisation de cet objectif supposerait toutefois un effort important en matière d’équipements, de formation et de recrutement. Jean-Luc Mélenchon reconnaît lui-même qu’il ne pourrait pas embaucher immédiatement l’ensemble des personnels nécessaires et qu’une montée en puissance progressive serait indispensable. Il promet de mieux rémunérer les professionnels de la petite enfance, un secteur marqué par des difficultés de recrutement et une forte représentation des femmes. La fin des financements publics aux crèches privées soulève également plusieurs interrogations : celles de l’avenir des établissements actuellement subventionnés, de leur éventuelle transformation et de la continuité de l’accueil pour les familles qui les utilisent. Le candidat n’a pas encore détaillé les modalités de cette transition.

Lors de son intervention, Jean-Luc Mélenchon a plus largement annoncé vouloir investir 22 milliards d’euros dans les services publics dès les premiers mois d’un éventuel mandat. Cette enveloppe concerne toutefois l’ensemble de son projet et ne constitue pas un financement spécifiquement affecté aux 500 000 places de crèche. Il souhaite notamment renforcer les effectifs dans les administrations, l’école et les services de santé, estimant que les difficultés actuelles résultent d’un manque de moyens humains. Mais la présentation de ses propositions laisse encore plusieurs questions sans réponse, notamment sur le coût annuel de fonctionnement des nouvelles crèches et le calendrier des ouvertures.