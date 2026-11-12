Présidentielle 2027 : Teddy Riner à 22 % ou à 2 % ? Ce que révèlent réellement les premiers sondages

Les sondages sur Teddy Riner révèlent des résultats discordants : 22 % de soutien pour sa candidature à la présidentielle selon Ifop-Fiducial, contre seulement 2 % dans un autre sondage de Cluster17. Cette disparité s'explique par les méthodologies différentes, le premier mesurant l'attrait personnel, le second l'intention dans un contexte de compétition.

Les premiers sondages consacrés à Teddy Riner donnent des résultats spectaculairement différents. Mardi 10 novembre, une enquête Ifop-Fiducial pour LCI et Sud Radio révélait que 22 % des Français interrogés se disaient prêts à voter pour le quintuple champion olympique, candidat à l’élection présidentielle de 2027. Vingt-quatre heures plus tard, un sondage Cluster17 réalisé pour Politico ne lui attribuait pourtant que 2 % des intentions de vote dans une configuration réunissant dix-huit personnalités. À première vue, l’écart peut sembler considérable. Mais les deux enquêtes ne mesurent pas la même chose : la première évalue le potentiel électoral d’une personnalité nouvellement entrée en campagne, tandis que la seconde demande aux électeurs d’exprimer une préférence entre plusieurs candidats concurrents.

Le sondage Ifop-Fiducial, réalisé les 9 et 10 novembre auprès de 1 003 personnes âgées de 18 ans et plus, posait une question simple : les répondants seraient-ils prêts à voter pour Teddy Riner ? Quatre pour cent répondaient « certainement » et 18 % « probablement », soit un total de 22 %. Ce chiffre ne correspond donc pas à une intention de vote mesurée dans un scénario de premier tour. L’enquête révélait également que 70 % des personnes interrogées avaient une bonne opinion du judoka, dont 13 % une très bonne opinion. Une popularité particulièrement élevée, qui témoigne de l’image positive conservée par le sportif auprès d’une large partie du public, mais ne permet pas, à elle seule, de déterminer son audience électorale face aux autres prétendants.

Quand dix-huit candidats sont proposés, Riner ne recueille que 2 %

Le sondage Cluster17 pour Politico repose sur une logique différente. Les personnes interrogées doivent choisir entre dix-huit candidats présents simultanément sur une liste de premier tour. Dans cette hypothèse particulièrement fragmentée, Teddy Riner recueille 2 % des intentions de vote, autant que Gabriel Attal, François Ruffin et Éric Zemmour. Marine Le Pen atteint 27 % et Jean-Luc Mélenchon 19 %, tandis que Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe, David Lisnard et Christine Lagarde sont chacun crédités de 8 %. Ces chiffres dépendent fortement de la configuration retenue : la présence simultanée de nombreuses personnalités, dont certaines ne sont pas officiellement candidates, répartit les intentions de vote entre davantage de noms que dans les scénarios présidentiels habituels.

Il serait donc trompeur d’affirmer que Teddy Riner a perdu vingt points en une journée. Aucun des deux sondages ne mesure une évolution entre deux dates comparables. Le premier indique qu’un peu plus d’une personne interrogée sur cinq pourrait envisager de voter pour lui ; le second montre que, face à dix-sept autres personnalités dans un scénario précis, une proportion bien plus faible le désigne comme son choix.