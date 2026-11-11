Attentat de Trappes: « Je lui ai dit de prier, puis je lui ai tiré dessus»… Les aveux glaçants de Kevin Tessier, qui raconte son massacre dans les moindres détails

Kevin Tessier, auteur d'un attentat raciste à Trappes le 23 octobre, livre des détails glaçants lors de son interrogatoire. Préparé avec un arsenal, il tire sur des passants, blessant gravement une fillette de 11 ans. Son acte, motivé par un racisme affiché, fait un mort et sept blessés, illustrant une violence insoupçonnée.

Réveillé à 5 heures du matin, un appartement piégé avec des bonbonnes de gaz, plus d’une centaine de munitions, des passants mitraillés, un homme blessé achevé d’une balle à courte distance et une fillette voilée touchée par huit projectiles. Les déclarations de Kevin Tessier, 39 ans, lors de sa garde à vue, révèlent toute l’horreur de l’attentat terroriste raciste commis le 23 octobre à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Ce mercredi, le contenu de ses interrogatoires dévoile la préparation de son attaque, le déroulement des fusillades et ses motivations. Le bilan est d’un mort et de sept blessés.

Réveillé à 5 heures, il prépare ses armes et piège son appartement

Le vendredi 23 octobre, Kevin Tessier se réveille à 5 heures du matin dans son appartement de Plaisir, dans les Yvelines. Il doit normalement se présenter à 9h30 au commissariat de Levallois-Perret pour une audition libre concernant des violences commises trois jours plus tôt contre un automobiliste noir. Mais il a déjà décidé de ne pas honorer cette convocation.

« J’avais normalement rendez-vous à Levallois à 9h30 pour une audition libre pour des violences avec armes. Je ne comptais pas m’y rendre », explique-t-il aux enquêteurs.

Il consomme une importante quantité de café et de la cocaïne, puis prépare son armement. Il garnit ses chargeurs de plus d’une centaine de cartouches destinées à son pistolet-mitrailleur Sten, une arme de calibre 9 mm datant de la Seconde Guerre mondiale, capable de tirer en rafales.

« J’ai bu beaucoup de café, j’ai pris un peu de cocaïne », déclare-t-il. Il résume ensuite ses préparatifs : « Je me suis préparé pour ce que j’avais à faire. »

Avant de quitter son domicile, il tente également de provoquer une explosion dans son immeuble. Il ouvre trois bonbonnes de gaz et laisse derrière lui un dispositif artisanal destiné à déclencher leur inflammation. Le système comporte notamment des minuteurs, mais l’explosion ne se produit pas.

« Au bout de 20 minutes, rien ne s’est passé. Donc j’ai compris que ça avait raté pour l’appartement », raconte-t-il.

Le dispositif aurait pourtant pu détruire son logement et endommager les appartements voisins. Le RAID et les démineurs devront intervenir pour sécuriser les lieux et faire diminuer la concentration de gaz.

Il voulait commencer son massacre devant la mosquée de Trappes

Vers 9 heures, Kevin Tessier quitte son domicile au volant de sa Renault Clio. Son objectif, selon ses propres déclarations, est de tuer. Il prend la direction de Trappes, une ville qu’il affirme avoir choisie en raison de la présence d’une importante population musulmane.

Il se rend d’abord devant la mosquée, où il envisage de commencer son attaque. Mais il ne trouve personne.

« Il n’y avait personne, je suis reparti », explique-t-il, avant de préciser avoir commencé à circuler dans les rues de la commune.

Il tente notamment de tirer sur des personnes présentes à un arrêt de bus, mais son arme s’enraye. Il poursuit sa route et ouvre le feu sur une voiture directement depuis son propre véhicule.

« Je l’ai mitraillée directement à travers mon pare-brise », affirme-t-il.

Il décrit ensuite les premières victimes prises pour cible dans les rues de Trappes : « J’ai tiré sur un homme noir qui marchait tout seul dans la rue. J’ai tiré sur une voiture pendant que je conduisais. »

À la station-service, il tire de près sur un homme déjà blessé

Kevin Tessier poursuit ses attaques à proximité d’une station-service. Il tire en direction de plusieurs personnes, notamment vers la boutique. Il affirme avoir également visé des hommes qu’il supposait maghrébins.

Un homme circulant avec une trottinette, Ahmed Chihi, est touché. Grièvement blessé, il se retrouve au sol, en sang. Kevin Tessier raconte alors un épisode particulièrement violent de son attaque : malgré un nouvel enrayage de son arme, il parvient à tirer une nouvelle fois sur cet homme à courte distance.

« J’ai récupéré une munition qui était tombée par terre, non utilisée. Je l’ai mise directement dans le canon et j’ai tiré sur cette personne à courte distance », déclare-t-il.

Ahmed Chihi survivra à ses blessures, mais devra subir de lourdes interventions chirurgicales.

Le tireur explique avoir également essayé de viser une femme voilée qui faisait le plein de carburant. Son arme s’enraye encore, empêchant le tir.

Ces dysfonctionnements répétés ne mettent pourtant pas fin à son attaque. Kevin Tessier reprend le volant et poursuit sa route vers La Verrière.

« Vas-y, prie ma belle » : une fillette voilée touchée par huit balles

Après les premières fusillades, Kevin Tessier se dirige vers La Verrière. Il s’arrête sur un parking pour recharger ses chargeurs, puis repart à la recherche de nouvelles victimes.

Il raconte avoir croisé deux hommes noirs près d’une camionnette, s’être arrêté et avoir ouvert le feu sur eux. Il poursuit ensuite sa route dans un quartier d’immeubles HLM.

C’est là qu’il aperçoit une jeune fille noire portant un voile, qui marche seule dans la rue. Il arrête sa voiture, descend et court vers elle.

« Je me suis arrêté au milieu de la route. J’ai couru vers elle. Je lui ai dit : “Vas-y, prie ma belle”. J’ai répété ça deux fois et je lui ai tiré dessus », raconte-t-il aux enquêteurs.

La victime, Ramatou D., est une enfant de 11 ans au moment des faits. Elle reçoit huit balles et s’effondre.

« Elle est tombée, elle criait, elle avait très mal », poursuit le suspect, qui décrit la scène sans manifester de véritable émotion.

Lorsque les policiers lui révèlent l’âge de sa victime, Kevin Tessier affirme avoir été perturbé. Il assure qu’il pensait avoir affaire à une adolescente plus âgée.

« Je pensais qu’elle avait au moins seize, dix-sept ans », déclare-t-il, avant d’affirmer qu’il n’aurait pas tiré s’il avait su qu’elle était aussi jeune.

La fillette, grièvement blessée, survivra à l’attaque. Son pronostic vital, initialement engagé, ne l’était plus deux jours après les faits.

Au moins 128 coups de feu et huit scènes de crime

Le parcours meurtrier de Kevin Tessier s’étend sur environ 12 kilomètres, entre Trappes et La Verrière. Les enquêteurs identifient huit scènes de crime et comptabilisent au moins 128 cartouches tirées, un bilan susceptible d’être sous-estimé en raison de la dispersion de certains étuis.

L’attaque coûte la vie à Pengo Bossio Wangi, 26 ans. Sept autres personnes sont blessées, dont quatre grièvement. Plusieurs autres personnes directement visées échappent physiquement aux tirs.

Kevin Tessier est finalement interpellé vers 10h20 à Coignières par des policiers de la brigade anticriminalité de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il ne résiste pas à son arrestation.

Dans sa voiture, les policiers découvrent notamment son pistolet-mitrailleur Sten, des chargeurs, des munitions, un pointeur laser, un couteau, une bombe lacrymogène, des menottes et un brassard de police.