Un sapeur-pompier a été gravement blessé par balle aux Pennes-Mirabeau lors d'une intervention pour un incendie. Un homme armé d'un fusil de chasse a ouvert le feu, touchant l'adjudant-chef et un autre pompier. Le suspect a été interpellé après s'être retranché dans une caravane, et une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte.

Un sapeur-pompier a été très grièvement blessé par balle dimanche 1er novembre 2026 aux Pennes-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône, alors qu’il intervenait pour éteindre un incendie de véhicules. L’agression s’est produite dans la zone commerciale de Plan de Campagne, à une quinzaine de kilomètres au nord de Marseille. Un homme armé d’un fusil de chasse aurait ouvert le feu sur les secours, touchant notamment un adjudant-chef qui dirigeait l’intervention. La victime, atteinte au thorax, a été transportée en urgence à l’hôpital Nord de Marseille dans un état particulièrement préoccupant. Le suspect, qui s’était retranché dans une caravane située à proximité, a finalement été interpellé par les policiers du RAID. Une enquête judiciaire a été ouverte pour tentative d’homicide sur une personne chargée d’une mission de service public.

Les faits se sont déroulés alors que les sapeurs-pompiers intervenaient sur un incendie impliquant un poids lourd et plusieurs véhicules légers. Selon le préfet des Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowski, les secours ont été pris pour cible par un individu utilisant une arme à feu, probablement un fusil de chasse. L’adjudant-chef professionnel qui commandait les opérations a été touché au thorax et à la main. Ses collègues lui ont immédiatement porté assistance avant son évacuation vers l’hôpital. Un autre pompier a également été visé et un véhicule de secours a été atteint par les tirs. D’après les premiers éléments communiqués par les autorités, l’assaillant pourrait avoir lui-même provoqué l’incendie à l’origine de l’intervention. Cette hypothèse devra toutefois être confirmée par les investigations. Après les coups de feu, l’homme s’est réfugié dans une caravane installée sur le terrain, entraînant le déploiement d’un important dispositif policier.

Le suspect placé en garde à vue pour tentative d’homicide

Les policiers du RAID sont intervenus pour maîtriser le suspect, qui a été interpellé après s’être retranché pendant plusieurs dizaines de minutes. Selon le maire des Pennes-Mirabeau, Romain Amaro, la présence de nombreux policiers et gendarmes dans le secteur a permis une mobilisation particulièrement rapide des forces de l’ordre. L’homme a ensuite été remis aux enquêteurs de la police judiciaire. Le procureur de la République d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, a confirmé son placement en garde à vue pour tentatives d’homicide sur une personne chargée d’une mission de service public, destruction et dégradation par moyen dangereux et détention d’armes de catégorie B. Selon une source proche de l’enquête, le mis en cause était déjà connu de la justice pour des faits de violence, notamment avec une arme. Il devait comparaître devant la justice le 3 décembre prochain. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les circonstances exactes de l’incendie, les motivations du suspect et le déroulement précis de l’attaque.

L’agression a suscité de nombreuses réactions parmi les responsables politiques et les représentants des services de secours. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a exprimé son indignation face à cette attaque visant des pompiers mobilisés pour protéger la population. Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, a également apporté son soutien à la victime, à ses proches et aux équipes engagées sur le terrain. Cette affaire remet en lumière les violences auxquelles les soldats du feu peuvent être confrontés pendant leurs missions. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, près de 1 500 agressions verbales ou physiques contre des sapeurs-pompiers sont signalées chaque année depuis 2021. Environ trois quarts d’entre elles sont commises par des personnes auxquelles les secours tentent de venir en aide. Si les agressions par arme à feu demeurent exceptionnelles, elles soulèvent des interrogations sur la sécurité des interventions et les moyens de protection des équipes. Aux Pennes-Mirabeau, la priorité reste désormais l’état de santé de l’adjudant-chef hospitalisé, tandis que l’enquête doit établir les responsabilités dans cette attaque d’une particulière gravité.