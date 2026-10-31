Hakim Benotmane dépose une plainte contre Anthony Bourbon pour « provocation au suicide », « cyberharcèlement » et « atteinte à la vie privée ». Le conflit, qui a commencé par des accusations sur une vente de 100 millions d’euros, a mené à plusieurs procédures judiciaires et a impliqué le collectif Aide aux victimes d’influenceurs.

Le conflit entre Hakim Benotmane et Anthony Bourbon a pris une nouvelle tournure judiciaire. L’ancien patron de Nabab Kebab a déposé une plainte contre X à Paris pour « provocation au suicide », « cyberharcèlement en meute » et « atteinte à la vie privée ». Cette procédure vise notamment Anthony Bourbon, entrepreneur connu pour sa participation à l’émission Qui veut être mon associé ? sur M6, ainsi que le collectif d’Aide aux victimes d’influenceurs. Les deux hommes s’affrontent depuis un an sur les réseaux sociaux, sur fond d’accusations de mensonges, d’escroquerie et de plaintes croisées.

Une plainte pour « provocation au suicide » après un an d’affrontements

La nouvelle plainte a été déposée auprès de la justice parisienne. Hakim Benotmane accuse notamment son rival d’avoir déclenché une campagne de dénigrement en ligne qui se poursuivrait depuis l’automne 2025.

Son avocat, Me Tristan Simon, explique vouloir « établir les responsabilités individuelles derrière les nombreux messages haineux et menaçants reçus » par son client. La procédure vise également le collectif AVI, engagé dans un autre contentieux contre le club d’investisseurs Hakisition, fondé par Hakim Benotmane.

La plainte est déposée contre X, ce qui signifie que la justice devra déterminer les responsabilités éventuelles des différentes personnes mises en cause. À ce stade, le dépôt de plainte ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité.

Tout a commencé avec une accusation de mensonge sur une vente à 100 millions d’euros

Le conflit remonte à octobre 2025. Anthony Bourbon, fondateur de Feed et du Blast Club, avait publiquement dénoncé « le mythomane de service qui a vendu sa boîte à 100 millions » d’euros, visant Hakim Benotmane sans le nommer directement.

Ce dernier affirme avoir vendu sa chaîne de restauration Nabab Kebab pour 100 millions d’euros. Anthony Bourbon conteste cette version et met en cause la crédibilité de son concurrent.

Les deux entrepreneurs avaient alors multiplié les attaques publiques, notamment sur TikTok et YouTube. Leurs premiers affrontements avaient provoqué un véritable règlement de comptes sur les réseaux sociaux, chacun accusant l’autre de tromper sa communauté.

Depuis, les échanges ont laissé place à plusieurs procédures judiciaires, avec des plaintes déposées par les deux camps.

Anthony Bourbon maintient ses accusations contre Hakim Benotmane

Anthony Bourbon ne compte pas revenir sur ses déclarations. Par l’intermédiaire de son avocat, Me Romain Verzeni, qui le défend avec Me Marie Robin, l’entrepreneur affirme qu’il « se désintéresse de M. Benotmane et laisse les procédures judiciaires suivre leur cours ».

Sa défense maintient que les avertissements lancés en octobre 2025 étaient justifiés. Elle invoque notamment les plaintes déposées par des membres d’Hakisition et l’inscription de cette structure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Me Romain Verzeni insiste : « Les plaintes des membres de son club d’investisseurs Hakisition et le récent placement sur liste noire par l’Autorité des marchés financiers ne font que le confirmer. »

Hakisition sur liste noire de l’AMF, une soixantaine d’investisseurs portent plainte

L’affaire dépasse désormais largement la rivalité personnelle entre les deux entrepreneurs.

En avril 2026, le collectif AVI a déposé une plainte collective à Paris au nom d’une soixantaine de membres d’Hakisition. Ces investisseurs dénoncent des faits présumés d’escroquerie, de tromperie et d’abus de confiance.

Le club d’investissement figure également sur la liste noire de l’AMF. Hakim Benotmane conteste cette inscription et demande à l’autorité financière de lui communiquer les motifs de sa décision.

Son avocat affirme que la mesure a été prise « sans débat contradictoire » et la considère comme « dénuée de tout fondement ».

Autre élément du dossier : Hakim Benotmane est frappé d’une interdiction de gérance en France à la suite d’une décision de justice rendue en 2023 pour des faits de détournement ou de dissimulation d’actif, ou d’augmentation frauduleuse du passif.

Des accusations de détournement de données et une décision contre Meta et Google

Dans sa nouvelle plainte, le camp Benotmane accuse également le collectif AVI d’avoir détourné le fichier des adhérents d’Hakisition afin de contacter illégalement des investisseurs et de les inciter à rejoindre les procédures contre la structure.

Le collectif rejette ces accusations. Son avocat, Me Eliott Amzallag, dénonce « un pauvre écran de fumée » destiné à détourner l’attention des plaintes des investisseurs.

Anthony Bourbon a lui aussi engagé plusieurs actions judiciaires. En décembre 2025, il avait notamment déposé plainte contre Hakim Benotmane et les personnes se cachant derrière certains comptes anonymes sur les réseaux sociaux, dénonçant un plan de cyberharcèlement.

Durant l’été 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Meta et Google de communiquer des données permettant d’identifier les titulaires de comptes visés par cette procédure.

Les investigations portent notamment sur des publications anonymes et des contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Une vidéo de dénigrement visant Anthony Bourbon, générée par intelligence artificielle et publiée sur YouTube au printemps 2026, a également été retirée.

La nouvelle plainte de Hakim Benotmane ajoute désormais les qualifications de provocation au suicide et d’atteinte à la vie privée aux multiples procédures opposant les deux entrepreneurs.