Le directeur de l'hôpital de Bourges, Rémi Fauquembergue, est mis en examen pour harcèlement moral après une garde à vue de 48 heures. Plusieurs plaintes de membres du personnel pointent des méthodes de management inappropriées. Une enquête administrative est également ouverte pour des accusations de harcèlement sexuel et de comportements sexistes.

L’affaire secoue le centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges, dans le Cher. Rémi Fauquembergue, directeur de l’établissement depuis 2024, a été placé en garde à vue mercredi 21 octobre 2026 après plusieurs plaintes déposées par des membres du personnel. Vendredi 23 octobre, il a été mis en examen pour harcèlement moral au travail et placé sous contrôle judiciaire. Une enquête administrative est également en cours concernant des accusations de harcèlement sexuel, de comportements sexistes et de dysfonctionnements dans la direction de l’hôpital.

Une affaire judiciaire particulièrement sensible touche la direction du centre hospitalier Jacques-Cœur de Bourges. Rémi Fauquembergue, qui dirige l’établissement depuis deux ans, a été entendu par les enquêteurs dans le cadre de plusieurs plaintes déposées par des agents hospitaliers, des médecins et d’anciens membres de l’équipe de direction. Placé en garde à vue mercredi 21 octobre, il a été présenté à la justice vendredi, après 48 heures d’audition. Une information judiciaire a été ouverte et le directeur a été mis en examen pour harcèlement moral au travail, avant d’être placé sous contrôle judiciaire. Cette décision marque une nouvelle étape dans un dossier qui suscite une importante émotion parmi les personnels de l’établissement. La mise en examen signifie que les magistrats disposent d’indices graves ou concordants justifiant la poursuite des investigations, mais ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Rémi Fauquembergue demeure présumé innocent.

Les accusations portées contre le directeur concernent notamment ses méthodes de management et ses relations avec certains collaborateurs. Dès février 2026, la CFDT Santé avait été alertée de comportements jugés inappropriés au sein de l’établissement. Des salariés auraient signalé des propos déplacés, des situations de pression et des attitudes susceptibles de relever du harcèlement. Plusieurs témoignages ont conduit à l’ouverture d’une enquête administrative distincte, portant sur des faits présumés de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de comportements sexistes. Les investigations administratives doivent également examiner d’éventuels dysfonctionnements managériaux au sein de l’équipe de direction. Il importe toutefois de distinguer les procédures : la mise en examen annoncée vendredi concerne le harcèlement moral au travail et non le harcèlement sexuel. Les autres accusations restent à examiner dans le cadre des investigations en cours.

Une enquête judiciaire et administrative qui fragilise la direction de l’hôpital

L’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire a engagé une enquête externe et indépendante afin d’évaluer le fonctionnement de la direction du centre hospitalier. Cette démarche fait suite à plusieurs signalements concernant le climat professionnel et les relations entre les responsables administratifs et les équipes hospitalières. Les conclusions devront permettre de déterminer si des manquements aux obligations professionnelles ont été commis et si des mesures administratives sont nécessaires. L’enquête judiciaire, désormais confiée à un juge d’instruction, poursuit un objectif différent : établir la réalité des faits dénoncés, identifier les éventuelles victimes et déterminer les responsabilités pénales. Pour les salariés concernés, ces procédures représentent une étape importante après plusieurs mois de tensions. Elles soulèvent également la question de la protection des agents qui signalent des comportements inappropriés dans leur environnement professionnel.

Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement difficile pour plusieurs établissements hospitaliers du Cher. À Vierzon, des soignants ont également dénoncé des tensions avec leur direction et des méthodes de management contestées. Si les deux situations sont distinctes, elles rappellent les difficultés rencontrées par certains hôpitaux publics pour maintenir un climat de travail satisfaisant dans un secteur déjà confronté aux problèmes de recrutement, à la fatigue des personnels et aux contraintes budgétaires. À Bourges, les prochaines semaines seront déterminantes pour l’organisation de l’établissement et la poursuite des enquêtes. Les autorités sanitaires devront notamment veiller à préserver le fonctionnement des services et à garantir des conditions de travail adaptées aux équipes. Quant à Rémi Fauquembergue, il reste soumis à la présomption d’innocence, tandis que la justice poursuit ses investigations afin d’établir précisément les faits qui lui sont reprochés.