Déraillement du TER en Seine-Maritime : un jeune homme de 22 ans mis en examen

Un homme de 22 ans a été mis en examen pour vol et blessures involontaires après le déraillement d'un TER en Seine-Maritime, survenu le 11 septembre. L'enquête se concentre sur un vol de métaux qui pourrait avoir causé l'accident, impliquant quatre suspects dont l'un a reconnu son implication.

L’enquête sur le déraillement d’un TER en Seine-Maritime connaît une nouvelle avancée judiciaire. Un homme de 22 ans a été mis en examen pour vol et blessures involontaires. Les investigations doivent désormais établir son degré de responsabilité dans l’accident ferroviaire.

Plus de deux mois après le déraillement d’un train régional reliant Rouen à Caen, survenu le 11 septembre à Cléon, les enquêteurs privilégient la piste d’un vol de métaux ayant provoqué l’accident. Quatre suspects avaient été interpellés lundi 23 novembre par la police judiciaire de Rouen, parmi lesquels un père de famille de 45 ans et ses deux fils jumeaux âgés de 22 ans. Trois des quatre hommes devaient être présentés à un juge d’instruction ce vendredi.

Selon les informations rapportées par RTL, l’un des suspects aurait reconnu son implication dans les faits au cours de sa garde à vue. Les investigations portent notamment sur des soupçons de vol de matériel ferroviaire. À ce stade, les éléments recueillis ne permettent pas d’établir une volonté délibérée de provoquer le déraillement du train.

Un accident ferroviaire qui avait fait 44 blessés

Le TER transportait 186 passagers au moment de l’accident. Au total, 44 personnes avaient été blessées, dont une jeune femme de 18 ans hospitalisée en urgence absolue. D’importants moyens de secours avaient été mobilisés pour prendre en charge les victimes. Les dégâts occasionnés aux infrastructures ferroviaires avaient également nécessité plusieurs semaines de travaux.

Parallèlement à la procédure judiciaire, le Bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) poursuit ses investigations techniques. Ses premières constatations ont notamment conduit à formuler des recommandations concernant les procédures de sécurité ferroviaire. L’instruction devra désormais déterminer les responsabilités individuelles des suspects, qui demeurent présumés innocents jusqu’à une éventuelle condamnation.

Vérification hors publication : RTL, AFP et Le Parisien. Les sources consultées confirment les interpellations et les aveux d’un suspect, mais pas encore formellement la mise en examen annoncée dans le titre transmis. RTL.fr+2

Sources citées dans l’article RTL · BEA-TT