Le procès de onze individus impliqués dans une guerre de narcotrafic à Lyon s'ouvre sous haute sécurité, en l'absence du principal accusé, Karim Ben Addi, en fuite en Colombie. Les faits, remontant à 2022, comprennent des fusillades ayant causé deux morts et des blessures à plusieurs adolescents, illustrant la violence des rivalités entre trafiquants.

Un procès exceptionnel s’ouvre ce lundi 23 novembre 2026 devant la cour d’assises du Rhône. Onze personnes sont mises en cause dans une guerre sanglante entre trafiquants de drogue qui avait terrorisé le quartier de la Duchère, à Lyon, en 2022. Au cœur du dossier figurent un double homicide, plusieurs fusillades et des tentatives d’incendie. Mais le principal accusé, Karim Ben Addi, surnommé « Fiston », ne sera pas présent : arrêté en Colombie, il attend toujours son extradition vers la France.

Les faits remontent à une série de règlements de comptes liés au contrôle des points de vente de stupéfiants dans le quartier de la Duchère, particulièrement autour de la barre Sakharov. Le 14 juin 2022, une fusillade avait coûté la vie à deux jeunes hommes, Sofiane Sebiat, âgé de 16 ans, et Bilal Haifi, 20 ans. Deux autres adolescents de 15 et 17 ans avaient été blessés. Au total, les violences examinées par la justice concernent au moins 17 victimes et plusieurs épisodes criminels survenus au cours de l’année. Les enquêteurs ont notamment exploité des écoutes téléphoniques, des surveillances et des données de téléphonie pour tenter de reconstituer l’organisation des attaques et d’identifier leurs commanditaires présumés.

Le principal suspect emprisonné en Colombie, un procès sous haute surveillance

Karim Ben Addi, 37 ans, est soupçonné d’avoir joué un rôle central dans cette succession de violences. Présenté par les enquêteurs comme une figure importante du narcotrafic lyonnais, il avait été arrêté le 25 octobre 2022 en Colombie, où il demeure incarcéré. Malgré les démarches entreprises par les autorités françaises, son extradition n’a pas pu être organisée avant l’ouverture des audiences. La cour devra donc se prononcer sur les conséquences procédurales de son absence, son dossier pouvant être disjoint pour permettre un jugement ultérieur. Parmi les autres accusés figurent notamment des membres de son entourage familial. Plusieurs doivent répondre d’accusations de meurtres et de tentatives de meurtre en bande organisée. Tous bénéficient de la présomption d’innocence.

Le procès doit se poursuivre jusqu’au 18 décembre, dans un dispositif de sécurité renforcé. Son ouverture répond également à une contrainte judiciaire : six accusés sont placés en détention provisoire depuis octobre 2022, et les délais légaux imposaient de ne pas repousser davantage les débats. Au-delà des responsabilités pénales individuelles, cette affaire met en lumière la violence des rivalités entre réseaux de narcotrafic et leurs conséquences pour les habitants des quartiers concernés. À la Duchère, les tirs à l’arme automatique, les incendies et les menaces avaient installé un climat de peur durable. Les prochaines semaines devront permettre à la justice d’examiner les faits et de déterminer le rôle éventuel de chacun dans cette guerre de territoire meurtrière.