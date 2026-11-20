Gisèle Pelicot : un éditeur envoie des photos et vidéos de ses viols aux médias pour vendre un livre

La maison d’édition Tinbad a envoyé des photos et vidéos pornographiques de Gisèle Pelicot à plusieurs médias pour promouvoir un ouvrage sur son histoire de violences. Cette diffusion, réalisée sans le consentement de la victime, suscite une controverse juridique, alors que des poursuites sont envisagées contre les responsables de cette atteinte à sa vie privée.

Nouvelle polémique autour de l’affaire des viols de Mazan. La maison d’édition Tinbad a transmis à plusieurs médias des photographies et vidéos pornographiques de Gisèle Pelicot, enregistrées par son ancien mari Dominique Pelicot, pour promouvoir un livre consacré à l’emprise. Plus grave encore, l’éditrice reconnaît ne pas avoir obtenu l’autorisation de la victime, tandis que l’autrice du livre la présente comme une femme « exhibitionniste ». L’avocat de Gisèle Pelicot envisage désormais des poursuites judiciaires.

Des images intimes envoyées aux journalistes pour promouvoir un livre

La maison d’édition Tinbad, dirigée par Christelle Mercier, a choisi une méthode particulièrement controversée pour assurer la promotion de son prochain ouvrage. Des photographies et vidéos à caractère pornographique montrant Gisèle Pelicot ont été envoyées par courrier électronique à plusieurs rédactions. Ces documents avaient été enregistrés par Dominique Pelicot, qui a drogué son épouse pendant des années pour la violer et la livrer à d’autres hommes.

L’objectif de ces envois était de susciter l’intérêt pour Emprises, les impasses d’une success story, un essai de la psychanalyste Sabine Prokhoris, dont la publication est prévue le 26 novembre. L’ouvrage comprend notamment un chapitre consacré à l’affaire des violences de Mazan.

Les images transmises proviendraient du dossier judiciaire. Elles ont été utilisées dans le cadre de la promotion d’un livre qui remet en question la présentation de Gisèle Pelicot comme une victime et défend une interprétation radicalement différente des rapports d’emprise.

« Nous n’avons pas l’accord de Mme Pelicot » : l’aveu de l’éditrice

Interrogée sur cette diffusion, Christelle Mercier, responsable des éditions Tinbad, a reconnu explicitement l’absence de consentement de Gisèle Pelicot.

« Bien sûr que nous n’avons pas l’accord de Mme Pelicot », a-t-elle déclaré, avant de préciser que les images avaient été adressées « à titre privé et informatif ».

Cette justification pose directement la question de la légalité de leur transmission. Le fait de communiquer des images sexuelles à des journalistes ne dispense pas leur expéditeur du respect de la vie privée et du consentement de la personne représentée.

L’éditrice considère néanmoins que ces documents peuvent contribuer à faire connaître le contenu du livre. La transmission a été effectuée sans autorisation de Gisèle Pelicot, qui n’avait jamais consenti à la captation des agressions sexuelles dont elle a été victime.

L’autrice du livre présente Gisèle Pelicot comme une « exhibitionniste »

Le contenu de l’ouvrage est lui aussi au centre de la controverse. Sabine Prokhoris, psychanalyste et autrice de l’essai, remet en cause certaines interprétations de l’emprise et de la domination psychologique, notamment dans le contexte du mouvement #MeToo.

Concernant Gisèle Pelicot, elle développe une lecture selon laquelle les comportements et les décisions de la victime pourraient traduire une forme de participation à la situation d’emprise. L’autrice présente notamment son refus du huis clos lors du procès comme une manifestation d’« exhibitionnisme ».

Cette interprétation entre en contradiction avec les faits établis judiciairement. Les investigations ont démontré que Dominique Pelicot administrait à son épouse des substances destinées à la rendre inconsciente, avant de permettre à d’autres hommes de commettre des agressions sexuelles sur elle.

Gisèle Pelicot avait choisi de rendre le procès public pour que les violences dont elle avait été victime soient connues et pour alerter sur les dangers de la soumission chimique. Son combat a notamment été associé à cette formule devenue célèbre : « Que la honte change de camp. »

Deux ans de prison encourus pour la diffusion d’images sexuelles sans consentement

L’envoi de ces documents soulève également une question pénale. L’article 226-2-1 du Code pénal prévoit des sanctions pouvant atteindre deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende pour certaines atteintes à la vie privée impliquant des images à caractère sexuel.

La transmission de tels documents à un tiers, même sans publication sur Internet, peut relever de dispositions pénales. La qualification exacte des faits dépend notamment des conditions d’enregistrement et de diffusion des images. Pour une personne morale, l’amende peut atteindre 300 000 euros lorsque l’infraction correspondante est constituée.

L’avocat de Gisèle Pelicot a indiqué examiner la possibilité d’engager des poursuites contre les responsables de cette diffusion. Aucune procédure effectivement déposée n’a, à ce stade, été annoncée.

Dominique Pelicot condamné à 20 ans de réclusion criminelle

Cette affaire concerne une femme dont le calvaire a été établi au terme de plusieurs mois de procès. En décembre 2024, Dominique Pelicot a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir drogué et violé son épouse et organisé des agressions sexuelles commises par des dizaines d’hommes entre 2011 et 2020.

Au total, 51 hommes ont été condamnés lors du procès d’Avignon pour des faits de viols, de tentatives de viol ou d’agressions sexuelles. En octobre 2025, le seul accusé ayant maintenu son appel, Husamettin Dogan, a vu sa peine portée de neuf à dix ans de réclusion criminelle.

Les enregistrements réalisés par Dominique Pelicot avaient joué un rôle déterminant dans l’enquête et l’identification des agresseurs. Ces mêmes documents se retrouvent aujourd’hui au cœur de la campagne promotionnelle d’un ouvrage publié par Tinbad.

Le livre de Sabine Prokhoris doit paraître jeudi prochain, le 26 novembre, alors que l’avocat de Gisèle Pelicot examine les suites judiciaires susceptibles d’être données à la transmission de ces images.