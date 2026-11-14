Une jeune Belge de 23 ans, suspectée d'implication dans un attentat déjoué contre Bank of America à Paris, est remise en liberté sous contrôle judiciaire. L'enquête, qui implique également des mineurs, se poursuit pour établir le rôle des différents protagonistes et des éventuels commanditaires, tout en examinant des liens avec des groupes terroristes.

Une jeune Belge de 23 ans, mise en examen dans l’enquête sur le projet d’attentat déjoué fin mars devant le siège parisien de Bank of America, a été remise en liberté sous contrôle judiciaire cette semaine. Son avocat affirme qu’elle ignorait tout du projet terroriste. L’affaire, qui implique plusieurs suspects dont des mineurs, reste suivie par le Parquet national antiterroriste.

Nouveau développement judiciaire dans l’enquête sur la tentative d’attentat visant Bank of America à Paris. Une ressortissante belge, jusqu’ici placée en détention provisoire pour son implication présumée dans le dossier, a été remise en liberté sous contrôle judiciaire au cours de la semaine, selon une information révélée samedi 14 novembre. Cette décision intervient plusieurs mois après son arrestation et son transfert en France dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen.

La jeune femme fait partie des deux ressortissantes belges mises en examen durant l’été dans cette affaire. Âgée de 23 ans lors de son placement en détention en août, elle est soupçonnée d’avoir participé à l’acheminement d’un engin explosif destiné à être utilisé devant les locaux de la banque américaine. Son avocat, Me Werner-Édouard de Saeger van Nattenhaesdonck, conteste fermement toute implication volontaire de sa cliente dans un projet terroriste.

Une défense qui conteste toute implication dans le projet

Selon son conseil, la jeune femme, désormais âgée de 24 ans et sans antécédent judiciaire, a toujours affirmé ne rien savoir des intentions des personnes impliquées dans l’opération. L’avocat souligne également qu’aucun élément ne permettrait de la rattacher personnellement à une idéologie violente. Sa remise en liberté sous contrôle judiciaire constitue une évolution de sa situation procédurale, mais ne signifie pas l’abandon des poursuites ni la fin de l’enquête.

Les investigations se poursuivent pour déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes. Les enquêteurs cherchent notamment à reconstituer la chaîne de recrutement des exécutants, les conditions de transport du dispositif explosif et l’identité des éventuels commanditaires. Plusieurs personnes ont déjà été mises en examen dans cette procédure ouverte sous l’autorité du Parquet national antiterroriste.

Un attentat empêché dans la nuit du 27 au 28 mars

Les faits remontent à la fin du mois de mars 2026. Le siège parisien de Bank of America, situé rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement de Paris, avait été désigné comme cible d’une opération impliquant plusieurs adolescents. Selon les éléments communiqués par le parquet antiterroriste, trois mineurs auraient tenté une première fois de déposer un engin explosif devant l’établissement dans la nuit du 26 au 27 mars. La présence d’un véhicule de police les aurait conduits à renoncer.

Une seconde tentative aurait été organisée la nuit suivante. Deux adolescents se seraient alors présentés devant les locaux de la banque avec un dispositif incendiaire et explosif artisanal. Leur intervention a été interrompue par des policiers qui surveillaient le secteur. Les analyses techniques ont ensuite révélé la dangerosité du dispositif, susceptible de provoquer une importante boule de feu et de déclencher un incendie.

Des adolescents qui auraient été recrutés contre rémunération

L’un des aspects les plus préoccupants du dossier concerne l’utilisation présumée de mineurs pour mener l’opération. D’après les investigations, les adolescents auraient été sollicités pour déposer l’engin devant la banque et filmer leur action, en échange d’une rémunération comprise entre 500 et 1 000 euros. Les enquêteurs cherchent à établir dans quelle mesure ces jeunes connaissaient la nature exacte du dispositif et les conséquences potentielles de leur participation.

Cette méthode de recrutement constitue une piste centrale pour les services antiterroristes. Elle laisse apparaître une organisation reposant sur plusieurs intermédiaires, avec des exécutants recrutés pour accomplir des tâches précises. Dans cette affaire, l’enquête s’est rapidement étendue au-delà du territoire français, conduisant les magistrats à solliciter la coopération des autorités judiciaires belges et néerlandaises.

La piste d’un réseau pro-iranien examinée par les enquêteurs

Dès le mois d’avril, le Parquet national antiterroriste avait évoqué un possible rattachement de cette tentative d’attentat au groupuscule Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, également connu sous l’acronyme HAYI. Cette organisation, présentée comme pro-iranienne, avait revendiqué plusieurs actions violentes visant notamment des intérêts américains et des lieux liés à la communauté juive dans différents pays européens. À ce stade de l’enquête, le parquet précisait toutefois que ce lien n’était pas formellement établi.

Les investigations internationales ont depuis permis d’identifier de nouvelles pistes. Selon des informations judiciaires publiées en octobre, le FBI américain soupçonne un ressortissant irakien, arrêté en Turquie, d’avoir coordonné plusieurs projets d’attaques en Europe, dont celui visant Bank of America à Paris. Ces éléments doivent néanmoins être appréciés dans le cadre des procédures judiciaires en cours et ne préjugent pas de la responsabilité des personnes mises en cause.

Une enquête antiterroriste toujours en cours

La remise en liberté de la jeune Belge constitue une nouvelle étape dans ce dossier particulièrement sensible. Un autre suspect mineur avait déjà bénéficié, au cours de l’automne, d’une remise en liberté sous surveillance électronique. Ces décisions judiciaires ne remettent pas en cause la poursuite des investigations, mais traduisent une évolution des mesures de sûreté appliquées à certains mis en examen.

Pour les magistrats antiterroristes, plusieurs questions restent ouvertes : le rôle exact des intermédiaires, les conditions dans lesquelles les adolescents ont été recrutés et l’éventuelle implication d’une organisation étrangère dans la préparation de l’attaque. La vigilance des policiers avait permis d’empêcher l’explosion devant l’établissement bancaire. Désormais, l’enquête doit établir les responsabilités individuelles de chacun, dans le respect de la présomption d’innocence.