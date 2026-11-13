Une information judiciaire s'ouvre à Mulhouse après la blessure de Maïssa, 18 ans, devenue aveugle d'un œil suite à un tir ayant eu lieu lors d'une manifestation. Bien qu'elle ne participait pas au rassemblement, elle réclame justice et l'identification de l'auteur du projectile, qui pourrait être puni jusqu'à 15 ans de réclusion.

Une information judiciaire a été ouverte ce jeudi à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, après la grave blessure subie par Maïssa, une adolescente de 17 ans qui a définitivement perdu la vue de son œil gauche lors de la manifestation du 17 octobre. La jeune femme, aujourd’hui âgée de 18 ans, affirme sur TF1 avoir été touchée par un projectile des forces de l’ordre alors qu’elle ne participait pas au rassemblement. Elle a déposé plainte et réclame l’identification du responsable du tir, qui encourt jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle.

Une sortie entre amis qui tourne au drame

Le 17 octobre, Maïssa, alors âgée de 17 ans et étudiante en langues étrangères, passe l’après-midi dans le centre-ville de Mulhouse. Elle vient de déjeuner au restaurant avec deux amis lorsqu’elle croise un groupe de manifestants mobilisés dans le cadre du mouvement de contestation sociale. Attirée par l’ambiance du rassemblement, elle décide de rester quelques minutes sur place, sans participer à la manifestation.

Vers 16h50, la situation dégénère. Des individus lancent des projectiles sur les forces de l’ordre, qui ripostent en utilisant des lanceurs de balles de défense et des grenades lacrymogènes. Maïssa est soudainement frappée en plein visage. Son œil gauche est gravement atteint et son visage ensanglanté.

Les pompiers interviennent rapidement et transportent l’adolescente à l’hôpital. Malgré une intervention chirurgicale, les médecins ne parviennent pas à sauver sa vision. La jeune fille a définitivement perdu l’usage de son œil gauche.

« On m’a arraché ma vie » : Maïssa raconte son calvaire

Près d’un mois après les faits, la jeune femme a accepté de témoigner publiquement sur les circonstances de sa blessure et les conséquences de ce drame sur sa vie quotidienne. Elle raconte qu’elle souriait encore quelques instants avant de recevoir le projectile et qu’elle ne s’était jamais sentie menacée par la situation.

Maïssa affirme n’avoir eu aucun comportement susceptible de justifier un tir dans sa direction. « Je faisais rien du tout », insiste-t-elle, précisant qu’elle ne tenait aucun objet dans les mains et qu’elle ne participait pas aux affrontements.

Depuis le 17 octobre, son quotidien a été bouleversé par la perte définitive de sa vision. La jeune femme décrit la difficulté d’accepter une mutilation irréversible à un âge où elle commençait à construire son avenir. « On m’a arraché ma vie », déclare-t-elle, profondément affectée par les conséquences de cette blessure.

Maïssa a fêté ses 18 ans quelques jours après les faits. Désormais, elle souhaite que la justice établisse précisément ce qui s’est passé et que l’auteur du tir soit identifié.

Une information judiciaire ouverte pour des violences ayant entraîné une mutilation permanente

Ce jeudi 12 novembre, le procureur de la République de Mulhouse, Nicolas Heitz, a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour violences ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente par une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice de ses missions et lors d’une manifestation publique.

Cette qualification criminelle expose l’auteur des faits, s’il est identifié et reconnu coupable, à une peine pouvant atteindre quinze ans de réclusion criminelle. Les investigations sont désormais menées sous l’autorité d’un juge d’instruction.

Dès le 18 octobre, au lendemain du drame, le parquet avait ouvert une enquête pour violences aggravées, confiée à l’Inspection générale de la police nationale. La perte de l’œil gauche de l’adolescente et la saisine de l’IGPN avaient été révélées dès les premiers jours suivant la manifestation.

L’avocat de Maïssa, Me Pierre Brunisso, réclame désormais que le fonctionnaire ayant effectué le tir soit identifié et puisse répondre de ses actes devant la justice. Pour la famille, il s’agit de déterminer les responsabilités dans une affaire qui a laissé une jeune femme handicapée à vie.

L’auteur du tir toujours inconnu, les vidéos en cours d’exploitation

Malgré les investigations engagées depuis près d’un mois, les enquêteurs n’ont toujours pas identifié la personne à l’origine du projectile. Le procureur de Mulhouse l’a confirmé lors d’un point presse, précisant que l’exploitation des enregistrements vidéo disponibles n’était pas encore terminée.

Les policiers de l’IGPN doivent notamment reconstituer le déroulement des affrontements, déterminer la position des forces de l’ordre et établir les circonstances exactes dans lesquelles Maïssa a été blessée. La nature précise du projectile devra également être confirmée.

Un tir de grenade lacrymogène est notamment envisagé, mais les circonstances techniques de la blessure doivent encore être établies. Lors de la manifestation, les forces de l’ordre avaient utilisé à la fois des grenades lacrymogènes et des lanceurs de balles de défense.

Les images recueillies et les témoignages doivent permettre de déterminer si le projectile qui a touché la jeune femme provenait d’un tir effectué par un policier ou un gendarme et, le cas échéant, dans quelles conditions cette arme a été utilisée.

Jusqu’à quinze ans de réclusion criminelle pour le responsable

L’ouverture d’une information judiciaire marque une nouvelle étape dans la procédure engagée après la blessure de Maïssa. Le juge d’instruction pourra ordonner des expertises, procéder à des auditions et faire réaliser les investigations nécessaires pour identifier l’auteur du tir.

Cette affaire fait également partie des dossiers concernant les blessures graves constatées lors des manifestations du 17 octobre. À Paris, un photographe de 25 ans grièvement blessé par une grenade présumée policière fait lui aussi l’objet d’une enquête confiée à l’IGPN.

À Mulhouse, les investigations se poursuivent pour déterminer comment une adolescente qui affirme ne pas avoir participé à la manifestation a pu perdre définitivement la vue de son œil gauche. À ce stade, aucun fonctionnaire n’a été identifié comme l’auteur du tir et aucune mise en examen n’a été annoncée.