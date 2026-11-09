Une femme de 56 ans est abattue par son ancien compagnon, un psychanalyste de 65 ans, à Brosses, dans l'Yonne, avant que ce dernier ne se suicide dans son cabinet à Paris. L'enquête, axée sur un féminicide, explore le parcours de violence et les événements menant à ce tragique dénouement.

Une femme de 56 ans a été tuée par balle dimanche 8 novembre à Brosses, dans l’Yonne. Son ancien compagnon, un psychanalyste de 65 ans soupçonné d’être l’auteur du meurtre, a été retrouvé mort quelques heures plus tard dans son cabinet du 11e arrondissement de Paris. Les premiers éléments de l’enquête privilégient la piste d’un féminicide suivi d’un suicide.

Le drame s’est déroulé dimanche vers 19 h 45 au domicile de la victime, dans la commune de Brosses. Selon les informations communiquées par la procureure de la République d’Auxerre, Marie-Denise Pichonnier, l’ancien compagnon de cette femme de 56 ans serait entré dans son habitation avant de faire feu avec une arme. Les secours, rapidement alertés, n’ont pas pu la réanimer. Les circonstances précises de cette confrontation restent à déterminer, notamment les événements ayant précédé l’arrivée du suspect au domicile de son ancienne compagne. Les enquêteurs cherchent également à établir si des menaces ou des violences avaient été signalées auparavant.

Après la découverte du corps, les gendarmes de l’Yonne ont engagé des recherches pour retrouver le sexagénaire, qui avait quitté les lieux. La brigade de recherches d’Avallon est parvenue à localiser son téléphone portable, permettant de suivre sa trace jusqu’à Paris. Les policiers parisiens ont alors été alertés et une intervention de la Brigade de recherche et d’intervention a été organisée dans son cabinet de consultation, situé dans le 11e arrondissement. Vers 5 heures du matin, lundi, les fonctionnaires ont découvert le corps sans vie du psychanalyste. Selon le parquet d’Auxerre, les premières constatations indiquent qu’il se serait donné la mort.

Une enquête ouverte dans un contexte de violences conjugales persistantes

La victime et le suspect avaient une fille née en 2007, qui a été prise en charge par un proche après le drame. Les investigations doivent désormais permettre de reconstituer le déroulement des faits et de préciser la situation familiale au moment du meurtre. Les enquêteurs devront notamment examiner les communications et les déplacements du suspect dans les heures précédant les coups de feu. La mort de ce dernier empêche toute poursuite pénale à son encontre, mais les investigations peuvent se poursuivre afin d’établir les circonstances exactes du décès de son ancienne compagne et de recueillir les éléments nécessaires à la compréhension des événements.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte préoccupant de violences au sein des couples et après les séparations. Selon les dernières données du ministère de l’Intérieur, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ancien conjoint en France en 2025, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente. Ces chiffres rappellent que la rupture d’une relation ne met pas nécessairement fin au risque de violences. Les dispositifs de protection, les signalements et l’accompagnement des victimes constituent des enjeux majeurs pour les autorités. Dans l’Yonne, le décès de cette femme de 56 ans suscite une nouvelle interrogation sur les circonstances qui ont conduit à ce drame familial, alors que les investigations judiciaires se poursuivent.