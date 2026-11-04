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Le Syndicat des avocats de France apporte son soutien à Vincent Brengarth, l’avocat de Rima Hassan insulté et menacé lors de son procès

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Le Syndicat des avocats de France apporte son soutien à Vincent Brengarth, l’avocat de Rima Hassan insulté et menacé lors de son procès
Le Syndicat des avocats de France apporte son soutien à Vincent Brengarth, l’avocat de Rima Hassan insulté et menacé lors de son procès

Le Syndicat des avocats de France de Paris a apporté son soutien à Vincent Brengarth, avocat de Rima Hassan, après les insultes et menaces dont il aurait été victime lors du procès de l’eurodéputée LFI, poursuivie pour apologie du terrorisme. Dans un communiqué, le syndicat a dénoncé les attaques visant l’avocat, qu’il affirme avoir été « pris pour cible, insulté et menacé dans l’exercice de sa profession ».

Le SAF Paris condamne les insultes et les menaces contre Vincent Brengarth

Les faits dénoncés remontent au lundi 19 octobre, lors de l’ouverture du procès de Rima Hassan devant la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Selon le syndicat, Vincent Brengarth a été pris à partie pendant une suspension d’audience par le président de l’Observatoire juif de France, association constituée partie civile dans cette procédure.

Le représentant de l’association aurait notamment traité l’avocat de « salopard », en présence de témoins et de journalistes. Le SAF Paris affirme que ces insultes ont été accompagnées de menaces et dénonce des pressions exercées contre un avocat dans le cadre de sa mission de défense.

Dans son communiqué, le syndicat « condamne fermement ces propos et les menaces qui les ont accompagnés ». Il assure Vincent Brengarth de « tout son soutien » et lui témoigne « sa pleine solidarité ».

« Les intimidations et les attaques personnelles n’ont pas leur place dans une enceinte judiciaire »

Le Syndicat des avocats de France rappelle que les avocats doivent pouvoir assurer la défense de leurs clients sans être personnellement pris à partie, quelles que soient les accusations visant ces derniers.

« Les intimidations et les attaques personnelles n’ont pas leur place dans une enceinte judiciaire, ni ailleurs, et ne sauraient entraver l’exercice de la défense », affirme le SAF Paris.

Le syndicat insiste ainsi sur la protection de l’exercice professionnel des avocats et sur le respect des droits de la défense, alors que les faits dénoncés se seraient produits dans l’enceinte du tribunal, pendant une interruption des débats.

Rima Hassan jugée pour apologie du terrorisme, verdict attendu le 30 novembre

Cette affaire s’est déroulée en marge du procès de Rima Hassan, eurodéputée franco-palestinienne de La France insoumise, poursuivie pour apologie du terrorisme à la suite d’une publication sur X datant du 26 mars 2026, supprimée depuis. Le procès s’est ouvert le 19 octobre devant le tribunal judiciaire de Paris. Le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité contre l’élue, qui conteste les accusations portées contre elle.

Rima Hassan a dénoncé une « tentative d’intimidation » et une « mise sous silence » politique. L’eurodéputée avait déjà contesté les conditions de sa garde à vue dans cette affaire. Son avocat Vincent Brengarth avait également demandé l’audition de Laurent Nuñez concernant les fuites présumées d’informations pendant l’enquête. Le tribunal correctionnel de Paris rendra sa décision le 30 novembre.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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