Des tags faisant la promotion de la "remigration" ont été trouvés sur des commerces à Paris, déclenchant une réaction immédiate d’Emmanuel Grégoire qui a saisi la justice. La municipalité considère ces inscriptions comme racistes et xénophobes, sur fond de tensions politiques et d'interdictions de rassemblements liés à la migration.

Plusieurs inscriptions faisant la promotion de la « remigration » ont été découvertes ce samedi 31 octobre 2026 sur les façades de commerces parisiens. Le maire socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, a immédiatement annoncé son intention de saisir la procureure de la République et de déposer plainte afin que les responsables soient identifiés et poursuivis. La municipalité dénonce des inscriptions à caractère raciste et xénophobe, dans un contexte particulièrement tendu après l’attentat de Trappes et l’interdiction de plusieurs rassemblements de mouvements identitaires en région parisienne. Les services municipaux ont également été mobilisés pour procéder à l’effacement des tags.

Sur le réseau social X, Emmanuel Grégoire a vivement condamné ces inscriptions, estimant que le terme de « remigration » renvoyait au projet politique de l’extrême droite radicale. « Nous ne laisserons pas cette haine s’installer dans nos rues », a-t-il déclaré. Le maire a précisé vouloir saisir la procureure de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, qui permet notamment aux autorités publiques de signaler des faits susceptibles de constituer une infraction. La Ville de Paris considère ces inscriptions comme une possible incitation à la haine raciale. Les autorités judiciaires devront toutefois déterminer leur qualification pénale exacte et établir les éventuelles responsabilités. À ce stade, aucune information ne permet d’identifier les auteurs des dégradations ni de connaître leurs motivations précises.

Une affaire qui intervient dans un climat politique particulièrement tendu

La découverte de ces tags survient alors que plusieurs événements consacrés à la « remigration » devaient se tenir ce week-end en Île-de-France. Un colloque organisé au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’une manifestation prévue dimanche à Paris ont été interdits par les autorités préfectorales. Ces décisions ont été justifiées notamment par les risques de troubles à l’ordre public. Les organisateurs dénoncent pour leur part des atteintes à la liberté d’expression. Le terme de « remigration », utilisé par plusieurs mouvements identitaires européens, désigne dans leur discours une politique de retour ou d’expulsion de populations d’origine étrangère. Ses contours varient selon les organisations, certaines défendant des mesures qui concerneraient également des personnes légalement installées sur le territoire. Cette notion demeure au cœur de vives controverses politiques et juridiques.

La municipalité parisienne établit également un rapprochement avec le contexte de l’attaque raciste survenue le 23 octobre à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Cette attaque a fait un mort et sept blessés. Selon les éléments communiqués par l’accusation, le suspect aurait reconnu avoir ciblé des personnes en raison de leur origine ou de leur religion supposée. Aucun lien matériel n’a toutefois été établi entre cette affaire et les inscriptions découvertes à Paris. Pour Emmanuel Grégoire, l’enjeu est désormais d’obtenir une réponse judiciaire tout en empêchant la multiplication de messages haineux dans l’espace public. Les investigations devront permettre de déterminer si les tags relèvent d’actes isolés ou d’une opération coordonnée. Cette nouvelle polémique illustre les tensions croissantes autour des questions migratoires et de la liberté d’expression, à quelques mois de l’élection présidentielle de 2027.