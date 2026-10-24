L'enquête sur l'attentat meurtrier dans les Yvelines progresse, avec trois proches du tireur présumé en garde à vue pour éclaircir son comportement et ses motivations. Le tireur, Kévin T., a un passé judiciaire et a été interpellé après avoir causé un mort et cinq blessés. Les investigations se concentrent sur d'éventuelles complicités et la nature terroriste de l'attaque.

Au lendemain de l’attaque meurtrière survenue à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, les enquêteurs cherchent à reconstituer le parcours du tireur présumé et à déterminer s’il a bénéficié d’éventuelles complicités. Ce samedi 24 octobre 2026, le Parquet national antiterroriste (PNAT) a confirmé le placement en garde à vue de trois personnes issues de son entourage familial et amical. La garde à vue de Kévin T., 39 ans, a également été prolongée. L’attaque de vendredi a fait un mort et cinq blessés, dont une enfant de 12 ans.

L’enquête sur l’attaque meurtrière commise vendredi 23 octobre dans les Yvelines connaît de nouveaux développements. Trois personnes appartenant à l’entourage du tireur présumé ont été placées en garde à vue entre vendredi soir et samedi matin. Parmi elles figure la mère du suspect, selon une source proche du dossier. Ces auditions doivent permettre aux enquêteurs de mieux comprendre le comportement de Kévin T. dans les jours précédant les faits, ses éventuels préparatifs et ses relations personnelles. Le Parquet national antiterroriste a également annoncé la prolongation de la garde à vue du principal suspect, après une première audition. Son état de santé a été jugé compatible avec la poursuite de cette mesure. À ce stade, les autorités n’ont pas précisé si les trois personnes entendues sont soupçonnées d’avoir participé à la préparation de l’attaque ou si elles sont interrogées pour les informations qu’elles pourraient apporter. Leur placement en garde à vue ne constitue pas une preuve de complicité.

Vendredi matin, un homme armé avait semé la terreur pendant une quinzaine de minutes dans plusieurs quartiers de Trappes et de La Verrière. Circulant à bord d’un véhicule, il avait ouvert le feu à plusieurs reprises avec une arme automatique, visant des personnes présentes dans la rue. Un jeune homme de 26 ans a été tué et cinq autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles une fillette de 12 ans. Le tireur présumé a finalement été interpellé à Coignières par des policiers de la brigade anticriminalité. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, son arrestation rapide aurait permis d’interrompre une attaque susceptible de provoquer davantage de victimes. Les investigations menées à son domicile ont également révélé la présence de trois bouteilles de gaz reliées à des fils électriques, laissant craindre l’existence d’un dispositif piégé. Ces découvertes ont nécessité l’intervention de services spécialisés afin de sécuriser les lieux et de poursuivre les perquisitions.

Les enquêteurs cherchent à comprendre les motivations du suspect

Le Parquet national antiterroriste s’est saisi de l’affaire en raison de la gravité des faits et des éléments laissant envisager une motivation idéologique. L’enquête a notamment été ouverte pour assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec une circonstance aggravante liée à l’origine, à la nationalité ou à la religion réelle ou supposée des victimes. Des investigations portent également sur une éventuelle association de malfaiteurs terroriste. Vendredi, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait qualifié les événements de crime terroriste, tandis qu’Emmanuel Macron avait dénoncé un attentat à caractère raciste. Ces déclarations politiques ne préjugent toutefois pas des conclusions de l’enquête judiciaire. Les policiers spécialisés cherchent notamment à déterminer les motivations exactes de Kévin T., à retracer ses déplacements et à comprendre comment il s’est procuré son armement. L’analyse de ses communications, de son matériel informatique et de ses relations pourrait apporter des éléments déterminants.

Âgé de 39 ans, Kévin T. était déjà connu des services de police pour plusieurs infractions de droit commun. Les enquêteurs cherchent désormais à établir si son passage à l’acte relève d’une initiative individuelle ou s’il a pu bénéficier d’une aide extérieure. Les auditions des trois personnes placées en garde à vue pourraient permettre d’éclaircir certains aspects de sa personnalité et de ses activités récentes, sans qu’aucune responsabilité ne puisse leur être attribuée à ce stade. Parallèlement, les investigations se poursuivent pour reconstituer précisément la chronologie de l’attaque et vérifier si les différentes victimes ont été choisies en raison de caractéristiques particulières. Dans les communes touchées, l’émotion reste particulièrement forte au lendemain de cette fusillade. Les autorités ont renforcé leur vigilance dans un contexte national déjà marqué par des tensions sociales et sécuritaires. La suite de l’enquête devra déterminer si d’autres personnes ont joué un rôle dans la préparation des faits et permettre à la justice d’établir l’ensemble des responsabilités.