Les restaurants routiers, symboles de convivialité et de cuisine traditionnelle, sont menacés de disparition en France, passant de 3 500 établissements dans les années 1960 à moins de 300 aujourd'hui. Face à la concurrence et à l'évolution des habitudes des chauffeurs, certains tentent de se réinventer pour attirer une nouvelle clientèle, tout en préservant leur esprit originel.

Longtemps incontournables sur les nationales françaises, les restaurants routiers sont aujourd’hui menacés de disparition. Ces établissements, reconnaissables à leur célèbre enseigne rouge et bleue, proposaient aux chauffeurs de poids lourds des repas copieux, des douches et surtout un lieu de convivialité après de longues heures de conduite. Mais entre la concurrence des aires d’autoroute, la hausse des charges et l’évolution des habitudes des transporteurs, leur nombre s’est effondré. Certains établissements tentent désormais de se réinventer pour attirer une nouvelle clientèle.

Pendant plusieurs décennies, les restaurants routiers ont fait partie intégrante du paysage français. Installés le long des routes nationales et départementales, ils accueillaient chaque jour des chauffeurs venus partager un repas chaud, échanger avec leurs collègues et profiter d’une pause dans leur journée de travail. Leur formule reposait sur un principe simple : proposer une cuisine traditionnelle, généreuse et accessible financièrement. Buffet d’entrées, plat du jour, fromage, dessert et café composaient souvent des menus complets à prix modérés. Certains établissements mettaient également à disposition des sanitaires, des douches et des parkings adaptés aux poids lourds. Au-delà de leur fonction de restauration, ces lieux constituaient de véritables espaces de sociabilité pour une profession marquée par la solitude et les déplacements permanents. L’histoire du réseau des Relais Routiers remonte aux années 1930, avec la création du journal Les Routiers en 1934. Son célèbre macaron est progressivement devenu un symbole de la restauration populaire française.

Mais ce modèle historique connaît un recul spectaculaire. La France comptait environ 3 500 restaurants portant l’enseigne des Routiers dans les années 1960, contre moins de 300 aujourd’hui. Les estimations peuvent varier selon que l’on comptabilise uniquement les établissements labellisés ou l’ensemble des restaurants accueillant des chauffeurs. Cette diminution s’explique par plusieurs transformations du transport routier. Le développement du réseau autoroutier a progressivement détourné une partie du trafic des routes nationales, tandis que les contournements routiers et les restrictions de circulation des poids lourds ont réduit la fréquentation de certains établissements. Les habitudes des chauffeurs ont également évolué. De nombreux camions disposent désormais de réfrigérateurs et d’équipements permettant de préparer des repas à bord. Dans un contexte de pression sur les rémunérations et les frais professionnels, certains conducteurs préfèrent économiser leur indemnité de repas plutôt que de déjeuner ou dîner au restaurant. Pour les établissements familiaux, cette baisse de fréquentation s’ajoute à l’augmentation des dépenses d’énergie, de personnel et d’approvisionnement.

Des établissements qui cherchent à séduire une nouvelle génération de clients

Face à ces difficultés, plusieurs restaurateurs tentent de faire évoluer leur activité sans abandonner l’esprit des relais routiers. Certains élargissent leurs horaires d’ouverture ou diversifient leur carte, tandis que d’autres organisent des soirées à thème et développent leur présence sur les réseaux sociaux. L’objectif est d’attirer une clientèle plus large, composée d’artisans, de salariés, de familles et de touristes à la recherche d’une cuisine traditionnelle à prix raisonnable. Dans le Puy-de-Dôme, un restaurant routier de Cournon-d’Auvergne proposait encore récemment un menu complet à 16,30 euros, un tarif particulièrement compétitif dans le secteur de la restauration. Mais sa gérante expliquait avoir vu sa fréquentation divisée par deux depuis 2024. Cette situation illustre les difficultés d’un modèle économique qui repose sur des marges limitées et un volume important de repas. Dans plusieurs régions, certains établissements continuent néanmoins de fonctionner grâce à une clientèle locale fidèle, parfois devenue plus importante que celle des chauffeurs routiers eux-mêmes.

La disparition progressive de ces restaurants soulève aussi une question sociale et territoriale. Pour les professionnels du transport, trouver un établissement disposant d’un parking sécurisé, d’une douche et d’un repas abordable devient parfois difficile sur certains itinéraires. Les relais routiers jouent pourtant un rôle important dans les conditions de travail et de repos des conducteurs, qui doivent respecter des temps de pause réglementaires. Leur fermeture entraîne également la disparition de commerces de proximité dans des communes rurales déjà confrontées à une diminution de leurs services. Le photographe Guillaume Blot a consacré un livre à cet univers, Restos routiers, publié en mai 2025 après six années passées à parcourir la France et à photographier quelque 120 établissements. Ses images témoignent de l’attachement des chauffeurs et des habitants à ces lieux populaires. Malgré les difficultés, les restaurateurs qui poursuivent leur activité défendent un modèle fondé sur l’accueil, la simplicité et la convivialité. À l’heure où la restauration rapide et les grandes enseignes dominent de nombreux axes routiers, la survie des restaurants routiers apparaît aussi comme un enjeu de préservation d’une certaine tradition française de la table.