ENTREVUE DÉCRYPTE – NRJ Music Awards 2026: derrière les «meilleurs artistes de l’année», un palmarès bidon qui fait surtout les affaires de TF1 et NRJ

NRJ Music Awards 2026 : derrière les «meilleurs artistes de l’année», un palmarès bidon qui fait surtout les affaires de TF1 et NRJ

Les NRJ Music Awards 2026, tenus à Cannes, révèlent des attributions controversées de trophées, avec une prédominance d'artistes liés à TF1 et NRJ. Les victoires de Marine et M. Pokora soulèvent des questions sur l'objectivité du palmarès, accusé de favoriser les personnalités médiatiques plutôt que la réelle domination artistique.

Vendredi 23 octobre, les NRJ Music Awards 2026 ont distribué leurs récompenses au Palais des Festivals de Cannes, sous les caméras de TF1. Marine a été sacrée artiste féminine francophone, M. Pokora meilleur artiste masculin, Ambre révélation féminine et Mosimann meilleur DJ devant un certain David Guetta. Un palmarès particulièrement avantageux pour TF1, puisque Mosimann est devenu directeur de Star Academy en octobre 2026, quelques jour avant la cérémonie. Le cas du DJ, aussi talentueux soit-il, est particulièrement frappant : absent des nominations au titre de meilleur DJ pendant les trois années précédentes, il remporte soudainement le trophée quelques jours après être devenu directeur de Star Academy. Plusieurs anciennes vedettes du télécrochet ont également été récompensées. Une question embarrassante se pose : ces trophées distinguent-ils réellement les artistes ayant dominé l’année musicale ou consacrent-ils avant tout les personnalités les plus proches de l’univers médiatique de TF1 et NRJ ?

Car derrière les intitulés prestigieux des récompenses, le règlement révèle un mécanisme bien particulier. TF1 et NRJ sélectionnent eux-mêmes les nommés, en tenant notamment compte de la diffusion des titres sur NRJ. Le public ne choisit ensuite qu’entre les artistes retenus par les organisateurs. Une différence considérable avec l’idée d’un classement objectif des meilleurs artistes de l’année, dont les limites avaient déjà été exposées dans une enquête sur les coulisses du règlement des NRJ Music Awards.

Autre chiffre révélateur : sur les 13 catégories compétitives, 5 ont été remportées par des artistes passés par Star Academy, soit 38,5% des trophées. Parmi eux figure Mosimann, ancien gagnant et désormais directeur du programme. En ajoutant M. Pokora, personnalité historiquement associée aux divertissements et aux fictions de TF1, 6 récompenses sur 13, soit 46,2%, sont revenues à des artistes ayant entretenu des liens avec les programmes de la chaîne.

Marine sacrée devant Aya Nakamura et Theodora : une hiérarchie qui interroge

La victoire de Marine dans la catégorie artiste féminine francophone constitue l’un des résultats les plus discutables du palmarès. L’ancienne gagnante de Star Academy, émission phare de TF1, a été préférée à Aya Nakamura, Theodora, Angèle ou encore Charlotte Cardin.

Les chiffres rendent cette victoire particulièrement discutable. Le premier album de Marine, Cœur maladroit, a obtenu un disque de platine, correspondant à au moins 100 000 équivalents ventes. Son single Ma faute a également été certifié diamant, preuve d’un véritable succès populaire. Mais la comparaison avec Theodora est embarrassante : son projet Mega BBL a été certifié triple platine, soit au moins 300 000 équivalents ventes. Les seuils de certification atteints par les deux albums présentent donc un rapport de trois à un en faveur de Theodora. Malgré cette différence, c’est Marine, ancienne gagnante de Star Academy, qui a reçu le titre d’artiste féminine francophone de l’année.

Marine possède évidemment son public et une carrière musicale bien réelle. Mais son trophée la place symboliquement au-dessus d’artistes dont la présence dans les classements, les certifications et le rayonnement international constituent des références autrement plus significatives.

Le bénéfice promotionnel pour TF1 est évident. Après avoir fait connaître Marine dans Star Academy, la chaîne lui offre une nouvelle exposition nationale en diffusant la cérémonie qui la sacre meilleure artiste féminine francophone. Une récompense qui arrive également quelques semaines avant la sortie annoncée de son deuxième album, Le feu, le brasier, le magma, le 27 novembre.

M. Pokora devant Gims et Orelsan : 17 trophées, mais quelle domination musicale ?

M. Pokora a remporté son 17e NRJ Music Award, un record absolu. Cette année, il a été préféré à Gims, Orelsan, PLK, Disiz, Tayc, Christophe Maé et Bigflo & Oli. Un résultat qui mérite d’être examiné à la lumière des ventes réelles de disques, et pas seulement de la popularité du chanteur auprès des votants de NRJ.

Son album Adrénaline, sorti le 21 mars 2025, s’est classé numéro 1 des ventes en France dès sa première semaine, avec 11 796 équivalents ventes. Il a ensuite obtenu un disque d’or, correspondant à au moins 50 000 équivalents ventes. Un succès réel, mais qui paraît bien modeste face aux performances commerciales de plusieurs artistes auxquels M. Pokora a été préféré.

Au premier semestre 2026, PLK a enregistré 197 900 équivalents ventes d’albums avec Grand garçon, tandis que Gims a atteint 162 500 équivalents ventes avec Le Nord se souvient : l’odyssée sur la même période. Les deux artistes figurent ainsi aux premières places des ventes d’albums en France au premier semestre 2026, mais c’est M. Pokora qui a remporté le trophée d’artiste masculin francophone. Le total exact des ventes d’Adrénaline en 2026 n’étant pas établi ici, la comparaison ne permet toutefois pas de calculer un écart commercial précis sur une période identique.

Plus étonnant encore, certains des plus gros vendeurs français n’ont même pas été nommés dans la catégorie artiste masculin francophone. Ninho, avec 146 400 équivalents ventes d’albums au premier semestre 2026, et Bouss, avec 100 700 sur la même période et 272 800 cumulés à fin juin pour Et si j’échoue ?, ont été absents de cette sélection. PLK et Gims, eux, ont été nommés, mais battus par M. Pokora.

Il faut également reconnaître au chanteur une véritable réussite sur scène. Son Adrénaline Tour, commencé en 2025, a réuni 500 000 spectateurs sur 49 concerts en Zéniths et arenas et 19 festivals. Un chiffre important, qui confirme sa capacité à remplir les salles. Mais cette performance scénique ne transforme pas automatiquement son album en plus gros succès discographique de l’année. Son 17e trophée démontre surtout la fidélité et la mobilisation de son public aux NRJ Music Awards.

M. Pokora entretient par ailleurs depuis longtemps des liens étroits avec TF1, bien au-delà de ses apparitions musicales. Vainqueur de la première saison de Danse avec les stars en 2011, il est devenu coach de The Voice Kids en 2016, puis de The Voice en 2017. La collaboration s’étend également à la fiction : il tient le rôle principal d’Oradour, ne m’oublie pas, une fiction historique coproduite par TF1, dont le tournage a commencé en juin 2025.

Depuis près de 15 ans, M. Pokora appartient donc à l’univers des divertissements et des productions de la première chaîne. Son 17e NRJ Music Award consacre une nouvelle fois une personnalité étroitement associée à TF1, au cours d’une cérémonie organisée et diffusée par cette même chaîne. Une proximité qui renforce les interrogations sur la concentration des récompenses au sein de son propre écosystème médiatique.

Ambre récompensée avant même la sortie de son premier album

Autre victoire particulièrement troublante : Ambre, gagnante de Star Academy, a été sacrée révélation féminine francophone devant ESTL, Manon Lisa, Oria et Zélie.

La jeune chanteuse a déjà publié plusieurs singles, mais son premier album, Victoria, n’est attendu que le 4 décembre. Elle décroche donc une récompense annuelle importante avant même d’avoir publié son premier projet long format.

Une révélation peut parfaitement être récompensée grâce à des singles. Mais cette victoire confirme surtout la formidable puissance promotionnelle de Star Academy. Après Marine et Helena, TF1 retrouve une nouvelle fois l’une de ses anciennes candidates au palmarès de sa propre cérémonie musicale. Le trophée constitue également un formidable argument commercial à quelques semaines de la sortie de son premier album.

Mosimann meilleur DJ devant David Guetta : ignoré pendant des années, récompensé dès qu’il devient directeur de Star Academy !

Le sacre de Mosimann constitue probablement le symbole le plus embarrassant du palmarès 2026. Et pour cause : le DJ n’a pas attendu sa nomination à la direction de Star Academy pour connaître le succès. Sa carrière de DJ et de producteur est installée depuis plusieurs années, avec des prestations dans les clubs, les festivals et une reconnaissance croissante dans la musique électronique, notamment depuis deux ou trois ans.

Pourtant, Mosimann ne figurait même pas parmi les nommés au trophée de DJ de l’année en 2023, 2024 et 2025. Pendant ces trois éditions, les NRJ Music Awards ont distingué David Guetta, qui a remporté cette catégorie quatre années consécutives, de 2022 à 2025. Mosimann, lui, restait absent de la sélection.

Et voilà qu’en octobre 2026, tout change. Mosimann devient directeur de Star Academy, l’un des programmes phares de TF1. Quelques jours plus tard, il apparaît parmi les nommés aux NRJ Music Awards et remporte le trophée de DJ de l’année devant David Guetta, Martin Garrix, Hugel, Ofenbach et Sound of Legend. Trois années sans même une nomination, puis un trophée dès son arrivée à la direction de Star Academy : difficile d’imaginer un calendrier plus favorable à TF1.

La comparaison avec David Guetta accentue encore le contraste. Le DJ français, qui possède une audience internationale considérable, a été récompensé à six reprises dans cette catégorie. Les organisateurs lui ont même attribué un prix d’honneur lors de cette édition 2026, en soulignant sa puissance exceptionnelle sur les plateformes de streaming. Mais pour le titre de meilleur DJ de l’année, c’est finalement le nouveau directeur du télécrochet de TF1 qui a été choisi.

Mosimann n’a pas démérité et sa carrière ne se résume évidemment pas à Star Academy. C’est d’ailleurs ce qui rend sa victoire étonnante : pourquoi les NRJ Music Awards ne l’ont-ils pas retenu au cours des années précédentes, alors qu’il exerçait déjà son métier de DJ, et pourquoi sa première victoire coïncide-t-elle avec sa nomination à la tête d’une émission de TF1 ?

Cette « coïncidence », ajoutée aux récompenses obtenues par Marine, Ambre, Helena et Emma, renforce considérablement les interrogations sur un palmarès qui ressemble de plus en plus à une vitrine promotionnelle pour Star Academy et TF1.

La victoire d’Helena dans la catégorie concert francophone constitue l’un des résultats les plus stupéfiants de cette édition. L’ancienne candidate de Star Academy

Entre le 12 septembre et le 17 octobre 2026, Céline Dion a donné 16 concerts consécutivement complets à Paris La Défense Arena, devant plus de 500 000 spectateurs au total. Chaque soir, plus de 32 000 personnes ont assisté au retour de la chanteuse québécoise, après six années d’absence de la scène. Une série de représentations qui a établi un record historique de billetterie pour la salle : jamais un artiste n’y avait vendu autant de places.

L’engouement a été exceptionnel dès l’ouverture des réservations. Plus de 9 millions de personnes se sont inscrites aux préventes, et les 10 premières dates ont été complètes en environ 90 minutes. Face à cette demande, les organisateurs ont porté la série à 16 représentations, toutes à guichets fermés. Dix autres concerts sont déjà programmés en mai 2027, portant la résidence parisienne à 26 dates.

Les 16 représentations de 2026 étaient déjà terminées six jours avant la cérémonie des NRJ Music Awards. Le succès de Céline Dion était donc connu, mesurable et incontestable au moment du vote final. Pourtant, le titre de meilleur concert francophone est revenu à Helena.

Le contraste est d’autant plus saisissant que la nouvelle tournée des Zéniths et Arenas d’Helena ne doit commencer que le 3 novembre, soit 11 jours après la cérémonie. La chanteuse possède naturellement son propre public et a déjà rencontré le succès sur scène, mais son trophée ne signifie pas qu’elle a attiré davantage de spectateurs que Céline Dion.

Une comparaison des billets vendus, des jauges des salles et du nombre de représentations permettrait de mesurer précisément les performances de chaque nommée. Mais un fait demeure : Céline Dion venait de remplir 16 fois l’une des plus grandes salles couvertes d’Europe, devant plus d’un demi-million de spectateurs, et elle a perdu face à une ancienne candidate de Star Academy.

Le bénéfice promotionnel pour TF1 est une nouvelle fois évident. Helena reçoit une récompense nationale diffusée en prime time sur la chaîne, quelques jours avant le lancement de sa tournée. Pendant ce temps, Céline Dion, qui venait de réaliser l’un des plus grands événements scéniques de l’année en France, repart sans ce trophée. Difficile de trouver illustration plus frappante du décalage entre les performances de billetterie et le palmarès des NRJ Music Awards.

La collaboration francophone de l’année a été attribuée à Jungeli et Emma pour Juste un peu. Emma, elle aussi issue de Star Academy, ajoute ainsi une nouvelle victoire à la longue liste des personnalités passées par le télécrochet de TF1.

Le duo a notamment battu Disiz et Theodora avec Melodrama, Gims et L2B avec Bloqué, Angèle et Justice avec What You Want, ainsi que plusieurs autres collaborations.

La comparaison avec Gims et L2B est particulièrement intéressante. Leur titre Bloqué a été certifié diamant le 23 avril 2026, seulement cinq mois après sa sortie. Cette certification correspond à un seuil de 50 millions d’équivalents streams en France. Une performance commerciale incontestable, qui n’a pourtant pas suffi à leur permettre de remporter le trophée.

Pour apprécier la portée réelle de ce résultat, une comparaison des certifications et des écoutes de chacun de ces titres est indispensable. Le trophée, à lui seul, ne permet absolument pas d’établir que Juste un peu a été la collaboration francophone la plus populaire de l’année.

Avec Marine, Ambre, Helena, Mosimann et Emma, ce sont donc cinq personnalités issues de Star Academy qui repartent avec une récompense. Cinq trophées sur 13, soit près de 40% du palmarès compétitif, pour des artistes liés au même programme de TF1. Une concentration particulièrement forte pour une cérémonie censée distinguer les meilleurs artistes de l’ensemble de l’industrie musicale.

Bad Bunny : une récompense internationale difficilement contestable

Tous les résultats ne présentent cependant pas les mêmes contradictions. Le sacre de Bad Bunny comme artiste masculin international possède des fondements commerciaux et artistiques particulièrement solides.

L’artiste portoricain a remporté le Grammy Award de l’album de l’année en 2026 avec Debí Tirar Más Fotos. Son rayonnement international, ses concerts dans de grands stades et son influence sur les plateformes de streaming justifient pleinement sa présence parmi les grands gagnants.

Son deuxième trophée, celui du hit international pour NUEVAYoL, récompense également un titre certifié diamant en France. Cela ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit du morceau le plus écouté de l’année, mais son succès commercial est incontestable.

Djo et Shakira : des succès réels, au-delà des votes

Le prix de révélation internationale attribué à Djo est également défendable. Son titre End of Beginning a dépassé les 3 milliards d’écoutes sur Spotify, un niveau de popularité qui donne une véritable substance commerciale à sa récompense.

Shakira, sacrée artiste féminine internationale et gagnante de la collaboration internationale avec Burna Boy pour Dai Dai, possède elle aussi des arguments solides. Ses concerts à Madrid ont attiré plus de 600 000 spectateurs en 12 représentations. Sa puissance scénique et sa notoriété internationale ne sont pas contestables, même si cela ne suffit pas à établir qu’elle a dominé toutes ses concurrentes sur chaque indicateur musical.

Ces récompenses correspondent à des succès commerciaux et populaires incontestables. Elles apportent aussi et surtout une caution internationale et une crédibilité bienvenue à un palmarès dont plusieurs autres résultats soulèvent de sérieuses interrogations. En distinguant des stars mondiales aux performances indiscutables, TF1 et NRJ renforcent le prestige d’une cérémonie dont les choix dans certaines catégories francophones paraissent beaucoup plus contestables.

Le véritable scandale est dans le règlement : TF1 et NRJ choisissent d’abord qui a le droit de gagner

C’est probablement le point le plus important de toute cette cérémonie. Le règlement officiel des NRJ Music Awards 2026 prévoit que TF1 et NRJ sélectionnent les artistes nommés parmi ceux ayant bénéficié d’au moins une diffusion sur leurs médias pendant la période de référence, comprise entre le 22 septembre 2025 et le 15 septembre 2026.

Quatre critères entrent dans cette sélection : la rotation des titres sur NRJ, les tests d’écoute auprès des auditeurs de la station, les ventes et streams, ainsi que la popularité des artistes.

La rotation sur NRJ constitue donc elle-même un critère de sélection. Une radio participant à l’organisation de la cérémonie peut ainsi favoriser, dans la constitution du palmarès potentiel, les artistes qu’elle a choisi de programmer.

Le public vote ensuite, mais uniquement parmi les candidats préalablement sélectionnés. Il peut voter une fois par jour et par catégorie pendant plusieurs semaines. Le système favorise mécaniquement les communautés les plus organisées et les plus mobilisées, sans que leur poids soit nécessairement proportionnel aux ventes de disques ou aux écoutes.

TF1 a annoncé plus de 3,25 millions de votes avant la cérémonie. Un chiffre qui ne signifie pas que 3,25 millions de personnes différentes ont participé, puisque le règlement autorise plusieurs votes par personne. Les organisateurs ne publient pas, dans le palmarès, le nombre de votants uniques ni les suffrages obtenus par chaque artiste. Il est donc impossible pour le public de mesurer l’écart réel entre les gagnants et leurs concurrents.

Plus révélateur encore, certains des plus gros vendeurs de disques en France n’ont même pas eu le droit de concourir dans la catégorie artiste masculin francophone. Ninho, dont l’album M.I.L.S 4 a réalisé 146 400 équivalents ventes au premier semestre 2026, n’a pas été retenu parmi les huit candidats. Même constat pour Bouss, dont l’album Et si j’échoue ? a enregistré 100 700 équivalents ventes sur cette période, pour un cumul de 272 800 depuis sa sortie. Pendant que ces artistes figuraient parmi les plus gros vendeurs du marché français, TF1 et NRJ ont choisi de ne pas les retenir dans cette catégorie. Le public n’a donc jamais eu la possibilité de voter pour eux.

Cinq figures de Star Academy récompensées : une coïncidence bien avantageuse pour TF1

Marine, Ambre, Helena et Mosimann ont tous un point commun : leur histoire est directement liée à Star Academy. Emma, récompensée avec Jungeli, porte à cinq le nombre de lauréats liés à cette émission.

Cette concentration mérite d’être soulignée. TF1 diffuse Star Academy, contribue à construire la notoriété de ses candidats, puis retransmet une cérémonie dans laquelle plusieurs d’entre eux remportent des trophées prestigieux. Avec Mosimann, la situation va encore plus loin puisque le nouveau directeur du télécrochet repart lui-même avec le titre de meilleur DJ, devant David Guetta.

M. Pokora complète ce tableau. Vainqueur de Danse avec les stars, ancien coach de The Voice et de The Voice Kids, il tient également le rôle principal d’Oradour, ne m’oublie pas, une fiction historique coproduite par TF1. Son 17e trophée porte à six le nombre de récompenses attribuées à des artistes ayant entretenu des liens télévisuels avec la chaîne, soit près de la moitié des catégories compétitives. Le calcul comprend les cinq lauréats issus de Star Academy, Mosimann inclus, auxquels s’ajoute M. Pokora.

Les bénéfices promotionnels pour la chaîne sont évidents. Chaque récompense valorise une personnalité que TF1 a contribué à installer dans le paysage musical, renforce son image auprès du public et nourrit la communication autour de ses programmes.

La frontière entre cérémonie musicale indépendante et prolongement promotionnel de la programmation de TF1 apparaît ainsi particulièrement ténue.

Les « meilleurs » artistes de l’année ou les gagnants d’un concours de popularité organisé par deux médias ?

Les NRJ Music Awards peuvent parfaitement revendiquer leur statut de concours de popularité. Encore faudrait-il que la communication autour des trophées ne laisse pas croire qu’ils établissent une hiérarchie objective des meilleurs artistes, chansons et concerts de l’année.

Les succès incontestables de Bad Bunny, Djo ou Shakira démontrent que certains résultats peuvent coïncider avec les performances réelles du marché. Mais les victoires de Marine, M. Pokora, Helena, Ambre ou Mosimann posent des questions beaucoup plus embarrassantes lorsqu’on les confronte à la concurrence.

Les chiffres commerciaux illustrent ces contradictions : Theodora a obtenu un triple disque de platine contre un disque de platine pour Marine, Gims a réalisé plus de 574 000 équivalents ventes avec son projet en 2025, tandis que Ninho et Bouss ont été écartés des nominations masculines malgré leurs performances. Céline Dion a rempli 16 fois Paris La Défense Arena devant plus de 500 000 spectateurs, sans obtenir le prix du concert francophone. Dans le même temps, Mosimann, absent des nominations au titre de meilleur DJ pendant trois ans, a remporté le trophée quelques jours après être devenu directeur de Star Academy, devant David Guetta.

Le public vote, certes. Mais TF1 et NRJ choisissent les nommés, définissent les critères d’accès et organisent une cérémonie qui bénéficie largement à leurs propres univers médiatiques. Le fait que 5 des 13 trophées soient revenus à des personnalités issues de Star Academy, dont son nouveau directeur, constitue à cet égard un symbole particulièrement frappant.

Les NRJ Music Awards distribuent des titres de « meilleurs artistes » à l’issue d’un concours de popularité dont TF1 et NRJ sélectionnent eux-mêmes les candidats. Derrière le prestige des trophées, le palmarès 2026 révèle surtout un formidable outil d’autopromotion : près de la moitié des récompenses ont été attribuées à des personnalités liées aux programmes de TF1, au mépris des performances commerciales et scéniques parfois considérables de leurs concurrents.