ENQUÊTE - NRJ Music Awards: meilleurs artistes ou opération d’autopromotion pour TF1 et NRJ ? Les coulisses d’un règlement taillé sur mesure pour les organisateurs

Les NRJ Music Awards, retransmis par TF1, soulèvent des interrogations sur la légitimité de leurs récompenses. Les artistes en compétition sont préalablement sélectionnés par NRJ et TF1, créant un système d'autopromotion qui favorise les candidats issus de la Star Academy. La transparence sur les critères de nomination est insuffisante, mettant en doute l'équité des distinctions.

Ce vendredi, les NRJ Music Awards font leur retour sur TF1, en direct du Palais des Festivals de Cannes. Présentée par Nikos Aliagas, la cérémonie prétend distinguer les artistes préférés du public. Derrière cette vitrine musicale se cache pourtant un système particulièrement avantageux pour ses organisateurs. TF1 et NRJ sélectionnent les artistes en compétition, leur offrent une exposition médiatique considérable et organisent ensuite une cérémonie destinée à célébrer leurs succès. Les anciens candidats de la Star Academy, programme phare de TF1, occupent régulièrement une place écrasante dans les nominations et les palmarès. Une mécanique qui pose une question embarrassante : les NRJ Music Awards récompensent-ils les meilleurs artistes de l’année ou constituent-ils une gigantesque opération d’autopromotion déguisée en compétition musicale ?

TF1 et NRJ choisissent eux-mêmes les artistes qui peuvent être récompensés

Le fonctionnement des NRJ Music Awards révèle les limites de cette prétendue grande consultation populaire. Les artistes soumis au vote du public sont préalablement sélectionnés par NRJ et TF1, selon des critères établis par les organisateurs eux-mêmes.

Le règlement officiel de l’édition 2026 précise que les nommés sont choisis parmi les artistes dont les œuvres ont été diffusées au moins une fois sur les médias du groupe NRJ ou du groupe TF1 entre le 22 septembre 2025 et le 15 septembre 2026.

Quatre critères arrivent ensuite dans la sélection : la rotation des titres sur NRJ, les tests d’écoute réalisés auprès des auditeurs de la radio, les ventes et les écoutes en streaming, ainsi que la popularité des artistes.

Le premier critère révèle toute l’ambiguïté du dispositif. NRJ prend en compte ses propres choix de programmation pour déterminer quels artistes pourront prétendre à une récompense organisée par NRJ. Une radio qui diffuse abondamment un chanteur contribue ainsi à renforcer l’un des critères utilisés pour sa nomination.

Ce fonctionnement place les organisateurs dans une position particulièrement confortable. Ils participent à la promotion des artistes, contrôlent leur accès à la compétition et bénéficient ensuite de l’audience générée par leur présence à la cérémonie.

Plus embarrassant encore, le règlement ne communique aucune pondération précise entre les critères. Le public ignore donc quelle importance réelle est accordée à la programmation de NRJ, aux performances commerciales ou aux écoutes en streaming.

Une cérémonie qui prétend récompenser les artistes de l’année devrait pouvoir expliquer précisément comment elle les sélectionne. Aux NRJ Music Awards, cette transparence reste très insuffisante.

La Star Academy, une véritable usine à récompenses pour TF1

Le cas de la Star Academy témoigne des dérives de ce système. TF1 révèle des chanteurs dans son télé-crochet, les expose quotidiennement à l’antenne, développe leur popularité auprès des téléspectateurs et les retrouve ensuite parmi les grands favoris d’une cérémonie qu’elle diffuse elle-même.

L’édition 2025 a atteint des proportions particulièrement frappantes. Six anciens candidats de la Star Academy ont cumulé neuf nominations. Pierre Garnier, Helena et Marine figuraient chacun dans deux catégories, tandis que Julien Lieb, Lénie et Marguerite complétaient cette présence massive, comme le montrait déjà la liste des nominations dominée par la génération Star Academy.

Le palmarès a confirmé cette domination. Helena a remporté les trophées de l’artiste féminine francophone et de la chanson francophone pour Mauvais garçon. Pierre Garnier a été sacré artiste masculin francophone. Marine a remporté le prix de la révélation féminine francophone et Julien Lieb celui de la révélation masculine francophone. Lénie a également été récompensée avec Jungeli pour À tes côtés.

Six trophées ont ainsi été attribués à des anciens candidats de la Star Academy, seuls ou en collaboration, au cours d’une même soirée.

Cette concentration de récompenses pose un problème évident d’image et d’indépendance. TF1 organise une émission qui fabrique de nouvelles célébrités, puis diffuse une cérémonie qui les consacre quelques mois plus tard. La chaîne bénéficie ainsi deux fois de leur notoriété : lors de leur découverte dans le télé-crochet, puis lors de leur couronnement aux NRJ Music Awards.

Le succès commercial de certains anciens candidats est réel. Mais cette popularité a précisément été construite grâce à une exposition télévisuelle exceptionnelle, inaccessible à la majorité des autres artistes. La cérémonie contribue ensuite à transformer cet avantage médiatique en reconnaissance musicale.

Depuis plus de 20 ans, les mêmes passerelles entre TF1 et les trophées

Cette proximité entre les NRJ Music Awards et la Star Academy n’est pas nouvelle et possède une longue histoire. Jenifer, première gagnante du programme, a remporté à six reprises le prix de l’artiste féminine francophone entre 2004 et 2011. Elle a également reçu d’autres distinctions, dont un prix d’honneur en 2022.

Nolwenn Leroy, Emma Daumas, Grégory Lemarchal et Pierre Garnier ont également remporté le trophée de la révélation francophone. Plusieurs générations de candidats issus du programme de TF1 ont ainsi été distinguées par une cérémonie diffusée sur la même chaîne.

Pierre Garnier constitue un exemple particulièrement parlant. En 2024, quelques mois après sa victoire à la Star Academy, il a remporté deux NRJ Music Awards, dont celui de la révélation francophone et celui de la chanson francophone pour Ceux qu’on était. En 2025, il a été désigné artiste masculin francophone.

En deux éditions, le chanteur a donc accumulé trois trophées, après avoir bénéficié d’une promotion considérable grâce au télé-crochet.

Cette succession de récompenses révèle l’efficacité du circuit promotionnel mis en place autour des artistes issus de l’univers TF1. La chaîne les fait connaître, leur offre une audience massive, entretient l’attachement du public et les accueille ensuite dans une cérémonie où leur popularité peut être convertie en trophées.

Pour les autres artistes, notamment ceux qui ne disposent pas d’une émission de télévision quotidienne pour les faire connaître, la concurrence apparaît forcément très déséquilibrée.

Le vote du public, un argument bien commode pour légitimer une sélection verrouillée

Les organisateurs mettent systématiquement en avant le vote des internautes pour présenter les NRJ Music Awards comme une cérémonie « démocratique ». Mais cette consultation populaire se déroule à l’intérieur d’un cadre entièrement défini par TF1 et NRJ.

Le public doit choisir parmi les artistes retenus par les organisateurs, avec un maximum de huit nommés par catégorie. Les chanteurs écartés lors de cette présélection ne peuvent recevoir aucun trophée soumis au vote, quelles que soient leurs performances artistiques ou commerciales.

TF1 et NRJ conservent donc le pouvoir décisif : celui de déterminer qui peut gagner. Le vote des internautes apporte ensuite une légitimité populaire à une compétition dont les participants ont déjà été filtrés.

Cette organisation favorise mécaniquement les artistes bénéficiant des communautés de fans les plus mobilisées. Les anciens candidats de la Star Academy disposent précisément de ce type de public, constitué et fidélisé pendant plusieurs mois grâce à la télévision et aux réseaux sociaux.

Les votes quotidiens encouragent par ailleurs une mobilisation répétée. Le résultat reflète donc aussi la capacité des communautés à s’organiser et à voter assidûment, bien au-delà de la seule appréciation musicale.

Les NRJ Music Awards peuvent ainsi consacrer les artistes disposant des fans les plus actifs, plutôt que ceux qui dominent objectivement l’année musicale en matière de ventes, d’écoutes ou d’influence artistique.

7,5 millions de votes : une formidable opération de fidélisation pour NRJ

En 2025, les NRJ Music Awards ont enregistré 7,5 millions de votes, soit une hausse de près de 80% par rapport à l’année précédente. Un résultat particulièrement avantageux pour les organisateurs, qui bénéficient directement de l’engagement des communautés de fans.

La participation nécessite un compte NRJ certifié à l’aide d’un numéro de téléphone. Les votants sont ainsi conduits vers les plateformes numériques de la radio, qui profite de la mobilisation autour de la cérémonie pour renforcer sa relation avec les utilisateurs.

Les modalités de traitement des données personnelles sont encadrées par le règlement, qui prévoit également la possibilité de recevoir des communications commerciales avec le consentement des participants.

La cérémonie constitue donc aussi un outil de développement de l’audience numérique de NRJ. Les artistes mobilisent leurs fans, les fans reviennent voter et les plateformes des organisateurs bénéficient de cette fréquentation répétée.

L’engouement populaire devient un argument commercial supplémentaire pour une opération qui associe promotion musicale, télévision, radio et engagement numérique.

Des prix spéciaux attribués directement par des personnalités de TF1 et NRJ

Le fonctionnement des récompenses spéciales renforce encore les interrogations sur l’indépendance de la cérémonie. Le règlement prévoit que certaines distinctions puissent être attribuées directement par un jury composé de professionnels et de personnalités de TF1 et NRJ. Les organisateurs disposent ainsi d’un pouvoir de décision supplémentaire sur une partie des récompenses remises au cours de la soirée.

La cérémonie cumule donc plusieurs fonctions : elle sert de vitrine aux artistes diffusés par NRJ, prolonge la promotion des personnalités populaires sur TF1 et permet aux deux groupes de distribuer des distinctions présentées comme prestigieuses.

Cette concentration des rôles est au cœur du problème. Les médias qui bénéficient de l’exposition des artistes sont aussi celles qui organisent leur mise en compétition et leur consécration publique.

Le conflit d’intérêts potentiel est évident : TF1 et NRJ ont tout avantage à voir triompher des artistes dont la popularité contribue également à leur propre réussite.

Une cérémonie qui transforme la promotion en consécration artistique

La force des NRJ Music Awards repose sur leur capacité à présenter une opération promotionnelle comme un rendez-vous incontournable de l’industrie musicale.

Les artistes invités bénéficient d’une exposition nationale, les maisons de disques profitent de la visibilité de leurs chanteurs et les organisateurs disposent d’un programme fédérateur, capable de mobiliser les fans et d’alimenter leurs antennes avant, pendant et après la cérémonie.

Chaque trophée devient ensuite un argument promotionnel. Un artiste peut se présenter comme révélation francophone, artiste masculin ou féminin de l’année, ou interprète de la chanson de l’année. Ces distinctions sont reprises dans les campagnes de communication, les interviews et les présentations médiatiques.

Le dispositif fonctionne donc en circuit fermé : les médias contribuent à rendre certains artistes populaires, les sélectionnent pour leurs récompenses, puis utilisent ces récompenses pour renforcer encore leur notoriété.

La répétition de ce mécanisme autour des anciens candidats de la Star Academy constitue l’illustration la plus flagrante de cette logique.

Les artistes qui remportent les trophées peuvent avoir du talent et rencontrer un véritable succès commercial. Cela ne change rien au fonctionnement d’une cérémonie dont les organisateurs sont à la fois promoteurs, sélectionneurs et bénéficiaires médiatiques.

« Le système ne nous veut pas » : NRJ Music Awards, une grande publicité pour TF1 et NRJ, mais des trophées qui posent question

Les NRJ Music Awards entretiennent depuis des années une confusion entre popularité, exposition médiatique et mérite artistique. Leur règlement accorde une place aux choix de programmation de NRJ, tandis que leurs palmarès consacrent régulièrement des personnalités révélées et massivement promues par TF1.

La domination des anciens candidats de la Star Academy en 2025 constitue un exemple particulièrement révélateur. Six trophées pour des artistes issus d’une même émission diffusée par la chaîne organisatrice : difficile de trouver meilleure illustration des avantages de ce système.

Les critiques sur la logique de ces récompenses ne datent d’ailleurs pas d’hier. En 2024, Santa avait publiquement exprimé sa déception après sa défaite aux NRJ Music Awards, déclarant : « Le système ne nous veut pas. » Une réaction qui avait déjà alimenté les interrogations sur la place accordée aux artistes dans cette compétition.

Le public participe à la distribution des récompenses, mais les règles du jeu et la liste des concurrents restent entre les mains des organisateurs. L’absence de transparence sur la pondération des critères de présélection renforce encore les interrogations.

TF1 et NRJ ont construit une cérémonie dans laquelle leurs propres choix éditoriaux et promotionnels peuvent contribuer à déterminer les futurs lauréats. Une organisation particulièrement profitable aux deux groupes, qui bénéficient ensuite de l’audience, des votes, des prestations musicales et de la notoriété des artistes récompensés.

À ce niveau d’imbrication entre promotion et récompenses, les NRJ Music Awards ressemblent de plus en plus à une immense vitrine publicitaire commune à TF1, NRJ et leurs artistes les plus exposés.

La cérémonie vend au public l’idée d’un grand palmarès musical, tout en laissant ses organisateurs contrôler l’essentiel du processus de sélection. Une opération d’autopromotion parfaitement huilée, à laquelle les trophées apportent une caution artistique particulièrement commode…