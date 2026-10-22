«Tu ne travailleras plus jamais!» Alexandra Lamy révèle comment on a tenté de la dissuader de jouer dans «Un gars, une fille»

Alexandra Lamy révèle sur France Inter que son entourage l'a fortement dissuadée d'accepter le rôle de Chouchou dans «Un gars, une fille», prédisant la fin de sa carrière. Vingt-sept ans plus tard, elle savoure son choix, qui lui a ouvert les portes du cinéma et transformé sa vie professionnelle.

Alexandra Lamy a bien failli passer à côté du rôle qui a changé sa vie. Invitée sur France Inter, l’actrice de 55 ans a raconté comment son entourage avait tenté de la convaincre de refuser Un gars, une fille, la série culte dans laquelle elle a partagé l’affiche avec Jean Dujardin. À l’époque, plusieurs personnes lui prédisaient la fin de sa carrière si elle acceptait de jouer dans cette comédie diffusée quotidiennement sur France 2. Vingt-sept ans plus tard, la comédienne savoure d’avoir ignoré ces mises en garde.

« Tu ne travailleras plus jamais, tu ne feras plus jamais ce métier-là »

C’est une confidence étonnante qu’Alexandra Lamy a faite au micro de France Inter. Alors que Un gars, une fille reste l’une des séries humoristiques françaises les plus populaires, l’actrice a révélé que son entourage lui avait fortement déconseillé d’y participer lorsqu’on lui avait proposé le rôle de Chouchou, en 1999.

Elle se souvient des avertissements qui lui avaient été adressés : « On m’a tellement dit pour Un gars, une fille : “Ne fais pas ça, c’est une comédie, c’est des sketchs, c’est tous les soirs à la télé, tu ne travailleras plus jamais, tu ne feras plus jamais ce métier-là.” »

À cette époque, accepter un programme court diffusé quotidiennement à la télévision pouvait être considéré comme un risque pour une comédienne souhaitant faire carrière au théâtre ou au cinéma. Son entourage craignait notamment qu’elle reste enfermée dans un personnage comique et que les réalisateurs ne lui proposent plus d’autres rôles.

Mais Alexandra Lamy a préféré suivre son instinct plutôt que les recommandations de ceux qui l’entouraient. Et elle ne regrette absolument pas cette décision.

« Heureusement qu’on n’a écouté personne ! »

Toujours sur France Inter, l’actrice a raconté avec satisfaction les conséquences de ce choix. « Mais heureusement qu’on a écouté personne ! On l’a fait, aujourd’hui on est passés de l’autre côté. »

Alexandra Lamy a également rappelé que le succès de la série avait bénéficié à de nombreux professionnels de l’audiovisuel. « Ça a permis à des auteurs aussi de travailler, à des réalisateurs. »

Elle souligne également que, même si les sitcoms existaient déjà en France, Un gars, une fille a contribué à ouvrir de nouvelles perspectives à ses interprètes. La série a notamment permis à Alexandra Lamy et Jean Dujardin de passer de la télévision au cinéma, contrairement aux prédictions qui leur avaient été faites.

« Un gars, une fille », le phénomène qui a révélé Alexandra Lamy et Jean Dujardin

Lancée le 11 octobre 1999 sur France 2, Un gars, une fille est l’adaptation d’une série québécoise créée par Guy A. Lepage. Pendant quatre ans, les téléspectateurs ont suivi les aventures quotidiennes de Jean et Alexandra, surnommés Loulou et Chouchou, un couple dont les disputes, les réconciliations et les situations absurdes ont rapidement conquis le public.

Diffusée jusqu’en octobre 2003, la série a transformé ses deux interprètes en vedettes nationales. Son format court, ses dialogues rythmés et les performances du duo ont contribué à en faire un rendez-vous incontournable de France 2.

Cette réussite a également marqué leur vie personnelle. Alexandra Lamy et Jean Dujardin, qui se sont rencontrés grâce au programme, ont ensuite formé un couple à la ville. Ils se sont mariés en 2009 avant de se séparer en 2013.

Professionnellement, chacun a poursuivi une carrière importante au cinéma. Jean Dujardin a notamment remporté l’Oscar du meilleur acteur en 2012 pour The Artist, tandis qu’Alexandra Lamy a multiplié les rôles dans des comédies et des films dramatiques, parmi lesquels Ricky, Jamais le premier soir, Retour chez ma mère, Tout le monde debout et Chamboultout.

Une série culte qui prépare son retour à la télévision

Vingt-trois ans après l’arrêt de la version originale, Un gars, une fille n’a pas disparu du paysage audiovisuel français. Le programme reste associé à l’un des duos les plus célèbres de la télévision et s’apprête même à connaître une nouvelle vie.

Comme annoncé lors de la relance de Un gars, une fille sur RMC Life, une nouvelle version de la série est en préparation. Le tournage a commencé en octobre 2026, avec Alice Daubelcour et Gillian Mussano chargés de reprendre les personnages popularisés par Alexandra Lamy et Jean Dujardin.

La diffusion est attendue au premier semestre 2027. Cette nouvelle adaptation conservera le principe des scènes de couple du quotidien, avec de nouveaux interprètes et des situations adaptées à l’époque actuelle.

Alexandra Lamy a construit sa carrière en refusant les mauvais conseils

À 55 ans, Alexandra Lamy peut mesurer le chemin parcouru depuis ses débuts dans Un gars, une fille. La comédienne a réussi à s’imposer au cinéma, à la télévision et au théâtre, en alternant les registres comiques et dramatiques.

Son parcours lui a également permis de travailler avec de nombreux réalisateurs et de défendre des personnages très différents de celui qui l’a révélée. En 2017, elle a notamment remporté le prix d’interprétation féminine au Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez pour L’Embarras du choix.

Les confidences faites sur France Inter montrent à quel point sa carrière aurait pu être différente si elle avait suivi les recommandations de son entourage. Ceux qui lui annonçaient qu’elle ne travaillerait plus après Un gars, une fille se sont lourdement trompés. Vingt-sept ans après le lancement de la série, Alexandra Lamy continue de tourner, tandis que le personnage de Chouchou reste l’un des plus populaires de la télévision française.