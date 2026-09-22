Virée de Télématin après une seule saison, Christine Berrou dénonce des coulisses toxiques: «C’était extrêmement humiliant»

Christine Berrou revient sur son expérience à Télématin, où elle a été évincée après une saison. Elle dénonce une ambiance de travail toxique et des humiliations fréquentes, notamment un recadrage public sur l’antenne. Malgré des éloges lors de la fête de fin de saison, elle apprend brutalement son départ le lendemain.

Quatre ans après son départ de Télématin, Christine Berrou revient sur les conditions de son éviction de la matinale de France 2. L’humoriste, arrivée dans l’émission à la rentrée 2021, raconte une année particulièrement difficile et dénonce aujourd’hui des « coulisses toxiques », très éloignées selon elle de l’ambiance chaleureuse affichée chaque matin à l’écran.

Christine Berrou avait rejoint la nouvelle formule de Télématin, alors présentée en semaine par Thomas Sotto et Julia Vignali. Chargée de proposer deux chroniques humoristiques par semaine, elle explique avoir consacré énormément de temps à leur préparation, tout en cherchant pendant plusieurs mois le ton et le format susceptibles de satisfaire la production.

« Personne n’était capable d’empathie »

L’humoriste décrit une ambiance professionnelle qu’elle dit avoir rapidement trouvée pesante. Après certaines chroniques qu’elle jugeait moins réussies, elle affirme avoir quitté le plateau sans recevoir le moindre soutien de la part des personnes qui l’entouraient.

« Personne n’était capable d’empathie », raconte-t-elle en revenant sur cette période. Christine Berrou explique également que le rythme de la matinale lui imposait de se lever aux alentours de 4h30 afin d’être prête pour ses passages à l’antenne quelques heures plus tard.

Pendant cette saison, elle assure avoir multiplié les propositions et modifié régulièrement ses chroniques pour tenter de trouver sa place. Une pression professionnelle qu’elle raconte également à travers son parcours et son rapport au regard des autres, thèmes qu’elle avait déjà développés dans une interview publiée en mai dernier.

Une blague sur le prince Andrew et Gérald Darmanin provoque un malaise

Christine Berrou situe un moment déterminant au 3 juin 2022. Alors que le jubilé d’Elizabeth II occupe une grande partie de l’actualité, elle évoque l’absence du prince Andrew au balcon de Buckingham Palace et fait une plaisanterie établissant un parallèle avec Gérald Darmanin.

Thomas Sotto conteste immédiatement cette comparaison à l’antenne. Christine Berrou raconte avoir particulièrement mal vécu ce recadrage devant les téléspectateurs : « C’était extrêmement humiliant », affirme-t-elle aujourd’hui.

Elle assure qu’après cet épisode, l’attitude de plusieurs personnes à son égard a changé. À quelques semaines de la fin de la saison, l’humoriste comprend progressivement que sa présence dans Télématin pourrait ne pas être renouvelée.

Félicitée lors de la fête de fin de saison, virée le lendemain

Christine Berrou raconte surtout les circonstances dans lesquelles elle a finalement appris son éviction. Lors d’une fête organisée sur une péniche pour célébrer la fin de la saison, elle affirme que les productrices de l’émission la félicitent chaleureusement pour son travail.

Elle se souvient notamment de ces mots : « Bravo Christine, waouh, quelle saison ». Dans le même temps, elle dit avoir ressenti un malaise autour d’elle et assure que Thomas Sotto ne lui adressait pratiquement plus la parole depuis plusieurs semaines.

Le lendemain matin, à 9 heures, Christine Berrou est convoquée dans le bureau des productrices. Elle apprend qu’elle ne sera pas conservée pour la saison suivante. La raison qui lui est donnée tient, selon son récit, au décalage entre ce que l’émission souhaite et sa personnalité : « Ce n’est pas dans ton ADN ».

« Là, je réalise que je n’ai plus de travail »

Christine Berrou raconte avoir alors compris immédiatement les conséquences de cette décision. « Là, je réalise que je n’ai plus de travail », explique-t-elle en évoquant cette réunion qui met fin à son aventure sur France 2 après seulement une saison.

Selon elle, la production lui propose également de ne pas assurer ses deux dernières chroniques prévues avant les vacances. Une manière de terminer son passage dans Télématin qu’elle dit avoir vécue comme particulièrement brutale après plusieurs mois de travail et d’investissement.

Elle quitte finalement l’émission à l’été 2022. Son nom ne figure pas dans l’équipe de chroniqueurs de la saison suivante.

Christine Berrou raconte désormais ouvertement les humiliations de sa carrière

Depuis son départ de Télématin, Christine Berrou a poursuivi ses activités à la télévision, sur scène et dans les podcasts. Elle a également publié Le jour où j’ai arrêté de m’excuser, ouvrage dans lequel elle revient sur son parcours professionnel et personnel.

L’humoriste a récemment raconté d’autres épisodes difficiles de sa carrière. Elle avait notamment accusé Yassine Belattar de l’avoir humiliée pendant un an, affirmant qu’il l’appelait « la grosse » et « la moche » lorsqu’ils travaillaient ensemble.

Télématin a depuis connu de nombreux changements de présentateurs et de chroniqueurs. Julien Arnaud et Flavie Flament ont notamment été écartés après une seule saison.

Christine Berrou, elle, choisit quatre ans après son départ de raconter publiquement ce qu’elle affirme avoir vécu derrière les caméras : une année difficile, un recadrage qu’elle juge humiliant et une éviction annoncée au lendemain d’une soirée au cours de laquelle elle venait d’être félicitée.