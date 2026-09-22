« Complément d’enquête » prépare deux numéros sur Gabriel Attal et Sarah Knafo

« Complément d’enquête » prépare deux numéros consacrés à Gabriel Attal et Sarah Knafo dans le cadre de la candidature présidentielle de 2027. Ces enquêtes illustrent la volonté du magazine d'inclure divers profils politiques, sans parti pris, et seront diffusées à une date encore non précisée.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, « Complément d’enquête » renforce son traitement des personnalités politiques. Le magazine d’investigation de France 2 prépare deux nouveaux numéros consacrés à Gabriel Attal et Sarah Knafo, a annoncé Tristan Waleckx dans un entretien accordé à Télé 7 Jours.

Les deux enquêtes ont été lancées parallèlement au numéro consacré à Rima Hassan, selon le présentateur. Tristan Waleckx explique que la rédaction souhaite poursuivre une série de portraits politiques après avoir travaillé ces derniers mois sur François Hollande et Bruno Retailleau. L’objectif affiché est de couvrir des responsables issus de sensibilités différentes, sans réserver ce traitement à un seul camp politique. Le journaliste assure ainsi que la rédaction entend montrer qu’« il n’y a aucun traitement de faveur ou défaveur ».

Le choix de Gabriel Attal intervient alors que l’ancien Premier ministre a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle le 22 mai 2026. Son portrait devrait donc s’inscrire directement dans le contexte de la campagne qui s’installe progressivement. La situation est différente pour Sarah Knafo : contrairement à ce qu’indiquent certains articles la présentant comme candidate déclarée, la députée européenne avait écarté une candidature présidentielle et les informations les plus récentes disponibles replacent Éric Zemmour au centre des ambitions présidentielles de Reconquête.

France 2 multiplie les portraits politiques

Ces deux projets s’inscrivent dans une séquence particulièrement politique pour « Complément d’enquête ». Avant l’été, le magazine avait notamment consacré des émissions à François Hollande et Bruno Retailleau, avant de proposer à la rentrée un numéro autour de Rima Hassan. Pour Tristan Waleckx, cette diversité des profils doit illustrer la volonté de la rédaction d’appliquer la même logique d’investigation aux différentes formations et personnalités de la vie politique française.

Cette orientation intervient au moment où « Complément d’enquête » célèbre ses 25 ans sur France 2. Lancé le 17 septembre 2001, le programme s’est progressivement installé comme l’un des principaux magazines d’investigation de la chaîne publique. Désormais présenté par Tristan Waleckx, il est diffusé en deuxième partie de soirée et alterne enquêtes consacrées aux entreprises, aux phénomènes de société et aux personnalités publiques.

Pour France 2, ces portraits permettent aussi d’accompagner la montée en puissance de l’actualité politique à quelques mois de la présidentielle, sans transformer « Complément d’enquête » en émission de campagne traditionnelle. Le format repose davantage sur l’investigation de long terme, les témoignages et la reconstitution des parcours que sur le débat politique en plateau. La multiplication des sujets consacrés aux responsables publics devrait donc devenir l’un des axes éditoriaux importants du magazine pendant la saison 2026-2027.

Aucune date de diffusion n’a pour l’instant été communiquée pour les enquêtes consacrées à Gabriel Attal et Sarah Knafo. Les deux numéros sont toujours en préparation, selon les informations de Télé 7 Jours. Leur programmation sera particulièrement observée à mesure que la campagne présidentielle gagnera en intensité, notamment au regard des règles et des équilibres auxquels l’audiovisuel public devra être attentif dans son traitement de l’actualité politique.