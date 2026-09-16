BFMTV: LFI met fin à son boycott, sauf pour «100% Mabrouk», accusée d’avoir une «ligne éditoriale d’extrême droite»

La France insoumise met fin à son boycott de BFMTV, sauf pour l'émission 100% Mabrouk, accusée d'extrême droite. LFI justifie cette décision par une ligne éditoriale jugée problématique, alors que BFMTV défend le pluralisme de la chaîne. Les tensions autour de Sonia Mabrouk et de son émission demeurent vives.

La France insoumise revient sur BFMTV, mais pas partout. Une semaine après avoir annoncé le boycott de l’ensemble des plateaux de la chaîne, le mouvement annonce ce mercredi 16 septembre que ses représentants accepteront de nouveau les invitations de BFMTV. Une exception est toutefois posée : l’émission 100% Mabrouk, présentée par Sonia Mabrouk, restera boycottée.

LFI justifie cette décision par ce qu’elle qualifie de « ligne éditoriale d’extrême droite » de l’émission. Le boycott général de BFMTV prend donc fin, mais le bras de fer se poursuit directement avec l’un des principaux rendez-vous politiques de la nouvelle grille de la chaîne.

LFI revient sur BFMTV après une semaine de boycott

Le 9 septembre, La France insoumise avait annoncé qu’aucun de ses responsables ne participerait aux émissions de BFMTV pendant une semaine. Le mouvement reprochait notamment à la chaîne des invitations annulées à la dernière minute, des changements de sujets peu avant les directs et l’ajout d’intervenants transformant, selon LFI, certaines interviews en débats non prévus.

Les Insoumis dénonçaient également une « dérive dangereuse » de BFMTV et affirmaient constater une place grandissante accordée à des « thèses racistes » et à des intervenants d’extrême droite. Mathilde Panot avait notamment annulé sa participation à un débat de la chaîne et Manuel Bompard sa venue dans BFM Politique. De son côté, BFMTV avait dit être surprise par cette décision et avait regretté que le pluralisme de son antenne soit ainsi remis en cause.

Une semaine plus tard, LFI choisit donc de reprendre ses participations sur la chaîne. Mais cette reprise ne concerne pas 100% Mabrouk, devenue le point de fixation du conflit.

« 100% Mabrouk » reste boycottée

L’émission de Sonia Mabrouk est désormais explicitement exclue des plateaux sur lesquels LFI accepte de revenir. Pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, cette exception est motivée par la « ligne éditoriale d’extrême droite » qu’il attribue à l’émission.

Cette décision arrive alors que Sonia Mabrouk est déjà au centre de fortes tensions au sein de BFMTV. Le SNJ et la CGT du groupe RMC BFM ont eux aussi vivement critiqué le contenu de 100% Mabrouk. Les syndicats ont notamment mis en cause l’interview de Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête, diffusée le 7 septembre, lui reprochant d’avoir pu employer les expressions « Français de souche » et « Français de branche » sans contradiction qu’ils jugeaient suffisante.

Selon un décompte effectué par les syndicats sur les premières émissions, 25,5% des intervenants de 100% Mabrouk étaient issus de l’extrême droite. Cette qualification et ce calcul sont ceux des organisations syndicales. La direction de BFMTV a, elle, défendu sa journaliste et assuré que Sonia Mabrouk respectait le pluralisme.

Sonia Mabrouk : « Je ne me laisserai pas salir »

Sonia Mabrouk a répondu publiquement aux attaques visant son émission. Après le communiqué du SNJ et de la CGT, la journaliste a écrit : « Le journalisme, c’est le pluralisme. Il faudra s’y habituer. Votre hémiplégie politique et démocratique est déshonorante a fortiori en pleine campagne présidentielle. Je ne me laisserai pas salir. »

Arrivée sur BFMTV pour cette rentrée après plusieurs années sur CNews et Europe 1, Sonia Mabrouk occupe une place centrale dans la nouvelle grille de la chaîne. Son arrivée sur la tranche du soir avait été annoncée plusieurs mois avant la rentrée, avant le lancement de 100% Mabrouk le 24 août.

Les tensions autour de l’émission avaient commencé dès ses premiers jours. Sa programmation, le choix de certains chroniqueurs et invités, puis l’interview de Sarah Knafo ont successivement provoqué des critiques internes. À l’inverse, plusieurs personnalités ont publiquement défendu Sonia Mabrouk, parmi lesquelles Robert Ménard, intervenant régulier de son émission.

Le boycott général est terminé, le conflit avec Sonia Mabrouk continue

La décision annoncée ce mercredi modifie donc nettement la position de LFI. Le parti ne boycotte plus BFMTV dans son ensemble et ses élus et porte-parole pourront de nouveau participer aux différentes émissions de la chaîne. En revanche, 100% Mabrouk reste expressément exclue.

Le conflit, qui opposait depuis une semaine La France insoumise à BFMTV, se concentre désormais sur l’émission de Sonia Mabrouk et sur sa ligne éditoriale. LFI maintient son accusation d’une orientation vers l’extrême droite ; Sonia Mabrouk et la direction de BFMTV défendent de leur côté le pluralisme de l’émission.