Rendez-vous de l’histoire 2026 à Blois : Thierry Breton préside une édition consacrée aux «Marchands», avec 600 rencontres du 7 au 11 octobre

Les Rendez-vous de l’histoire de Blois, du 7 au 11 octobre 2026, mettront en avant le thème des « Marchands » à travers près de 600 rencontres. Sous la présidence de Thierry Breton, le festival inclura conférences, débats et un grand Salon du livre, attirant plus de 55 000 visiteurs.

Du 7 au 11 octobre 2026, Blois accueillera la 29e édition des Rendez-vous de l’histoire. Pendant 5 jours, près de 600 rencontres vont investir la ville autour du thème « Les Marchands ». Conférences, débats, projections, spectacles et expériences numériques réuniront historiens, chercheurs, écrivains, réalisateurs, journalistes et personnalités du débat public. L’entrée sera entièrement gratuite.

Créés en 1998, les Rendez-vous de l’histoire sont devenus l’un des grands rendez-vous consacrés à l’histoire en France et en Europe. Le festival annonce chaque année plus de 55 000 visiteurs dans toute la ville de Blois et se présente également comme le plus grand festival des idées de France.

Du troc aux cryptomonnaies, de la Hanse à Elon Musk

Pour cette 29e édition, présidée par Thierry Breton, le festival explorera le rôle des marchands à travers les siècles et les continents : du troc aux cryptomonnaies, de la route des épices à l’intelligence artificielle et des marchands de la Hanse à Elon Musk.

Un thème qui permettra notamment de revenir sur le poids désormais considérable des grandes entreprises technologiques et de leurs dirigeants, sujet auquel Thierry Breton a lui-même été directement confronté face à Elon Musk.

Jean-Noël Jeanneney, président du conseil scientifique, explique la philosophie de cette édition : « Nous verrons ce qu’ils [les Marchands] ont pu apporter, dans les relations entre les humains, depuis le troc jusqu’à la cryptomonnaie, que ce soit au plus proche du quotidien ou dans les aventures qui conduisirent jadis leur audace d’un continent jusqu’à l’autre. »

Guerre, IA, Elon Musk, Trump, Poutine et Xi Jinping parmi les sujets

Plusieurs rencontres annoncées montrent l’étendue du programme. L’Antiquité sera abordée avec « Places aux marchandes ! Les femmes marchandes dans l’espace public dans l’Antiquité ». Le rapport entre économie et conflits sera au cœur de « Marchés et marchands aiment-ils la guerre ? ».

Le pouvoir économique fera également l’objet de la rencontre « De la Hanse à Elon Musk : des marchands plus forts que les États ? », tandis qu’une autre posera la question « Les marchands font-ils des révolutions ? ».

L’intelligence artificielle sera également au programme avec « L’IA : un formidable levier de croissance ou un risque pour l’emploi ? ». Les rapports de force internationaux seront abordés lors de « Face à Trump, Poutine et Xi Jinping : que fait l’Europe ? ». Enfin, les États-Unis seront étudiés à travers « La démocratie en Amérique d’hier à aujourd’hui, l’héritage de Tocqueville ».

Ces rencontres ne constituent que quelques exemples parmi les quelque 600 rendez-vous prévus pendant les cinq jours du festival.

Thierry Breton président, Michel-Édouard Leclerc à la tête du cycle économie

Six personnalités issues des univers politique, économique, culturel, universitaire et judiciaire porteront cette 29e édition consacrée aux « Marchands ».

Thierry Breton, ingénieur, entrepreneur et homme politique français, sera le président de la 29e édition. L’ancien commissaire européen a notamment été au centre de plusieurs bras de fer autour de la régulation des plateformes numériques. Il a également été visé fin 2025 par une interdiction d’entrée sur le territoire américain.

Michel-Édouard Leclerc, président de E.Leclerc, présidera le cycle économie.

Laure Grandbesançon, auteure, conteuse, productrice et réalisatrice de podcasts jeune public, sera présidente du Salon du livre.

La cinéaste française Rebecca Zlotowski présidera pour sa part le cycle cinéma.

L’information comme marchandise pour ouvrir le festival

La conférence inaugurale sera confiée à Nathalie Sonnac, professeure à l’Université Paris Panthéon-Assas et spécialiste de l’économie des médias, de la culture et du numérique. Elle abordera une question directement liée au thème de cette édition : « L’information est-elle une marchandise comme les autres ? »

Le festival se terminera avec Vanessa Perrée, magistrate française spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic. Sa conférence de clôture sera consacrée au narcotrafic en France.

Un sujet devenu central dans le débat public alors que le narcotrafic en France représente désormais plusieurs milliards d’euros et s’appuie sur des organisations criminelles implantées sur une grande partie du territoire.

250 maisons d’édition réunies pendant trois jours

Les Rendez-vous de l’histoire accueillent également ce qu’ils présentent comme le plus grand Salon du livre d’histoire en France. 250 maisons d’édition seront présentes pendant trois jours, du vendredi au dimanche.

Auteurs et autrices viendront présenter leurs ouvrages, les dédicacer et rencontrer leurs lecteurs. Le Salon permettra également de découvrir les livres et les auteurs appelés à marquer la rentrée littéraire historique. Plusieurs prix littéraires seront remis au cours de l’édition.

Blois transformée pendant cinq jours

Au-delà des conférences, toute la ville de Blois participera à l’événement du 7 au 11 octobre. Les Rendez-vous de l’histoire se veulent une véritable université populaire ouverte à tous, mêlant recherche historique, édition, cinéma, débats publics, spectacles et expériences numériques.

Avec 600 rencontres, plus de 55 000 visiteurs habituellement accueillis, 250 maisons d’édition et une programmation entièrement gratuite, cette 29e édition entend utiliser le thème des « Marchands » comme un moyen de relire aussi bien l’histoire ancienne que les grandes questions économiques, technologiques et géopolitiques contemporaines.

Informations pratiques : les Rendez-vous de l’histoire se dérouleront à Blois du 7 au 11 octobre 2026. L’entrée est gratuite.

www.rdv-histoire.com