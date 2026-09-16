Allianz suspend son parrainage d’un festival à Madrid après une controverse sur Israël

Allianz suspend son parrainage du Festival des idées de Madrid suite à une menace de boycott lancée par des personnalités dénonçant ses liens avec Israël. Les organisateurs cherchent à préserver le dialogue durant l'événement, tandis qu'Allianz conteste les accusations et défend ses pratiques commerciales. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions autour de la cause palestinienne en Espagne.

Le groupe allemand Allianz a suspendu son parrainage du Festival des idées de Madrid, après la menace de boycott lancée par plus de vingt personnalités participant à l’événement. Ces dernières contestaient les liens commerciaux de l’assureur avec Israël et demandaient aux organisateurs de ne plus accepter de financement provenant d’entreprises qu’elles accusent de contribuer à la politique israélienne dans la bande de Gaza.

Parmi les signataires figurent notamment le réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen. Dans leur communiqué, ils ont mis en cause les investissements d’Allianz dans la dette publique israélienne et annoncé leur intention de ne pas participer au festival si le partenariat était maintenu. L’événement doit se tenir pendant quatre jours à partir de jeudi, avec notamment la participation de l’écrivaine britannique Zadie Smith.

Allianz conteste les accusations

Les organisateurs du festival ont annoncé avoir conclu un accord avec Allianz pour suspendre le parrainage. Ils affirment vouloir préserver l’événement comme un espace consacré au débat, à la diversité des opinions et au libre échange des idées, sans que la controverse autour de son financement ne prenne le dessus sur la programmation.

De son côté, Allianz rejette les accusations formulées à son encontre et affirme assumer ses pratiques commerciales. Cette décision intervient alors que la question du soutien à la cause palestinienne occupe une place importante dans le débat public espagnol. Le gouvernement de Pedro Sánchez s’est régulièrement montré critique envers la conduite des opérations israéliennes à Gaza. L’Espagne figurait également parmi les douze pays ayant annoncé récemment des sanctions commerciales visant les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.