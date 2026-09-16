Ceuta : Mbappé, Vinicius et Konaté masquent le message de soutien à l’enclave espagnole

Avant le match Elche-Real Madrid, Mbappé, Vinicius et Konaté portent un t-shirt de soutien à Ceuta, mais en le remontant, ils masquent le message. Cette initiative, en réponse à la crise migratoire de l’enclave, suscite des réactions, d’autant que le FC Barcelone n’a pas participé non plus à l’opération.

Mardi soir, avant le match entre Elche et le Real Madrid au stade Martínez Valero, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté ont tous les trois porté de manière incomplète le t-shirt de soutien à Ceuta proposé aux joueurs. Le vêtement blanc affichait le slogan « Todos somos caballas », « caballas » étant le surnom traditionnel des habitants de l’enclave espagnole.

L’initiative fait directement écho à la crise migratoire qui a frappé Ceuta à la fin du mois de juillet, lorsqu’un nombre sans précédent de personnes ont franchi la frontière depuis le Maroc. Plus de 70 000 passages irréguliers ont finalement été recensés selon les données publiées depuis.

Mbappé et Vinicius retirent le t-shirt avant les autres

Les images précédant Elche-Real Madrid montrent clairement une différence entre les joueurs. La grande majorité des deux équipes porte normalement le t-shirt, avec le slogan entièrement visible. Mbappé, Vinicius et Konaté le gardent en revanche remonté jusqu’au niveau de la poitrine, empêchant de lire la totalité du message.

Mbappé et Vinicius vont plus loin : après la photo d’équipe, ils retirent le vêtement avant le salut protocolaire avec les joueurs d’Elche, alors que leurs coéquipiers le conservent encore. Konaté garde le sien plus longtemps mais toujours sans afficher complètement l’inscription. Le Real Madrid avait pourtant accepté de participer à l’opération. Le club fait savoir qu’il respecte la sensibilité et le choix individuel de chacun de ses joueurs. Aucune prise de parole publique de Mbappé, Vinicius ou Konaté n’est venue, dans l’immédiat, expliquer leur attitude.

Le Barça n’avait pas participé non plus

Les trois Madrilènes ne sont donc pas les seuls à ne pas avoir affiché le message. Cette opération, soutenue par LaLiga et portée par l’Association valencienne des entrepreneurs, avait déjà été organisée lors de Levante-Barcelone puis Villarreal-Betis.

Face au Barça dimanche, les joueurs de Levante avaient porté le t-shirt mais aucun joueur barcelonais ne l’avait fait. Sur les trois rencontres concernées par l’opération, le FC Barcelone est ainsi le seul club à ne pas avoir participé collectivement.

À l’inverse, Villarreal et le Betis Séville avaient tous deux participé lundi. Parmi les joueurs présents figurait notamment Ez Abde, international marocain du Betis, dont le choix de porter le t-shirt a déclenché de nombreuses critiques au Maroc sur les réseaux sociaux.

L’international marocain Abde assume son choix

Ez Abde a ensuite défendu publiquement sa décision. Le joueur a expliqué que le vêtement était destiné à soutenir les habitants de Ceuta et n’avait, selon lui, aucune vocation politique ni aucune intention hostile envers le Maroc.

« À aucun moment ce maillot n’a été utilisé dans un but politique ou comme un manque de respect envers le peuple marocain. » Le joueur a également précisé qu’il ne présentait pas d’excuses pour son geste et qu’il continuait à assumer son attachement au Maroc. LaLiga et le Betis lui ont apporté leur soutien.

Ceuta reste au cœur d’une crise migratoire et diplomatique

L’épisode intervient alors que la situation de Ceuta reste particulièrement sensible. Après les arrivées massives de juillet, des milliers de migrants sont encore restés bloqués dans l’enclave tandis que Madrid a multiplié les dispositifs d’accueil et de retour. Début septembre, 16 000 m² du port de Ceuta ont été réquisitionnés pour installer des structures temporaires.

L’Union européenne a également débloqué 115 millions d’euros d’aide d’urgence pour l’Espagne afin de renforcer la gestion de la frontière et les dispositifs liés aux migrants. Dans le même temps, Madrid et Rabat continuent de s’opposer sur le statut de Ceuta : l’Espagne considère sa souveraineté sur la ville comme non négociable, tandis que le Maroc revendique le territoire.

Sur la pelouse du Martínez Valero, mardi soir, le message de soutien à Ceuta était donc porté par l’immense majorité des joueurs d’Elche et du Real Madrid. Mais les images de Mbappé, Vinicius et Konaté avec le slogan volontairement non visible ont immédiatement concentré l’attention en Espagne, quelques jours seulement après la non-participation du FC Barcelone à la même campagne.