« Je ne compte pas revenir cinq jours après en talons aiguilles » : Marine Tondelier met sa campagne en pause avant son accouchement

Marine Tondelier suspend temporairement sa campagne présidentielle en raison de son imminent accouchement. Elle souligne l'importance de sa santé et celle de son enfant, tout en continuant à engager les Écologistes dans les discussions à gauche, malgré les tensions actuelles et une notoriété faisant défaut face à la surenchère médiatique.

Marine Tondelier va temporairement quitter la scène médiatique et mettre sa campagne présidentielle entre parenthèses. Enceinte de neuf mois, la secrétaire nationale des Écologistes a annoncé ce mercredi sur France Inter qu’elle allait se rendre à la maternité dans les prochains jours. Avec, au passage, un clin d’œil appuyé à Rachida Dati : « Je ne compte pas revenir cinq jours après en talons aiguilles. »

« Ce qui comptera, c’est ma santé et celle de mon enfant »

À quelques jours de son accouchement, Marine Tondelier assume donc de s’éloigner momentanément de la campagne présidentielle. Elle évoque un « repos bien mérité » et explique que ses priorités seront, pendant cette période, ailleurs : « Ce qui comptera, c’est ma santé et celle de mon enfant pendant quelques jours. »

La dirigeante écologiste a accompagné cette annonce d’une référence à un épisode resté célèbre de la vie politique française. En janvier 2009, Rachida Dati, alors garde des Sceaux, avait repris ses fonctions cinq jours seulement après avoir accouché. Son arrivée à l’Élysée en talons aiguilles avait alors suscité de nombreux commentaires sur son retour particulièrement rapide au travail.

Tondelier assure que les Écologistes « feront partie de la solution »

Cette pause intervient en pleine recomposition de la gauche pour 2027. Marine Tondelier ne participe pas à la primaire organisée autour du PS et de Place publique, alors même qu’elle avait longtemps défendu le principe d’une primaire commune. « Une primaire à laquelle monsieur Glucksmann n’a pas voulu que je participe », a-t-elle rappelé mercredi matin.

La secrétaire nationale des Écologistes ne ferme cependant pas la porte à un rassemblement ultérieur. « Les Écologistes feront partie de la solution, et s’il y a un chemin de victoire, nous le construirons et y participerons », a-t-elle assuré, tout en reconnaissant que les discussions à gauche ne sont « pas simples ».

Interrogée également sur ses difficultés dans les intentions de vote, Marine Tondelier a estimé que la notoriété politique favorisait ceux qui multiplient les candidatures et les provocations : « Il faut être candidat quatre fois pour faire de la notoriété, être dans l’outrance et en mentant. » Avant de conclure : « Je ne suis pas une privilégiée du système politique. » Sa campagne va désormais connaître une parenthèse de quelques jours, avant son retour dans une gauche toujours divisée sur la stratégie à adopter pour 2027.