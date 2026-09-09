« Marion Maréchal a toute sa place » : le RN veut refermer la rupture de 2022.

Sébastien Chenu, vice-président du RN, prône le retour de Marion Maréchal dans la campagne de Marine Le Pen pour 2027, appelant à dépasser les tensions d'hier. Après une rupture lors de la présidentielle de 2022, il invite au rassemblement tout en se montrant critique envers Sarah Knafo pour ses positions ambivalentes.

Invité ce mardi soir sur BFMTV chez Sonia Mabrouk, Sébastien Chenu a estimé que Marion Maréchal avait « toute sa place » pour participer à la campagne de Marine Le Pen en vue de 2027. Le vice-président du RN appelle ainsi à dépasser les vieilles rancœurs, alors que la nièce de Marine Le Pen avait spectaculairement rompu avec elle lors de la présidentielle de 2022 pour rallier Éric Zemmour.

« Marion Maréchal a toute sa place […] pour pouvoir aider Marine Le Pen », a déclaré Sébastien Chenu, rappelant qu’elle a désormais exprimé son souhait de voir sa tante accéder à l’Élysée. Pour lui, la logique doit être celle du « grand rassemblement », bien au-delà même de la seule « union des droites ».

Une rupture familiale et politique en 2022

Le rapprochement est politiquement notable. En 2022, Marion Maréchal avait progressivement pris ses distances avec Marine Le Pen avant de rallier officiellement Éric Zemmour et Reconquête en pleine campagne présidentielle. Un choix vécu comme une trahison dans le camp lepéniste et qui avait profondément dégradé les relations entre les deux femmes. Marion Maréchal avait ensuite conduit la liste Reconquête aux élections européennes de 2024, avant de rompre avec Éric Zemmour et de lancer sa propre formation politique.

Sébastien Chenu semble aujourd’hui vouloir refermer cette séquence. « Parfois, il faut oublier, jeter la rancœur ou la rancune à la rivière », a-t-il expliqué. Une manière d’acter que le RN est prêt à accueillir de nouveau Marion Maréchal dans son dispositif si celle-ci s’engage pleinement derrière Marine Le Pen.

Le député RN s’est montré en revanche beaucoup plus réservé sur Sarah Knafo. Il lui reproche de multiplier les attaques contre Marine Le Pen et son programme tout en se disant prête à participer à un éventuel gouvernement de Jordan Bardella. « À un moment, il faut savoir ce qu’on veut dans la vie », a-t-il lancé, estimant qu’un rapprochement suppose de soutenir clairement le projet porté par Marine Le Pen.