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Réseaux sociaux : Macron réclame à l’UE une interdiction pour les moins de 15 ans

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Réseaux sociaux : Macron réclame à l'UE une interdiction pour les moins de 15 ans
Réseaux sociaux : Macron réclame à l'UE une interdiction pour les moins de 15 ans

Emmanuel Macron veut désormais porter à l’échelle européenne son projet d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Dans une lettre adressée à Ursula von der Leyen, datée du 29 août et révélée lundi, le président français réclame un « texte européen » afin de « protéger tous les enfants de l’Union ».

Cette initiative intervient après la décision du Conseil constitutionnel du 14 août, qui a censuré la disposition centrale de la loi française visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte a néanmoins été promulgué le 24 août sans cette mesure, tandis qu’Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de préparer une nouvelle rédaction juridiquement compatible avec la Constitution et le droit européen.

« L’urgence est là »

Dans son courrier à la présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron affirme vouloir « trouver une voie de passage cet automne » avec un nouveau texte français, mais considère qu’une harmonisation européenne est désormais indispensable. Il souhaite notamment mettre en place des systèmes robustes de vérification de l’âge, tout en garantissant la protection des données personnelles.

Le chef de l’État avait déjà fait de cette mesure l’un des marqueurs de la fin de son quinquennat. En juin, il disait espérer empêcher dès la rentrée la création de nouveaux comptes pour les moins de 15 ans, puis fermer progressivement les comptes existants. Il justifie cette interdiction par les risques liés au cyberharcèlement, à l’isolement, aux complexes et aux effets des plateformes sur le développement des adolescents.

La France cherche depuis plusieurs mois à constituer une coalition européenne sur ce sujet. Emmanuel Macron affirme qu’une quinzaine de pays environ se sont déjà rapprochés de cette ligne, même si des divergences subsistent sur l’âge exact à retenir. Son objectif reste de faire aboutir cette réforme avant la fin de son mandat, au printemps 2027.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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