« Désespérante macronie » : le référendum réclamé par Gabriel Attal fait bondir Valérie Boyer

Gabriel Attal, après la censure d'une loi sur les réseaux sociaux, réclame un référendum pour consulter les Français sur leur interdiction pour les moins de 15 ans. Cette demande suscite l'indignation de Valérie Boyer, qui l'accuse de manque de cohérence, pointant ses précédentes réticences envers le recours à la consultation populaire.

Après la censure de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans par le Conseil constitutionnel, Gabriel Attal réclame un référendum. Une proposition qui a provoqué la réaction cinglante de la sénatrice LR Valérie Boyer, qui lui reproche ses positions lorsqu’il était au pouvoir.

Après la censure par le Conseil constitutionnel de la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, Gabriel Attal appelle Emmanuel Macron à consulter directement les Français. « Cela fait vingt et un ans que les Français n’ont pas été consultés directement », explique l’ancien Premier ministre dans La Tribune dimanche. Selon lui, le référendum permettrait également d’aller plus vite, alors qu’une nouvelle procédure législative pourrait prendre jusqu’à deux ans.

Le candidat Renaissance à la présidentielle estime qu’un tel référendum pourrait être organisé sur le fondement de l’article 11 de la Constitution, considérant qu’une loi destinée à protéger les enfants relève de « la politique sociale de la Nation ». Emmanuel Macron a, de son côté, demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu de préparer une nouvelle rédaction « juridiquement robuste » du texte.

Valérie Boyer dénonce la « désespérante macronie »

La proposition a fait bondir Valérie Boyer. Sur X, la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône a directement interpellé Gabriel Attal : « Comme député, ministre, puis Premier ministre vous avez refusé des référendums en particulier sur l’immigration et même l’euthanasie et auj vous réclamez un référendum pour interdire les Réseaux Sociaux aux moins de 15ans. Vous êtes sérieux ? Désespérante macronie… »

M Attal Comme député, ministre, puis premier ministre vous avez refusé des référendums en particulier sur l'immigration et même l'euthanasie et auj vous réclamez un référendum pour interdire les Réseaux Sociaux aux mons de 15ans

Vous êtes serieux ?

Désespérante macronie …

🤡 https://t.co/uAC2ALtm27 — Valérie Boyer (@valerieboyer13) August 17, 2026

Valérie Boyer accuse ainsi l’ancien Premier ministre d’incohérence, lui reprochant de redécouvrir les vertus de la consultation populaire après son départ de Matignon. Une attaque qui intervient alors que Gabriel Attal fait du référendum l’un des arguments de sa proposition pour faire adopter rapidement l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.