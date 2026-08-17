POLITIQUE

« Désespérante macronie » : le référendum réclamé par Gabriel Attal fait bondir Valérie Boyer

Par

2 minutes de lecture

« Désespérante macronie » : le référendum réclamé par Gabriel Attal fait bondir Valérie Boyer
« Désespérante macronie » : le référendum réclamé par Gabriel Attal fait bondir Valérie Boyer

Après la censure de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans par le Conseil constitutionnel, Gabriel Attal réclame un référendum. Une proposition qui a provoqué la réaction cinglante de la sénatrice LR Valérie Boyer, qui lui reproche ses positions lorsqu’il était au pouvoir.

Après la censure par le Conseil constitutionnel de la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, Gabriel Attal appelle Emmanuel Macron à consulter directement les Français. « Cela fait vingt et un ans que les Français n’ont pas été consultés directement », explique l’ancien Premier ministre dans La Tribune dimanche. Selon lui, le référendum permettrait également d’aller plus vite, alors qu’une nouvelle procédure législative pourrait prendre jusqu’à deux ans.

Le candidat Renaissance à la présidentielle estime qu’un tel référendum pourrait être organisé sur le fondement de l’article 11 de la Constitution, considérant qu’une loi destinée à protéger les enfants relève de « la politique sociale de la Nation ». Emmanuel Macron a, de son côté, demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu de préparer une nouvelle rédaction « juridiquement robuste » du texte.

Valérie Boyer dénonce la « désespérante macronie »

La proposition a fait bondir Valérie Boyer. Sur X, la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône a directement interpellé Gabriel Attal : « Comme député, ministre, puis Premier ministre vous avez refusé des référendums en particulier sur l’immigration et même l’euthanasie et auj vous réclamez un référendum pour interdire les Réseaux Sociaux aux moins de 15ans. Vous êtes sérieux ? Désespérante macronie… »

Valérie Boyer accuse ainsi l’ancien Premier ministre d’incohérence, lui reprochant de redécouvrir les vertus de la consultation populaire après son départ de Matignon. Une attaque qui intervient alors que Gabriel Attal fait du référendum l’un des arguments de sa proposition pour faire adopter rapidement l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une