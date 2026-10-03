Affaire Bardella : 39 sociétés de journalistes dénoncent les propos de Marine Le Pen contre Mediapart

La confrontation entre le Rassemblement national et Mediapart provoque une réaction collective de nombreuses rédactions françaises. Trente-neuf sociétés de journalistes et de personnels de médias ont publié vendredi 2 octobre un texte commun après les propos de Marine Le Pen suggérant à Mediapart d’enfiler son « costard en Kevlar ».

Parmi les signataires figurent des représentants de médias aux lignes éditoriales très différentes : l’AFP, Le Figaro, Le Monde, TF1, France Télévisions, Radio France, RTL, LCI, LCP ou encore Public Sénat. Leur intervention fait suite aux attaques du RN contre Mediapart après la publication de messages antisémites attribués à Jordan Bardella.

Les signataires évoquent une « cible dans le dos des journalistes »

Les sociétés de journalistes interprètent la référence au Kevlar, matériau notamment utilisé dans les gilets pare-balles, comme une tentative d’intimidation. Elles considèrent que cette déclaration « met une cible dans le dos des journalistes ». Cette qualification est celle retenue par les signataires et ne constitue pas une qualification juridique établie des propos de Marine Le Pen.

Sur le fond de l’affaire, les positions restent opposées. Mediapart affirme avoir authentifié les archives techniques utilisées dans son enquête, tandis que Jordan Bardella continue de contester être l’auteur des messages qui lui sont attribués et annonce des procédures judiciaires.