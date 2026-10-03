Voie lactée : ce que l’on sait aujourd’hui de notre galaxie

La Voie lactée, une galaxie spirale barrée, s'étend sur 100 000 années-lumière et abrite entre 100 et 400 milliards d’étoiles. Les missions comme Gaia et le télescope James Webb ont révolutionné notre compréhension de sa structure et de son histoire, permettant des avancées significatives sur la formation stellaire et la dynamique de son noyau, Sagittarius A*.

La Voie lactée est la galaxie dans laquelle se trouvent le Soleil, la Terre et l’ensemble du Système solaire. Elle appartient à la famille des galaxies spirales barrées et s’étend sur environ 100 000 années-lumière. Les estimations varient, mais elle contiendrait entre 100 et 400 milliards d’étoiles. Depuis la Terre, nous l’observons de l’intérieur, ce qui rend sa structure particulièrement difficile à reconstituer. La mission européenne Gaia a profondément amélioré cette cartographie en mesurant avec une grande précision la position et le mouvement de près de deux milliards d’objets célestes.

Notre Système solaire n’est pas situé au centre de la galaxie. Le Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, dans le disque de la Voie lactée, à proximité de l’un de ses bras spiraux. La majorité des étoiles sont concentrées dans ce disque, dont le rayon atteint environ 50 000 années-lumière. Les observations de Gaia ont par ailleurs conduit les astronomes à revoir certaines représentations historiques : la Voie lactée posséderait plus de deux bras spiraux, moins nettement dessinés qu’on ne l’imaginait auparavant.

Sagittarius A*, le géant au cœur de la galaxie

Au centre de la Voie lactée se trouve Sagittarius A*, un trou noir supermassif dont la masse atteint environ quatre millions de fois celle du Soleil. Autour de lui évoluent des étoiles à des vitesses considérables, dans une région extrêmement dense en gaz, en poussières et en objets stellaires. Malgré sa taille, Sagittarius A* est aujourd’hui relativement peu actif par rapport aux trous noirs supermassifs observés au centre de certaines autres galaxies. Comprendre cette faible activité reste l’une des questions étudiées notamment avec le télescope spatial James Webb.

L’année 2026 a apporté de nouvelles informations sur cette région centrale. En février, l’Observatoire européen austral a présenté la plus grande image jamais réalisée par ALMA du centre de la Voie lactée. Les observations ont révélé avec une précision inédite un réseau de filaments de gaz froid dans la zone moléculaire centrale. Ce gaz constitue la matière première à partir de laquelle naissent de nouvelles étoiles et permet aux chercheurs d’étudier la formation stellaire dans l’environnement extrême entourant Sagittarius A*.

Une galaxie dont l’histoire continue d’être reconstruite

Les astronomes cherchent également à comprendre comment la Voie lactée s’est formée au cours des milliards d’années. En juin 2026, les télescopes James Webb et Hubble ont permis de mieux étudier Terzan 5, longtemps considéré comme un simple amas globulaire. Les chercheurs ont montré qu’il s’agissait probablement d’un vestige de la formation primitive du bulbe galactique, contenant plusieurs générations distinctes d’étoiles. Ce type d’objet pourrait conserver la mémoire des premiers assemblages ayant contribué à construire notre galaxie.

L’étude de la Voie lactée va encore progresser dans les prochaines années. Gaia a terminé ses observations scientifiques en janvier 2025 après plus de trois mille milliards de mesures, mais ses données continuent d’être analysées et une nouvelle publication majeure est attendue en décembre 2026. Le télescope Euclid a également livré cette année une image de six gigapixels du bulbe galactique contenant plus de 60 millions d’étoiles. Entre Gaia, Webb, Hubble, Euclid et ALMA, les astronomes disposent désormais d’outils sans précédent pour reconstruire la structure, l’histoire et l’évolution de notre galaxie.