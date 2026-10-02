Crew-13 rejoint l’ISS : qui sont les quatre nouveaux astronautes arrivés à bord ?

Crew-13, composée de Jessica Watkins, Luke Delaney, Joshua Kutryk et Sergey Teteryatnikov, rejoint l’ISS pour une mission de six mois. Avec un vaste programme de recherches scientifiques et de maintenance, l’équipe marie expériences inédites et expertise, alors que Crew-12 se prépare à céder la place.

La Station spatiale internationale accueille quatre nouveaux occupants. Les astronautes américains Jessica Watkins et Luke Delaney, le Canadien Joshua Kutryk et le cosmonaute russe Sergey Teteryatnikov ont rejoint l’ISS dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre à bord d’une capsule Dragon de SpaceX. Leur amarrage est intervenu environ 7 h 55 après le décollage de Floride, établissant un nouveau record de rapidité entre le lancement et l’arrivée à l’ISS pour un véhicule SpaceX.

La nouvelle équipe, baptisée Crew-13, doit rester environ six mois en orbite. Elle rejoint temporairement les membres déjà présents de l’Expédition 75, dont Sophie Adenot, Jessica Meir, Jack Hathaway et Andrey Fedyaev. Après quelques jours de passation, Crew-12 quittera la station et Crew-13 prendra pleinement le relais pour les opérations scientifiques, la maintenance et les différentes expériences menées à bord.

Jessica Watkins, la seule à avoir déjà séjourné dans l’espace

Commandante de Crew-13, Jessica Watkins est la membre la plus expérimentée du nouvel équipage. Sélectionnée par la NASA en 2017, cette géologue diplômée de Stanford et titulaire d’un doctorat de l’UCLA a notamment travaillé sur l’étude de la surface martienne et participé à l’équipe scientifique du rover Curiosity. Elle avait déjà séjourné 170 jours dans l’espace en 2022 lors de la mission Crew-4. Avec Crew-13, elle devient la première astronaute de la NASA à décoller deux fois à bord d’un vaisseau Dragon de SpaceX.

Luke Delaney effectue en revanche son premier vol spatial. Sélectionné comme astronaute en 2021, cet ancien pilote de l’aéronavale américaine est ingénieur en mécanique et en aéronautique. Il a participé à des opérations dans la région Asie-Pacifique et à des missions liées à l’opération Enduring Freedom avant de devenir pilote d’essai. Il a également travaillé comme pilote de recherche au centre Langley de la NASA. À bord de Crew-13, il occupe le poste de pilote de la capsule Dragon. NASA

Une première historique pour le Canadien Joshua Kutryk

Joshua Kutryk effectue lui aussi son premier voyage dans l’espace. Colonel de l’Aviation royale canadienne, il a auparavant piloté des CF-18 et participé à des missions réalisées dans le cadre de l’OTAN, de l’ONU et du NORAD. Il a également exercé comme pilote d’essai expérimental. Son arrivée à bord de Crew-13 est historique pour le Canada puisqu’il devient le premier astronaute canadien à participer au programme Commercial Crew de la NASA. Il doit notamment réaliser plusieurs expériences canadiennes consacrées à la santé des astronautes.

Le quatrième membre de l’équipage, Sergey Teteryatnikov, découvre également l’espace. Formé à l’Académie navale de Saint-Pétersbourg, il a travaillé comme ingénieur dans la marine russe, notamment sur des systèmes de propulsion et à bord de bâtiments sous-marins, avant d’intégrer le corps des cosmonautes en 2021. Il est devenu cosmonaute d’essai en 2023 et participe à Crew-13 comme spécialiste de mission.

Six mois de recherches et de maintenance

Les quatre nouveaux arrivants participeront à de nombreuses expériences scientifiques, à des démonstrations technologiques ainsi qu’aux opérations courantes de maintenance de la station. Crew-13 doit notamment travailler sur des recherches portant sur la santé humaine, la culture de plantes en microgravité et les conséquences des séjours prolongés dans l’espace, autant de domaines importants pour préparer de futures missions vers la Lune et, à plus long terme, vers Mars.

Avec trois astronautes qui effectuent leur premier vol spatial et Jessica Watkins comme commandante expérimentée, Crew-13 présente donc un profil largement renouvelé. Son arrivée marque surtout le début d’un nouveau cycle à bord de l’ISS, alors que Sophie Adenot et ses coéquipiers de Crew-12 s’apprêtent désormais à terminer leur mission et à regagner la Terre.