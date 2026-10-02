Grand Prix du roman de l’Académie française : douze auteurs retenus dans la première sélection

La Commission du Grand Prix du roman de l’Académie française a dévoilé une première sélection de douze romans, parmi lesquels figurent des auteurs reconnus et émergents. Le prix, doté de 10 000 euros, sera attribué le 29 octobre, après un premier resserrement prévu le 15 octobre.

La course au Grand Prix du roman de l’Académie française 2026 est lancée. La Commission du prix a dévoilé jeudi 1er octobre une première sélection de douze ouvrages. Cette liste sera resserrée une première fois le 15 octobre, avant l’attribution du prix le jeudi 29 octobre. Créé en 1914, le Grand Prix du roman récompense chaque année l’auteur du roman que l’Académie française juge le meilleur de l’année.

Parmi les auteurs sélectionnés figurent Pierre Adrian avec Le Pays des étés, Ryad Assani-Razaki pour Les Maîtres du sol, Ananda Devi avec Chronique d’un royaume perdu et Sonia Devillers pour Le Fabuleux Piano. Yannick Haenel est également en lice avec La solitude des professeurs est infinie, tout comme Nicolas Idier avec Hyperkarma.

Une sélection de douze romans

La liste est complétée par Sébastien Lapaque avec Le Rappel des oiseaux, Jessica L. Nelson pour Les Amants du Vercors, Marie Petitcuénot avec Heures sauvages, Sylvain Prudhomme pour De l’autre côté du lac, Olivier Rolin avec La Guerre éternelle et Noham Selcer pour Midgar.

Cette première sélection mêle des écrivains déjà bien installés dans le paysage littéraire francophone et d’autres profils moins connus du grand public. Parmi eux, Ryad Assani-Razaki, auteur bénino-canadien, voit son roman Les Maîtres du sol, publié chez VLB éditeur puis en France chez Liana Levi, intégrer cette liste de douze titres.

Un prix doté de 10 000 euros

Le Grand Prix du roman de l’Académie française est l’un des grands rendez-vous de la rentrée littéraire. Le prix est actuellement doté de 10 000 euros. Ces dernières années, il a notamment distingué Miguel Bonnefoy en 2024 pour Le Rêve du jaguar et Yanick Lahens en 2025.

La deuxième sélection sera annoncée le 15 octobre. Les académiciens devront alors réduire cette liste avant le vote final du 29 octobre, qui désignera le successeur de Yanick Lahens au palmarès.