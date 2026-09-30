Malgré la polémique sur l’IA et son éviction du Goncourt, «C’était ça ou mourir» de Thélyson Orélien devient le roman le plus vendu en France

La polémique n’a pas freiné les ventes de C’était ça ou mourir. Le premier roman de Thélyson Orélien, au cœur depuis plusieurs jours d’une controverse sur un possible recours à l’intelligence artificielle et écarté de la sélection du prix Goncourt, occupe désormais la première place des ventes de romans en France.

Du 21 au 27 septembre, 18 256 exemplaires du livre ont été vendus dans l’Hexagone. Depuis sa sortie française, le 19 août, près de 65 000 exemplaires ont trouvé preneur. Le roman devance ainsi plusieurs auteurs installés de la rentrée littéraire, dont Agnès Martin-Lugand, Marc Levy et Amélie Nothomb.

Cette progression arrive précisément pendant la semaine où la controverse a pris une ampleur nationale.

18 256 exemplaires vendus en pleine polémique

Avant même le déclenchement de l’affaire, C’était ça ou mourir faisait partie des succès de la rentrée littéraire. Le livre raconte le parcours de Jonas, un professeur d’histoire-géographie haïtien contraint de quitter son pays et d’entreprendre un long périple à travers les Amériques pour rejoindre le Canada.

Le 21 septembre, Thélyson Orélien avait reçu le prix du Roman Fnac 2026. Quelques heures plus tard, le compte X « Balance ton Claude » affirmait que plusieurs passages du livre présentaient, après analyse par un logiciel de détection, une forte probabilité d’avoir été produits par une intelligence artificielle.

L’auteur a catégoriquement contesté cette accusation. « J’ai toujours aimé la création et l’écriture, je ne vois pas pourquoi je ferais appel à une machine », a-t-il déclaré, indiquant préparer avec ses éditeurs un dossier destiné à établir les conditions dans lesquelles son roman a été écrit.

La controverse a ensuite pris une autre dimension avec des accusations de plagiat concernant plusieurs textes plus anciens de Thélyson Orélien, publiés au Canada au début des années 2010.

Écarté du Goncourt, mais numéro 1 en librairie

Vendredi 26 septembre, l’Académie Goncourt a finalement retiré C’était ça ou mourir de sa première sélection. Elle a invoqué à la fois les accusations de plagiat concernant les écrits antérieurs de l’auteur et les analyses estimant que le roman aurait été largement produit avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Cette décision n’a cependant pas provoqué de recul commercial. Au contraire, les ventes ont progressé de 14% en une semaine dans le réseau suivi par l’Observatoire de la librairie. Sur la période du 21 au 27 septembre, 18 256 exemplaires ont été écoulés.

Le total atteint désormais 64 966 exemplaires vendus en France en six semaines.

La polémique autour de l’utilisation de l’IA dans la littérature avait déjà placé Thélyson Orélien au centre de l’actualité, comme d’autres affaires récentes liées au monde de la culture et de l’édition⁠.

Une tournée promotionnelle interrompue

Les conséquences de l’affaire dépassent néanmoins le Goncourt. La tournée promotionnelle de l’écrivain a été interrompue et Thélyson Orélien est retourné au Canada. D’autres événements et distinctions ont également pris leurs distances avec lui.

Son éditeur canadien Boréal a suspendu sa tournée promotionnelle, tandis que le Salon du livre de l’Estrie, où il devait être invité d’honneur à la mi-octobre, a annulé sa participation. Le retrait du salon a été justifié par les accusations de plagiat visant ses textes antérieurs et non par les soupçons concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle pour son roman.

En France, le contraste est désormais spectaculaire : quelques jours après avoir été retiré de la course au prix Goncourt, C’était ça ou mourir se retrouve en tête des ventes de romans. Une première place obtenue au moment même où la polémique entourant son auteur atteint son niveau le plus élevé.