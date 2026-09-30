F1 : Esteban Ocon quittera Haas à la fin de la saison 2026, mais assure que sa carrière n’est «absolument pas» terminée

Esteban Ocon quitte Haas à l'issue de la saison 2026, après avoir rejoint l'écurie en 2025. Bien qu'il soit sans baquet pour 2027, le pilote français exprime sa détermination à continuer sa carrière en Formule 1, affirmant qu'il n'est « absolument pas » à la fin de son parcours.

C’est désormais officiel : Esteban Ocon et Haas se sépareront à l’issue de la saison 2026 de Formule 1. Le pilote français de 30 ans a annoncé ce mercredi son départ de l’écurie américaine, qu’il avait rejointe en 2025 après cinq saisons passées chez Renault puis Alpine. Haas a confirmé dans la foulée la fin de leur collaboration.

Le Normand se retrouve pour le moment sans baquet annoncé pour 2027. Une situation qui ne l’empêche pas d’afficher clairement son intention de poursuivre sa carrière en Formule 1.

Ocon : « Je quitte ce projet la tête haute »

Esteban Ocon a lui-même officialisé la nouvelle dans un long message publié sur ses réseaux sociaux.

« Ma collaboration avec l’écurie Haas F1 Team prendra fin à l’issue de la saison 2026 », annonce le Français. Il assure quitter Haas « la tête haute », en se disant fier de ses performances malgré des circonstances qu’il estime parfois difficiles et certains facteurs « indépendants de [sa] volonté et hors de [son] contrôle ».

Ocon affirme également vouloir terminer correctement la saison avec son écurie actuelle. « Je continuerai à me donner à fond aux côtés de cette équipe, à saisir chaque opportunité et à tirer le maximum de performance de la voiture », explique-t-il.

Le pilote français écarte surtout l’idée d’un départ définitif de la catégorie reine : « J’ai toujours autant faim de réussite. Ce n’est absolument pas la fin de ma carrière en Formule 1. »

Quelques jours avant cette annonce, Ocon avait justement marqué les points de la huitième place avec Haas lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou⁠.

Deux saisons chez Haas

Esteban Ocon avait rejoint Haas au début de la saison 2025 après son départ d’Alpine. L’écurie américaine l’avait associé au Britannique Oliver Bearman, qui effectuait alors sa première saison complète en Formule 1.

Le Français, vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021 avec Alpine, dispute donc sa deuxième et dernière saison avec Haas. En 2026, il occupe actuellement la 16e place du championnat du monde des pilotes, derrière son coéquipier Oliver Bearman. Haas se trouve pour sa part au 7e rang du championnat des constructeurs.

Son meilleur résultat de la saison est arrivé récemment en Azerbaïdjan, où il a terminé 8e. Il s’agissait seulement de sa troisième arrivée dans le top 10 en 2026.

Haas remercie Ocon, son remplaçant pas encore annoncé

Haas a confirmé le départ du Français sans annoncer immédiatement l’identité de son successeur.

Le directeur de l’écurie, Ayao Komatsu, a tenu à remercier son pilote : « Je voudrais remercier Esteban pour tout ce à quoi il a contribué au sein de l’équipe depuis qu’il nous a rejoints en 2025 ». Il a également salué son professionnalisme et son implication dans le développement de la monoplace 2026.

Plusieurs noms circulent pour récupérer le baquet en 2027. Le Brésilien Rafael Câmara, membre de la filière Ferrari et engagé en Formule 2, fait partie des candidats évoqués. Haas n’a toutefois encore officialisé aucun remplaçant.

Quel avenir pour Esteban Ocon en 2027 ?

Le prochain point de chute d’Esteban Ocon reste lui aussi inconnu. Le Français avait déjà indiqué quelques jours avant l’annonce qu’il était libre pour 2027.

À 30 ans, il possède une importante expérience en Formule 1, avec des passages chez Manor, Force India, Renault, Alpine puis Haas. Il a déjà connu une année sans volant de titulaire en 2019, lorsqu’il était pilote de réserve Mercedes, avant de retrouver une place sur la grille avec Renault en 2020.

Pour l’heure, Ocon reste pilote Haas jusqu’au dernier Grand Prix de 2026. Son message ne laisse en revanche aucun doute sur son objectif : retrouver un volant et rester en Formule 1 en 2027.